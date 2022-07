De gasprijs reageert niet op speculaties

Europeze beurzen genoeg ruimte voor hoger.



Blijft wel opvallend die veel hogere Europese gas prijzen. Er is (veel) meer gevuld in de gas voorraden dan vorig jaar. Ik las een mooi stukje dat 63% van de gas voorraden zijn gevuld, ik vermoed dat daarmee Duitsland wordt bedoeld. Nog meer tekst in het artikel. Zelfs als Nordstream I niet wordt opgestart, krijgt Duitsland nog wat gas via ander en is er niet direct een probleem.



Tuurlijk voorraden moeten doorgevuld worden in het geval van een strenge winter, wat opvallend is want we hebben juist last van de Opwarming van de Aarde. Schijnbaar dit jaar dan niet. En dat opvullen gaat dan een stuk minder snel als er minder gas binnen komt als Nordstream I niet opstart. Wat vooral belangrijker wordt naarmate de winter dichterbij komt. Gewoon doorgaan met besparingen van het gas verbruik. Wellicht beter de alternatieven benutten, al zijn die er wellicht weinig. Maar maximale inspanning hierop in plaats van maximale inspanning huilen naar Putin.

En zet die ideeen box aan voor gas besparingen en komt met smart besparingen welke de bevolking makkelijk kan uitvoeren. Een gas besparing dashboard is binnen een dag gemaakt, is die er nog niet? En zorg ook voor complimenten als de bevolking hun best doet en vooruitgang maakt. Want achter lopen is wellicht niet wat je wilt, maar het is altijd beter dan geen besparingen.



ASML genoeg ruimte voor hoger. Europa genoeg ruimte voor hoger.

Europa schut Putin van je af, kom met gas alternatieven, zorg dat je op gas besparingen richt, zorg voor een hogere EUR. Dan kom het vanzelf goed.