Slotcall: stevige winst voor de AEX, speculatie rond aankomende rentestap ECB

Een mooie beursdag op deze erg zonnige dinsdag. De stemming zat er goed in, mede gebaseerd op de gedachte dat de ECB de rente niet met 25 maar wellicht met 50 basispunten zal verhogen later deze week. Dat is althans wat zowel Bloomberg als Reuters onafhankelijk van elkaar wisten te melden. We zijn benieuwd.

Financials, de banken voorop, waren in trek op Beursplein 5. Absolute koploper was ING Groep, maar ook ABN Amro en NN Group waren in trek. Interessant om te zien was verder dat ook sterk cyclische fondsen als ArcelorMittal, Aperam en AMG gevraagd lagen.

Verliezers waren in de minderheid, maar konden sporadisch worden gevonden binnen de AMX zoals Alfen, Basic Fit, Flow Traders en Inpost. De verliezen bleven daarbij overigens wel erg beperkt.

De AEX sloot uiteindelijk 1,2% hoger op een stand van 689,47 punten.

Fallen angel Netflix geldt niet langer als groeifonds. Echter, de markt neigt ernaar het aandeel als value stock te zien. En dat is in het huidige marktsentiment helemaal zo slecht nog niet.

Voor het idee: Netflix wordt momenteel op nog 'slechts' 2,5x de verwachte omzet gewaardeerd en dat is wel eens hoger geweest:





Netflix's stock has looked cheap for months and yet buyers discovered to their dismay that it just kept getting cheaper. Now bulls say it's on the verge of proving that it’s an actual value stock and not a value trap https://t.co/iVdfpqNp8G — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2022

Flow Traders

ETP liquidity provider Flow Traders komt aanstaande vrijdag met zijn Q2-cijfers. Het aandeel heeft vrij recent toch wat aan market cap moeten inleveren en de Beleggersdesk is nog eens aan het rekenen geslagen voor de verwachte winst per aandeel voor Q2. Een update:





Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een van de weinige aandelen die zich dit jaar heeft weten te onttrekken van de malaise op het Damrak. En dat is niet zomaar, de dataleverancier geldt als ultieme veilige haven en kan met de halfjaarcijfers nog wel eens verrassen:





Wolters Kluwer gaat bij de cijfers positief verrassen #WoltersKluwer https://t.co/GdrXVrx5Dt — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 19, 2022





Quants de weg kwijt

Schakel elke menselijke emotie uit en handel puur geautomatiseerd op de basics. Dat klinkt goed, maar werkt ook niet altijd zo blijkt uit cijfers van hedge fund Fort. Uit onlangs verschenen documenten blijkt dat de quant funds van Fort dit jaar verliezen hebben geleden tussen de 20 en 40%.

De forse verliezen staan in schril contrast met die van veel vergelijkbare funds. Zogeheten managed futures hedge funds behoren dit jaar juist tot de sterspelers op de financiële markten zo blijkt uit data van HFR.

Zo wist bijvoorbeeld AQR Managed Futures Full Volatility Fund - AQR komen we geregeld tegen in de shortsell registers - een rendement te behalen dit jaar van ruim 53%. En ook Graham Capital schreef via zijn Tactical Trend Fund dit jaar zo'n 34% bij.

Oftewel, de handelsstrategie werkt, totdat het niet meer werkt. Een fenomeen dat veel particuliere beleggers ongetwijfeld bekend voorkomt.

Bridgewater ziet stagflatie

Altijd interessant, een van 's werelds grootste hedge funds - Bridgewater Associaties met een fondsvermogen van circa $150 miljard - raadt beleggers aan serieus rekening te houden met stagflatie.

Stagflatie, oftewel een fenomeen waarbij de inflatie hoog blijft terwijl de economische groei vertraagt, is niet direct reden voor een feestje. Vooral in Europa is het risico op stagflatie relatief groot volgens de co-chief investment officer van Bridgewater in de Financial Times.

De economische groei in Europa vertoont duidelijk tekenen van (stevige) vertraging. Tegelijkertijd kampt ons continent met hardnekkig hoge energieprijzen. Daar bovenop is de euro ook nog eens aanzienlijk verzwakt - vooral versus de Amerikaanse dollar- waardoor onze import relatief duurder wordt.

Historisch gezien presteren aandelen tijdens een stagflatie ronduit slecht omdat bedrijven zowel gevoelig zijn voor een afzwakkende economische groei als voor stijgende inflatie. Dekking kunnen beleggers tijdens een periode van stagflatie het beste zoeken in inflatie-gerelateerde obligaties (TIPS) en goud.

Toch even een kleine disclaimer tot slot: Bridgewater Associates zit momenteel flink short op een groot aantal Europese aandelen: largecaps zoals bijvoorbeeld ASML en ING Groep, maar bijvoorbeeld ook BNP Paribas en TotalEnergies.

Shortverbod is zinloos

Bij IEX was dit al een tijdje bekend, maar de AFM heeft samen met zijn Franse evenknie, een onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van een shortsell verbod.

In Frankrijk was er in 2020 korte tijd sprake van een verbod op short selling, evenals in landen als België, Oostenrijk en Spanje. De AFM was toen al uiterst sceptisch en stelde dat het effect van een dergelijk verbod gering tot zeer gering zou zijn.

De conclusie van het onderzoek wijst zelfs uit dat het contraproductief heeft uitgepakt. Het versterkte juist de volatiliteit en zorgde ervoor dat grote orders moeizamer konden worden uitgevoerd.

Laten we maar hopen dat hiermee een definitief eind is gekomen aan de gedachte van een aantal toezichthouders, politici en topmannen van beursgenoteerde bedrijven dat short selling 'gevaarlijk' is.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen gingen relatief goed geluimd van start, geholpen door meevallende bedrijfsresultaten van onder meer Johnson & Johnson. De cijfers van IBM, gisteren nabeurs, vielen echter wel tegen en het aandeel leverde hierop zo'n 6% in.

Het mocht de pret voor de bredere markt niet drukken. Na goed twee uur handel noteerde de Dow Jones 1,7% hoger, de S&P 500 afgerond plus 2% en de Nasdaq ouperformde met een tussentijdse stijging van 2,2%.

Rentes

Relatieve rust op het rentefront vandaag, al kruipen de rentes wel weer met enkele basispunten op. Wij zouden hier niet al teveel aan willen aflezen.



Bron: Reuters





Brede markt

Overig groene koersenborden, zowel in Europa als de VS. De VIX schakelt weer een tandje lager, maar blijft halsstarrig op verhoogd stressniveau. Verder lijkt bitcoin weer de geest te krijgen: voor de liefhebber. De euro doet ondertussen een dappere poging de pariteit met de Amerikaanse dollar weer uit beeld te brengen.

Het Damrak

Adyen (+ 1,8%) sprokkelde vandaag een leuk winstje bij, maar heeft nog een lange weg te gaan als we het gemiddelde koersdoel mogen geloven van banken (€2.627).

(+ 1,8%) sprokkelde vandaag een leuk winstje bij, maar heeft nog een lange weg te gaan als we het gemiddelde koersdoel mogen geloven van banken (€2.627). Besi (- 1,5%) is niet voor het eerst de zwakste performer onder de chippers, later deze week cijfers

(- 1,5%) is niet voor het eerst de zwakste performer onder de chippers, later deze week cijfers ING Groep (+ 3,8%) doet een hernieuwde poging afstand te nemen van de €9. Speculatie dat de ECB de rente niet met 25 maar 50 basispunten zal verhogen, werkt positief op bankaandelen

(+ 3,8%) doet een hernieuwde poging afstand te nemen van de €9. Speculatie dat de ECB de rente niet met 25 maar 50 basispunten zal verhogen, werkt positief op bankaandelen Unilever (+ 1,4%) is al enige tijd aan een stille opmars bezig en is uitgegroeid tot outperformer dit jaar op het Damrak

(+ 1,4%) is al enige tijd aan een stille opmars bezig en is uitgegroeid tot outperformer dit jaar op het Damrak Flow Traders (- 0,9%) komt aanstaande vrijdag met zijn Q2-resultaten naar buiten en de markt is wat voorzichtig

(- 0,9%) komt aanstaande vrijdag met zijn Q2-resultaten naar buiten en de markt is wat voorzichtig InPost (- 1,7%) moet een deel van de forse winsten van de afgelopen dagen weer inleveren

(- 1,7%) moet een deel van de forse winsten van de afgelopen dagen weer inleveren JDE Peet's (+ 1,8%) blijft verhoudingsgewijs net als het hierboven vermelde Unilever goed liggen

(+ 1,8%) blijft verhoudingsgewijs net als het hierboven vermelde Unilever goed liggen Ordina (+ 1,9%) is kalmpjesaan op weg naar de €5

(+ 1,9%) is kalmpjesaan op weg naar de €5 TomTom (+ 4,2%) lijkt nog steeds wat profijt te trekken van - eindelijk - meevallende resultaten van afgelopen vrijdag

(+ 4,2%) lijkt nog steeds wat profijt te trekken van - eindelijk - meevallende resultaten van afgelopen vrijdag Op de lokale markt kreeg Envipco (- 9,3%) er stevig van langs

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Unilever: naar €46,50 van €43 en houden - Berenberg

AkzoNobel: naar €75 van €110 en naar houden van kopen - BofA

DSM: naar €190 van €220 en kopen - BofA

IMCD: naar €200 van €230 en kopen - BofA

TomTom: naar €8 van €7,50 en houden - ING

TKH: naar €42 van €60 en naar houden van kopen - ABN Amro

Bpost: naar €8,50 van €11,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Tesla: naar $380 van $370 en verkopen - Barclays

Nestlé: naar CHF 138 van CHF 144 en kopen - Goldman Sachs

Rio Tinto: naar £41 van £42 en verkopen - Berenberg

Alphabet: naar $140 van $165 en kopen - MKM Partners

Agenda 19 juli

07:00 AkzoNobel - halfjaarcijfers

07:00 ASML - halfjaarcijfers

08:00 Fabrieksorders - Mei (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Mei (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Bel)

13:00 Abbott Laboratories - halfjaarcijfers

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Mei (VS)

18:00 ASMI halfjaarcijfers

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

22:00 Alcoa - halfjaarcijfers

22:00 Tesla - halfjaarcijfers