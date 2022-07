"The dollar is our currency, but your problem."

Het zijn de gevleugelde woorden van de toenmalige Amerikaanse minfin John Connally in 1971 tegen zijn Europese collega's, vlak na het formeel opheffen van de goudstandaard in de VS.

"Oil is our commodity, but your problem", zei dit weekend de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman tegen de Amerikaanse president Joe Biden. Hij heeft het vast niet letterlijk gezegd, maar het komt er wel op neer. De OPEC pompt geen druppel extra olie op, ondanks dat de president daar persoonlijk om vroeg.

Main takeaway van Biden's bezoek aan Saudi-Arabië;

"the message is that it is OPEC+ that makes the oil supply decision, and the cartel isn’t remotely interested in what Biden is trying to achieve" https://t.co/NUF2VQeEDQ — Erik Mauritz (@erikmauritz) July 18, 2022

Niet even verlichting aan pomp, uit het stopcontact en aan de gaskraan dus. Toevallig heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag een rapportje over de impact van de hoge energieprijzen op ons bedrijfsleven. Rapportje, want van de twaalf pagina's tekst blijft er uiteindelijk maar anderhalve pagina inhoud over.

Iedereen voelt de hoge #energieprijzen????, dus ook Nederlandse bedrijven ???. Toch lijken die dit in de meeste sectoren goed te kunnen opvangen, blijkt uit onderzoek van onze economen.



Hoe dat komt? ?? Lees het in hun analyse: https://t.co/qVGWmdzOfU pic.twitter.com/6I7a23o1Zg — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) July 18, 2022

Die ziet u hier. De boodschap van DNB is dat in het algemeen de schade mee valt en dat het bedrijfsleven dit moet kunnen dragen. Het zijn vooral transport en productiebedrijven - weet iemand toevallig de jaarlijkse energierekening van ArcelorMittal uit het hoofd, om maar wat te noemen? - die de meeste schade lijden.

Zie bijvoorbeeld AkzoNobel maar, formeel een cyclisch chemiebedrijf, dat al heeft gewaarschuwd en wellicht dat dito Aalberts en de chippers deze week bij hun cijfers hier iets over zeggen.



Vervolg:



Dit is figuur A.6 in de appendix. Duidelijk. Pure plays in meel en papierpulp hebben een probleem. Die zijn er niet op het Damrak. Verder is de impact op de diverse sectoren per saldo min of meer voorspelbaar, hetzelfde en vergelijkbaar.



Al met al valt de impact wellicht mee, anders had het ook wel winstwaarschuwingen geregend op het Damrak. Gelukkig maar. Eén punt blijft buiten beschouwing in dit onderzoek. En niet het minste. Want wat is het concurrentienadeel dat Nederlandse en Europese bedrijven hebben door vooral duurdere energie hier?

Daar hebben bijvoorbeeld Chinese en Indiase bedrijven heel wat minder last van, net als bedrijven uit andere landen die goedkope(re) Russische energie en grondstoffen importeren. En dan is er ook nog een veel lagere euro. Goed voor de concurrentiepositie van onze bedrijven, maar niet voor de energierekening.

Zie hier Brent en Europese gas benchmark TTF maar.