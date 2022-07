“Beurskennis is niet cruciaal om een succesvolle belegger te zijn”

Tja, EBITDA is complete onzin en technische analyse is astrologie*. Dus dan blijft er een hand vol fundamentele kennis over waar het heel redelijk is om wat tijd aan te besteden en een hand vol actuele specifieke kennis wat kan helpen om extra perspectief te creëren.



Ik denk dat de beste praktijk is om gewoon te zorgen dat uw emoties geen enkele rol spelen gedurende tijd die besteed wordt aan de investeringen en dat u zich aan uw eigen plan houdt. Laat vooral de kletsmajoors, de kletsmajoors. Die staan altijd te juichen bij een plus en te jammeren bij een min, het is net stadion publiek - niet bepaald volk dat je hogere wiskunde zou laten doen zegmaar.



* Je kan lachen wat je wilt om je vriendin en haar birth signs, zij is tenminste geen duizenden euros op de beurs aan het vergokken.