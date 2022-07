“Beurskennis is niet cruciaal om een succesvolle belegger te zijn”

Ebitda, opties, verdisconteringsvoet; dergelijke begrippen schrikken startende beleggers behoorlijk af. Wellicht houdt dit het beeld in stand dat beleggen enkel is voor mensen met veel kennis over financiële markten. Dat zou jammer zijn, want dat beeld klopt niet.

Om een succesvolle belegger te zijn, hoef je niet alles te snappen van de beurs. Dat stelt analist Niels Koerts in de gloednieuwe beginnerspodcast BeleggersBootcamp. In de luistershow heeft Koerts het met econoom en ondernemer Veronique Estié en redacteur Coen Grutters over de hoogste drempels voor mensen die willen beginnen met beleggen.

Het idee dat niet heel veel verstand van de beurs nodig is om een succesvolle belegger te zijn, zorgt misschien voor wat fronsende wenkbrauwen, maar is wel degelijk te onderbouwen. Zo bieden bijvoorbeeld ETF’s uitkomst voor beleggers die zich minder met de beurs bezighouden.

Wat is een ETF?

Een ETF, ook wel tracker genoemd, staat voor exchange traded fund. Dit is als een mandje met aandelen. Bijvoorbeeld de 25 fondsen uit de AEX, maar er zijn ook ETF’s die meer dan duizend aandelen volgen, zoals verschillende wereldtrackers.

De kosten van ETF’s zijn over het algemeen laag, dus kleine beleggers kunnen er eenvoudig en goedkoop de wereldmarkt mee volgen. “In feite kan je voor €30 al in duizend bedrijven beleggen”, legt Koerts uit in de podcast. “Stijgt de markt, dan stijg je mee en vice versa.”

Wat maakt een succesvolle belegger?

Met de markt meegroeien is voldoende om een succesvolle belegger te zijn. Over de lange termijn groeien aandelen. De bedrijven in de S&P 500 en de vroegere S&P 90 leverden tussen 1921 en 2021 een gemiddeld jaarlijks rendement op van ruim 5% met inflatie meegerekend. Tellen we ook dividend mee, dan komt dat percentage uit op zo’n 9,3%.

Extra kennis is handig, maar niet noodzakelijk

Om een positief rendement te behalen hoef je dus begrippen als ebitda, koerwinstverhouding en turbo’s helemaal niet te kennen. “Wat extra kennis is natuurlijk wel handig, maar het is niet strikt noodzakelijk”, vertelt de analist. Redacteur Coen Grutters vult hem aan: “Heel veel dingen zijn nice to know, maar niet need to know.”

Daarbij benadrukt Coen Grutters wel dat het heel belangrijk is alleen te beleggen in de producten die je als belegger wél begrijpt. Voor groentjes op de beurs zijn producten als turbo’s, CFD’s en futures over het algemeen een recipe for disaster. “Blijf daar als beginner alsjeblieft ver van weg.”

De complete podcast is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts of simpelweg hieronder.



Volgende week verschijnt de tweede aflevering. Dan hebben Koerts en Grutters het over compound interest, ook wel het rente op rente-effect genoemd. Niels Koerts gaat vertellen hoe hij op zijn veertiende begon met beleggen en Coen Grutters legt uit dat die paar jaartjes eerder beginnen een wereld van verschil kunnen maken voor je uiteindelijke rendement. Laat in de reacties hieronder alvast vragen achter voor het vragenrondje van de komende aflevering!