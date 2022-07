ASML, ASMI en Besi voor de helft van de hoofdprijs: waarom toch?

Hier wil ik toch wel op reageren.

In de laatste alinea toch nog even het dividend aangehaald.

Toch wel gekeken wat het verschil is in dividend tussen BESI en ASML ?

Lijkt me toch niet onbelangrijk te vermelden dat het uitgekeerde dividend bij BESI vele malen hoger lag.

Dividend rendement was zelfs niet eens zo gek...

Stoort me wel een beetje dit hier niet te belichten.