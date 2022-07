Cruciale niveaus houden stand

Bericht delen via:

De aandelenbeurzen hebben een volatiele week achter de rug, waarbij de meeste indices per saldo uiteindelijk weinig zijn opgeschoten. Forse intraday correcties werden veelal goedgemaakt in de loop van de dag en mooie winsten bij de opening verdampten tegen het slot.

Beleggers zijn duidelijk even zoekende en durven momenteel geen richting te kiezen. Met het cijferseizoen en de dunne zomerhandel voor de deur kijken veel beleggers even de kat uit de boom.

Verkoopdruk lijkt wat op te drogen

Deze aarzeling zorgt er wel voor dat de aanhoudende verkoopdruk uit de voorgaande periode wat lijkt op te drogen en er langzaam wat bodemvorming zichtbaar wordt. Van een echte draai is zeker nog geen sprake, maar de Nederlandse indices zijn vooralsnog wel goed opgevangen door cruciale steunniveaus.

Als de beurzen vanaf het huidige niveau wat weten op te veren, zou dit wel eens het begin kunnen zijn van een langduriger herstel. Meevallende (halfjaar)cijfers van enkele zwaargewichten zouden dit herstel verder vooruit kunnen helpen.

AEX-index: nog geen serieuze trenddraai



De Nederlandse hoofdindex is onlangs opgevangen door de lange termijn steun rond 632 punten. Deze steun wordt gevormd door de oude top van begin 2020, vlak voor de coronacrisis toesloeg.

Vanaf dit niveau is langzaam wat herstel zichtbaar, maar van een serieuze trenddraai is nog geen sprake. Hiervoor dient de dalende fase te worden afgebroken en de index terug te keren boven haar 200-daags gemiddelde. Vooralsnog is dit herstel alleen voor speculanten bespeelbaar.

AMX-index: eerste tekenen van herstel



De Midkap-index in Amsterdam is de afgelopen maanden teruggevallen tot aan de bodem van eerder dit jaar en lijkt hier steun te vinden. Na een flinke test van de steun rond 887 punten zien we nu de eerste tekenen van herstel.

Vanaf het huidige niveau is het eerste richtpunt de dalende 200-dagenlijn (rode lijn) rond 1.000 punten. Hier liggen ook de oude bodems van vorig jaar die voor weerstand kunen zorgen.

Om het herstel meer vorm te kunnen geven, dient de steun rond 887 punten uiteraard wel intact te blijven.

AScX-index: zijwaartse beweging

De Nederlandse smallcaps-index ligt er technisch helemaal niet verkeerd bij. De correctie is beperkt gebleven tot de bodems van eind vorig jaar en begin dit jaar, waarmee ook de technische schade erg meevalt.

De index beweegt per saldo zijwaarts tussen de steun rond 1.250 punten en de weerstand rond 1.460 punten. Nu de onderzijde van deze bandbreedte weer is getest, kan er wat herstel plaatsvinden. Om de oude stijgende trend te hervatten, dient de AScX-index door de weerstand te breken.