Dat gaat lekker voorbeurs en Arcadis heeft de geest

De AEX-indicatie is liefst +1,2%, want volgens de networks zijn we opgelucht over een kom-kom-niet-zo-paniekerig-mensen-Fed en vallen de bedrijfsresultaten mee. Zeker TSMC was inderdaad een aangename verrassing.

De AEX springt er uit, de Europese en Amerikaanse futures openen 0,4% à 0,8% hoger. In Milaan staat er wel -0,2% op het bord

In Azië staat alles en iedereen hoger en gaat China het hardst. De Hang Seng staat in Hong Kong zelfs +2.5% hoger

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -8,2% op 24,8

De dollar ligt valk op 1,008

De Duitse en Amerikaanse tienjaars rentes doen niks op 1,12% en 1,94%

Goud doet +0,5%, olie stijgt +1,2% en crypto laat zelfs een rally zien, bitcoin loopt +3,8% op

Kijk aan, een dikke overname in onzekere tijden zoals het anno nu heet - alsof er ooit zekere tijden zijn. Arcadis durft (weer), zeker omdat ze in het recente verleden een grote ongelukkige overname deed. Ter indicatie: het bedrijf is zelf €3,03 miljard waard. Die $19,50 is een premie van 30% op de slotkoers van IBI Group vrijdag.

Dat is fors en ook nog eens in cash, ofwel Arcadis is blijkbaar prima gekapitaliseerd en maakt zich geen zorgen over onzekere tijden. Lees hier het nieuwsbericht.

Als ik goed reken, neemt #Arcadis voor omgerekend €530 miljoen Canadese planologisch bureau #IBIGroup over#AEX pic.twitter.com/tHe7VanJUb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 18, 2022

Goedemorgen, ik ben er weer na twee weken vrij en jullie hebben in die tijd zowaar de AEX 2,5% hoger gezet. Daar staat wel een euro daling van 3,3% tegenover en dat is echt veel. Heel gewoon bij beleggen in emerging markets, maar valutarisico is er dus ook met euro en dollar, zoals dit jaar blijkt. Al dan niet pijnlijk.

Zie hier geïndexeerd AEX en S&P 500 dit jaar in euro's en dollars, wat een verschillen. Een sterke dollar is goed voor onze beursbedrijven (rond 40% omzet AEX is in dollars, luiden altijd de schattingen), maar onze eurobezittingen worden minder waard.



Alsof het nog niet warm genoeg is, valt deze week het Q2 of H1-cijferseizoen met de deur in huis. Wat een waslijst! Bij ons komen alle chippers al door en met AkzoNobel en Aalberts nog twee cyclische bedrijven. Zeker met een dreigende recessie aan de horizon zijn we denk ik benieuwd naar de outlooks.

Zeker omdat bij al deze aandelen de koersen al een flinke beuk gehad hebben vanaf de top, ze doen allemaal veel slechter dan de index.

WOENSDAG 20 JULI 2022

07:00 AkzoNobel - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ASML - Cijfers tweede kwartaal

18:00 ASMI - Cijfers tweede kwartaal



DONDERDAG 21 JULI 2022

07:00 Aalberts - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Besi - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Nedap - Cijfers tweede kwartaal



VRIJDAG 22 JULI 2022

07:00 Wereldhave - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Accell - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Beter Bed - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers tweede kwartaal



MAANDAG 18 JULI 2022

13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DINSDAG 19 JULI 2022

07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Manpower - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)



WOENSDAG 20 JULI 2022

22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DONDERDAG 21 JULI 2022

07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)



VRIJDAG 22 JULI 2022

13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Recessiedreiging, maar aan de data is nog weinig winstrecessiedreiging af te lezen. De omzet en winstverwachtingen van de de AEX zijn niet omlaag te branden. Let wel, er is dus een dollarwindje. Dat scheelt.



Niettemin is er bij de grote S&P 500 ook nog geen sprake van teruglopende verwachtingen. Zeg het maar, is er veel te veel optimisme, of denken analisten dat alles en iedereen de veel te hoge inflatie gaat in- en doorprijzen?



Er is in ieder geval één AEX-bedrijf dat baat heeft bij de onzekere tijden en aandeelhouders mogen wellicht op meer zekerder return rekenen.



Behalve het cijferseizoen is er nog een dingetje deze week: wordt het één of toch twee kwartjes? Wat valt hier verder nog over te zeggen? Al tot in den treure bediscussieerd en becommentarieerd.

No matter how much ECB officials dismiss the prospect of starting interest-rate hikes with a half-point move this week, there’s still a case for it https://t.co/o0pIrrM3Hl — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Retail Estates NV)

00:00 Tokyo Stock Exchange gesloten (Japan)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (NSI NV)

En dan nog even dit

Helaas:

Asset manager GAM warns on profit, citing market turbulence https://t.co/MhXCqKBeFh pic.twitter.com/rCAins5mof — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2022

Wie een vakantie naar de VS heeft gepland zit aan de andere kant van de spread, zal ik maar zeggen:

WATCH: With the euro and U.S. dollar nearly at equal value, American luxury shoppers traveling in Europe are splurging at designer stores — though finding a deal may involve a lot of calculations https://t.co/vlsGQhnmb4 pic.twitter.com/Mu8x99BL8H — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2022

Vrijwel dagelijks merkt de EU dat ze vijftig jaar na de eerste oliecrisis energiezekerheid niet op orde heeft?

WATCH: Europe is waiting anxiously to see if Russia reopens its Nord Stream 1 gas pipeline. Here's what else to watch in the world of business and finance in the week ahead pic.twitter.com/KJBlXHT5bv — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2022

En dat is een enorm concurrentienadeel:

European energy and utilities companies are racking up more debt to cover the cost of soaring oil and gas prices https://t.co/v5PIZziW7w — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2022

In Frankfort hanessen ze daar ook mee:

The ECB is in a tight spot. Inflation is mostly down to soaring energy costs, and higher rates may have a limited effect on prices https://t.co/meIWBar4AW — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2022

Intussen in Italië:

A financial-market crisis focused on Italy might usher in the worst turmoil in the history of the eurohttps://t.co/a7eTHL6pb7 — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2022

Tja, hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Good morning from #Italy, where public debt stood at €2.8tn in May, near record. The debt-to-GDP ratio is over 150%. Italy is home to almost a quarter of all #Eurozone debt. pic.twitter.com/joW4WNjpxx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 17, 2022

Het land schept vooral te weinig waarde:

Good morning from #Italy, where equities – as measured by the FTSEMIB index – have not yielded a return since the introduction of the Euro even with dividends factored in. In contrast, the Dax has made 145% since 1999 & even Spain's Ibex 94%. The S&P500 has even yielded 473%. pic.twitter.com/EI8IXvtKhz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.