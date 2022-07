De koers van ASML is nog steeds niet uit de problemen

ASML, dat komende woensdag met haljaarcijfers komt, ligt er technisch belabberd bij. Voorlopig is het opwaarts potentieel beperkt.

Traditioneel geef ik elk kwartaal, voorafgaand aan de cijfers, een blik op de technische conditie van dit halfgeleideraandeel.

Klappen voor ASML groter dan voor AEX

Zoals bekend doet tech het technisch niet zo doet op de beurzen. Het aandeel ASML is in 2022 bovendien harder geraakt dan de AEX. Dit jaar is de chipper ruim 27% in beurswaarde gezakt, tegenover een verlies van ruim 17% voor de AEX index.

Aangezien de zwakte in de sector halfgeleiders al vroeg in het jaar aan het licht trad, hebben wij op 31 januari tijdig afscheid kunnen nemen van ASML in de Nederlandse TA voorbeeldportefeuille. Op die datum zijn ook Besi en ASMI uit de portefeuille verwijderd.

Halfgeleiders technisch uit de gratie

In de afgelopen maanden heb ik ASML, maar ook de gehele chips-sector, op deze plaats meerdere malen tegen het licht gehouden. Mijn algehele diagnose was meedogenloos: ASML ligt er niet goed bij en halfgeleiders zijn technisch helemaal uit de gratie.

Ik neem geen woord terug van deze stelling.

Technische signalen

In het technische plaatje van ASML vallen thans de volgende signalen op:

Begin dit jaar is een dubbele top voltooid. Op de grafiek hieronder is dit gemarkeerd met de blauwe cirkel

Deze dubbele top is vervolgens gevalideerd door de lagere top rond €642

Daarna zakte ASML door de horizontale steun rond €500, op de grafiek hieronder gemarkeerd met de rode stippellijn.

Dit genereerde een verkoopsignaal. Met de doorbraak onder de rode stippellijn is een hoofd&schouder-formatie voltooid

Deze hoofd&schouder-formatie is vervolgens gevalideerd door de lagere top rond€ 497

De lagere toppen van €642 en €497 staan technisch ook bekend als bearish pullbacks

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult neerwaarts, terwijl de koers eronder beweegt

Oordeel voor ASML blijft vooralsnog negatief

Op basis van deze signalen blijft ons technisch oordeel voor ASML negatief. Voorlopig is dan ook geen grote stijging te verwachten. De chipper is technisch dus nog lang nog niet uit de problemen. De kenmerken van de hoofd&schouders formatie leg ik onderaan deze blog uit.

Vandaag bekijk ik ASML en de SOX index. Deze PHLX Semiconductor Sector-index index, zoals de volledige naam luidt, volgt het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.

Tostrams-club

ASML: achterblijver

Technisch ligt ASML er zwak bij nadat de bodemlijn rond €495, de rode stippellijn, is gebroken. Er is naar beneden ruimte richting de steun van €304,50 (de bodem van 30 oktober 2020).

De eerste horde ligt op €495-€497, de volgende op €565,30 (de top van 3 juni).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat ASML achter blijft bij de rest van de markt.







SOX-index: uptrend verlaten

De SOX-index heeft de uptrend begin dit jaar al verlaten. De lagere piek daarna, rond 3.633 punten, heeft de verzwakking bevestigd.

Sindsdien is een zwak verloop zichtbaar, die leading was in de verkoopdruk op de rest van Wall Street. In de recente daling onder 2.800 punten (rode stippellijn) is (net als bij ASML) een hoofd&schouder-formatie voltooid.

De lagere top rond 2.758 punten zorgde hier voor een bearish pullback.

De nieuwe dalende trend biedt een eerste koersdoel rond 2.102,16 punten (de bodem van 25 september 2020). De volgende ligt pas rond 1.233,97 punten.



Uitleg hoofd & schouder en bearish pullback

Hieronder leg ik de verschillende fases en kenmerken van de hoofd-en-schouderformatie uit.