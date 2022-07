Slotcall: Vertrouwen in Just Eat takeaway op historisch dieptepunt

De AEX (+1,9%) heeft de smaak aardig te pakken. We openden in Amsterdam voorzichtig in het groen en deze winst werd gedurende de dag verder uitgebreid.

Het sentiment wordt aangejaagd door sterke cijfers over de detailhandelsverkopen in de VS. De Amerikaanse consument gaf in juni 1% meer uit op maandbasis terwijl de markt rekende op een plusje van slechts 0,8%.

Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen - gemeten door de Universiteit van Michigan - viel een tikje hoger uit dan verwacht. Dit leidt ertoe dat met name de cyclische aandelen het vandaag goed doen. Fondsen als Adyen (+7,5%), ASML (+5,1%), ASMI (+5,5%) en Besi (+5,0%) gaan als een speer.

Het lelijke eendje op het Damrak is helaas weer Just Eat Takeaway (-1,9%). Het vertrouwen in de maaltijdbezorger is volledig zoek nu het aandeel zelfs op het laagste niveau ooit is gesloten. De bedrijfsprestaties vallen tegen en ook de communicatie van het management is voor verbetering vatbaar. Het sentiment draait alleen op het moment dat het bedrijf zijn marges weet te verbeteren.

TomTom straalt

Daar waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars. TomTom (+13,9%) heeft een patent op tegenvallende kwartaalcijfers, maar dit keer reageert de markt enthousiast.

Het bericht dat de navigatiespecialist meer contracten wist te winnen in het automotive- en enterprise segment stemt analisten tevreden. Hierdoor viel volgens analist Marc Hesselink de omzet in tweede kwartaal 12% hoger uit dan verwacht.

Anderzijds viel de winstgevendheid wel tegen. Desalniettemin denkt Hesselink dat het bedrijf zijn verwachtingen voor de vrije kasstroom weleens opwaarts kan bijstellen.

Unilever

Unilever (+0,3%) kende een aantal mindere jaren op de beurs. Daar waar de brede markt omhoog ging bleef de multinational achter. Dit jaar zijn de rollen echter omgedraaid. De AEX-prijsindex noteert circa 16% in het rood terwijl Unilever de schade beperkt houdt op 2%.

Toch houdt de IEX-Beleggersdesk zijn adem in voor de halfjaarcijfers. Unilever heeft bijzonder veel last van de hoge inflatie en als de consument dan ook nog eens gaat bezuinigen op A-merken gaat de winstgevendheid van de onderneming hier gegarandeerd een deukje van oplopen.

Analist Martin Crum sluit een winstwaarschuwing bij de halfjaarcijfers daarom niet uit. Momenteel noteert Unilever tegen 19 keer de verwachte winst over boekjaar 2022. Wat u nu met de stukken moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt zes basispunten tot 3,35%. Hiermee wordt de stijging van gisteren deels gecompenseerd.

Nederland: -5 basispunten (+1,46%)

Duitsland: -5 basispunten (+1,13%)

Italië: -6 basispunten (+3,35%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunt (+2,10%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+2,93%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,3%

AEX deze maand: +2,2%

AEX dit jaar: -15,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -14,6%

Donkerrood

De AEX (-0,3%) houdt de schade aanmerkelijk beter binnen de perken dan de overige Europese indices. Dit hebben we te danken aan de chippers die de weg omhoog vinden. De sterke cijfers van TSMC stuwen het sentiment. Daarentegen zakken de AMX (-2,6%) en ASCX (-1,6%) door het ijs.

AEX

Zoals gezegd voeren de chippers ASMI (+4,9%), ASML (+4,3%) en Besi (+4,2%) de lijst aan. Het is ook opvallend hoe goed het defensieve Wolters Kluwer (+3,7%) er bij ligt. Dit laatste geldt bepaald niet voor Just Eat Takeaway (-15,3%).

Het enthousiasme over de deal van Grubhub met Amazon is alweer verdwenen. ING (-7,7%) wordt ook niet beloond voor zijn pre-earningsnote. Hierin stond overigens niets bijzonders.

AMX

Air France-KLM (+4,5%) maakt een kleine rebound. Apollo is bereid om €500 miljoen in het bedrijf te investeren. Het is daarentegen niet de week van de banken. ABN Amro (-11,1%) noteert precies op het niveau van een jaar geleden. Het is maar beter om de langetermijngrafiek er niet bij te pakken. Daar wordt uw humeur niet beter van.

Flow Traders (-4,8%) ligt er ook opvallend slecht bij. De marketmaker presenteert aanstaande vrijdag zijn halfjaarcijfers. WDP (-5,6%) heeft het sinds de afbouw van de lockdownmaatregelen ook niet meer.

ASCX

TomTom (+13,2%) hebben we reeds behandeld en verder is het rijtje stijgers behoorlijk karig. Het verbaast mij dat ForFarmers (-12,3%) de winst van vorige week grotendeels moet inleveren. Die positieve winstwaarschuwing van afgelopen week was serieus, maar de koers noteert slechts enkele procenten hoger ten opzichte van het moment van voor het goede nieuws.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven.