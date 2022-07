Het is kauwen op Apple voorbeurs en dan komt ook nog Netflix door

quote: Bart Meerdink schreef op 19 juli 2022 08:46: Bericht is van Bloomberg via "bronnen", niet Apple. En normaal wordt het als positief gezien als een bedrijf selectief is met investeringen. Wat Boomberg verder schrijft over 'downturn' is pure speculatie.

Nou pure speculatie.... Er zijn al meerdere bedrijven geweest (fintech / tech) die aangeven minder te investeren en een hold op aan nemen personeel.... En dit zal de aankomende maanden meer en meer gaan voorkomen. Recessie zal ongetwijfeld komen de vraag is alleen hoe groot /diep die is. Ook zal het vanaf de herfst spannend worden betreft Gas... De mensen in de kou zetten gaat niet gebeuren dus zal Duitsland bv bedrijven moeten stil zetten????Weer spannende tijden waar in het negeren van signalen (negatief) wel een trend is.... We zien alles maar positief in terwijl we weten dat het nog veel slechter zal gaan als er geen actie ondernomen wordt... ECB moet nu de rentes hard gaan verhogen. En de FED doet zijn best maar binnenlandse inflatie is zo lastig te bestrijden, zeker met de lage werkloosheid en de vele openstaande vacatures. Ook is de participatie lager dan 2019 (eigenlijk al een tijd dalende) Men heeft toch een manier gevonden om 'rond' te komen..Succes allen, benieuwd of we vandaag weer groen gaan zien.