De AEX opent ruim hoger, ondanks Italiaanse toestanden

De AEX opent duidelijk hoger op de laatste handelsdag van de week en zoekt de inmiddels vertrouwde 666-regio weer op.

En er is heus bedrijfnieuws, van TomTom: een fractie meer omzet dan verwacht, maar een aanmerkelijk groter verlies.

Gedoe over centrale banken is er voortdurend. Gaat de Fed een heel procent hiken over twee weken? De markt ging er al bijna vanuit, maar gisteren doken plots twee Fed-bestuurders op met de mededeling dat drie kwartjes ook wel toereikend zou kunnen zijn.

Oplopende spreads

In Europa is Italië aandachtstrekker nummer één. Het ontslag van premier Draghi werd geweigerd door de president, maar dat lost de politieke crisis niet op. En dat is te zien aan de rentes in de eurozone, waar de spreads onheilspellend oplopen.

De vraag is hoe het 'anti-fragmentatiewapen' dat de ECB in elkaar aan het knutselen is eruit zal komen te zien. 'No limits' is wat de markt wil horen.

ECB Bond Tool Seen Having No Limits As Steeper Rate Hikes Loom - BBGhttps://t.co/G0fixJCqXK — LiveSquawk (@LiveSquawk) July 15, 2022

Tegenvallende groei Chinese economie

De Chinese economie presteerde door de lockdowns nog wat slechter dan waar op was geanticipeerd. De kwartaalgroei van 0,4% was nog niet de helft van het cijfer dat werd verwacht. De Chinese beurzen gaan er slecht op: Hongkong staat op een 2% verlies.

Wat kunt u vandaag verwachten? Voor het spelletje raad-wat-de-Fed-gaat-doen zijn de Amerikaanse detailhandelsverkopen (14:30) en het consumentenvertrouwen (16:00) interessant, is het u meer om bedrijven en winsten te doen, dan helpen de financiële reuzen Blackrock, Citigroup en Wells Fargo u vanmiddag verder.

Hoe staan de markten ervoor?

De AEX gaat tegen de 1% hoger openen, en tikt de good old 666 weer aan.

Japan en China bewegen tegengesteld aan elkaar: China duidelijk lager, de Nikkei boekt een half procentje winst

De Nederlandse en Duitse rente zaten gisteren weer in de lift (+6 basispunten), veelzeggender is dat de spread tussen de Duitse en Italiaanse rente verder oploopt. In Amerika staat de 10-jaarsrente weer boven de 3%

EUR/USD dipte gisteren voor het eerst serieus onder de $1,000, maar herstelde zich ook weer: 1,0025

Goud laat een veer en beweegt richting $1700, bitcoin loopt ietsje op ($20.580)

De olieprijs (Brent) stijgt, maar blijft vooralsnog onder de $100

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:26 Verlies TomTom valt hoger uit dan verwacht

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:55 Nederlandse export in april in de lift

06:51 Chinese economie groeit nog net

06:49 Chinese detailhandelsverkopen tonen opleving

06:48 Productie Chinese industrie weer gestegen

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:46 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

14 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

14 jul Wall Street lager gesloten

14 jul Olieprijs lager gesloten

14 jul Wall Street koerst af op lager slot

14 jul Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts:

Analistenadviezen

UBS verlaagt koersdoel AkzoNobel (€85, kopen)

JP Morgan verhoogt koersdoel Argen-X (€430, kopen)

De agenda

08:00 TomTom Q2-cijfers

12:00 Blackrock Q2-cijfers

13:00 Citigroup Q2-cijfers

13:00 Wells Fargo Q2-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen jun (+0,8% MoM)

15:15 VS industriële productie jun (+0,1% MoM)

16:00 VS handelsvoorraden mei (+1,2% MoM)

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul (49,8)

En dan nog even dit

Er is weer wat loos met Chinese tech

Alibaba led a drop in Chinese tech shares after the firm was reported to be facing an inquiry in connection with the theft of a vast police database https://t.co/mYGg0VV28y — Bloomberg (@business) July 15, 2022

Als u dit leest bent u vast geen beginnende belegger, maar deze gloednieuwe IEX-podcast kan ook voor u interessant zijn - of wellicht kent u mensen die een zetje in de rug nodig hebben bij het beginnen. Sharing is caring :-)

"Just delivering the expected could be a disappointment"

ECB gets ready for rate lift-off | Article | ING Think - Next week’s European Central Bank meeting will finally mark the very first rate lift-off since 2011. The decision has been so well prepared that just… https://t.co/eg20wu1qs6 — Carsten Brzeski (@carstenbrzeski) July 15, 2022

Ongeveer 60.000 bitcoin

Crypto lender Celsius Network reveals $1.19 billion hole in bankruptcy filing https://t.co/70OojRlEy0 pic.twitter.com/dPHXWp9S0Y — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2022

De koperprijs daalt, maar dat het schaars wordt staat vast

Don’t let copper’s latest pricing collapse fool you: Supply shortages will be so “unprecedented and untenable” in coming years that it could derail the global shift away from fossil fuels, S&P Global says https://t.co/Jt5razapRs — Bloomberg (@business) July 14, 2022

Niet miljoen Corné, maar miljard(!) Het is niet de beste week voor Elon.

O, I missed this, Elon Musk has another claim.

U$ 258 mln from dogecoin investors. https://t.co/nCBnUcqRlj — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 14, 2022

Over Corné van Zeijl, alias @beursanalist, gesproken: onze festivaltip voor dit weekend