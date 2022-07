Vindt u gas en kernenergie ook groen?

Het Europees Parlement heeft vorige week besloten dat gas en kernenergie vallen onder groene beleggingen. Dat is een van de meest omstreden besluiten in de laatste jaren.

Uiteindelijk waren er meer voorstanders dan tegenstanders in het Europees Parlement. Beleggers hoeven zich daar niet bij neer te leggen. Ze kunnen hun eigen beleggingskeuzes maken. Na het lezen van deze column weet u hoe u dat aanpakt, welke mogelijkheden u heeft en waar u rekening mee moet houden.

Groene taxonomie

Duurzaam beleggen kan op veel manieren uitgelegd worden en kent verschillende definities. Onduidelijkheid is niet goed voor het vertrouwen en daarom stelt de overheid regelgeving op met heldere richtlijnen.

Dat is nog niet zo makkelijk, getuige de beslissing over kernenergie en gas. Een kleine meerderheid bepaalt dat kernenergie en gas groen zijn in de taxonomie, en over de tegenstand hoor u later niemand meer.

Nationale belangen spelen een rol

De discussie in het EP werd beïnvloed door de nationale belangen van Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk speelt kernenergie een belangrijke rol. Duitsland is sterk afhankelijk van Russisch gas en wordt momenteel hard geraakt door de sancties op Russische goederen.

Duitsland liep al achter in de energietransitie en kan die uitdagingen gemakkelijker aanpakken als investeringen in gascentrales als groen worden geclassificeerd.

Wat betekent de keuze voor beleggers en investeerders

In principe kan een belegger kernenergie en gas opnemen in de portefeuille en zichzelf duurzaam noemen. Een aantal institutionele beleggers gaf direct na de stemming echter al aan dat zij kernenergie en gas niet als duurzaam beschouwen. Actieve beleggers met ruimte voor eigen keuzes hebben die mogelijkheid.

Voor indexvolgende beleggers ligt dat moeilijker. Als een indexbouwer de richtlijn volgt, worden kernenergie en gas in een duurzame index opgenomen en komen ze automatisch in de portefeuille. De spanning wordt vooral groter wanneer het rendement op kernenergie en gasbedrijven beter is dan gemiddeld. Gaat de belegger dan alsnog overstag?

Zelfbeleggers kunnen eigen keuzes maken

Institutionele beleggers worden vergeleken met een benchmark en hebben beperkte vrijheid in de beleggingskeuzes. Voor particuliere beleggers geldt dat niet. Een particuliere belegger kan zelf kiezen waarin hij of zij geld investeert.

De duurzame zelfbelegger kan kiezen of hij wel of niet in kernenergie en gas wil investeren. Hetzelfde geldt voor andere duurzame en verantwoorde thema’s, zoals mensenrechten, biodiversiteit en veiligheid. De meeste zelfbeleggers zijn hier nog maar beperkt mee bezig. Mogelijk omdat het onderwerp nogal groot en veelomvattend is en niet duidelijk is waar te beginnen.

Hoe maakt u verantwoorde beleggingskeuzes?

Veel beleggers beginnen met de afweging tussen rendement en duurzaamheid. Maar die vraag kunt u overslaan. Duurzame en verantwoorde bedrijven presteren zeker niet minder dan gemiddeld en zijn over het algemeen wel minder risicovol.

Wat mij betreft begint het met het in kaart brengen van de eigen duurzame voorkeuren, doelen en wensen. Wilt u focussen op duurzaamheid, sociale aspecten of goed ondernemingsbestuur? Of kiest u voor de combinatie? Hoe belangrijk vind u duurzaamheid? U kunt kiezen voor het uitsluiten van de slechtste bedrijven of juist alleen investeren in de zogenaamde best-in-class bedrijven.

De derde vraag is of u het zelf gaat doen of kiest voor uitbesteden. Met de antwoorden op deze vragen bepaalt u uw eigen duurzame beleggingsstrategie.

Waar kiest u voor?

Vervolgens kunt u beleggingen selecteren die passen bij die beleggingsstrategie. Over de gehele linie van uitbesteed vermogensbeheer, beleggingsfondsen, ETF’s en zelf beleggen is er voor ieder wat wils. De duurzame aanbieders als Triodos en ASN gaan wat verder dan de grootbanken. Wat bij u past, hebt u eerder vastgesteld.

Doe uw huiswerk

Als u kiest voor zelf beleggen, doe dan uw huiswerk. Naast de gebruikelijke financiële beoordeling en de spreiding in de portefeuille checkt u ook het duurzame profiel. Daarbij kunt u gebruik maken van publieke informatiebronnen of de informatie van uw broker. Als u twijfelt over de duurzame informatie, raadpleeg dan ook een tweede bron. Soms lopen de duurzaamheidsbeoordelingen van twee rating agencies over één en hetzelfde bedrijf behoorlijk uiteen.

Als u beide in beeld hebt, kunt u een keuze maken. Het integreren van een duurzame check is maar een kleine toevoeging in het hele proces. Het kost u misschien iets meer tijd en moeite, maar het levert u ook wat op: een bijdrage aan een mooiere wereld.