De AEX opent ruim hoger, ondanks Italiaanse toestanden

De AEX zit net als andere Europese beurzen in een volatiele negatieve trend. Het lijkt er (volgens mij) nog lang niet op dat hij daar uit komt. Nabeurs zijn de koersen wat omhoog gedobberd, maar hij opent nog steeds onder de opening van gisteren (670.3) "good old 666" zie ik niet als een belangrijk signaal. Bij good old 680 komt hij boven de gap van 13 juni en bij good old 720 is de negatieve trend gebroken.