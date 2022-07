De koers van ASML is nog steeds niet uit de problemen

quote: easy56 schreef op 15 juli 2022 08:42: Aangezien de zwakte in de sector halfgeleiders al vroeg in het jaar aan het licht trad, hebben wij op 31 januari tijdig afscheid kunnen nemen van ASML in de Nederlandse TA voorbeeldportefeuille. Op die datum zijn ook Besi en ASMI uit de portefeuille verwijderd.

-------------------------

en in mei pas verkoopsignaal toen onder de 500 daalde?



zal t wel niet goed lezen:-)

Aangezien de zwakte in de sector halfgeleiders al vroeg in het jaar aan het licht trad, hebben wij op 31 januari tijdig afscheid kunnen nemen van ASML in de Nederlandse TA voorbeeldportefeuille. Op die datum zijn ook Besi en ASMI uit de portefeuille verwijderd.-------------------------en in mei pas verkoopsignaal toen onder de 500 daalde?zal t wel niet goed lezen:-)

Goede morgen..Nope.. nog geen nieuwe bril nodig, het staat er echt!Klappen voor ASML groter dan voor AEXZoals bekend doet tech het technisch niet zo doet op de beurzen. Het aandeel ASML is in 2022 bovendien harder geraakt dan de AEX. Dit jaar is de chipper ruim 27% in beurswaarde gezakt, tegenover een verlies van ruim 17% voor de AEX index.Aangezien de zwakte in de sector halfgeleiders al vroeg in het jaar aan het licht trad, hebben wij op 31 januari tijdig afscheid kunnen nemen van ASML in de Nederlandse TA voorbeeldportefeuille. Op die datum zijn ook Besi en ASMI uit de portefeuille verwijderd.