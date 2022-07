De gasprijs reageert niet op speculaties

De gasprijs reageert vooralsnog niet op de speculaties dat de gastoevoer naar Duitsland mogelijk permanent door Rusland zal worden afgeknepen.

Er was geen krant, nieuwsplatform of ander mediakanaal dat er afgelopen dagen géén aandacht aan heeft besteed: het jaarlijkse onderhoud aan de Nord Stream 1 gaspijpleiding. Hierdoor is deze belangrijke gastoevoer tussen Rusland en Duitsland tien dagen lang afgesloten.

De algemene teneur van de headlines was dat Duitsland gespannen afwacht of de gastoevoer volgende week weer hervat gaat worden. Er werd uitgebreid gespeculeerd dat de pijplijn gesloten blijft, waardoor er dan een gigantische energiecrisis dreigt met explosieve gevolgen voor de gasprijs.

Nu geen koersexplosie

Het is de vraag of die koersexplosie in de gasprijs er ook werkelijk inzit. Want als het onderwerp al volop in het nieuws is, bij wijze van spreken op de voorpagina's staat, dan is het nieuws een non-event op de financiële markten. Al deze informatie en speculatie zit dan al in de gasprijs verdisconteerd.

Dat kunnen we direct al zien in de gasprijs, die deze week nog geen procent is opgelopen. Ook in aanloop naar de tijdelijke afsluiting van de pijpleiding is de gasprijs niet gestegen, maar juist met ruim 35% gedaald.

Ook in het korte termijn technische plaatje van de gasprijs zit geen enkele aanwijzing voor extreme koersstijgingen. Eerder het tegendeel.

... maar tussen 2020 en 2022 wel

Dat de gasprijs wel degelijk kan stijgen bewijst het koersverloop in de afgelopen jaren. Tussen 4 april 2020 en 7 juni 2022 liep de gasprijs op van $1,59 naar $9,43, een stijging van bijna 500% (!).

Ik denk dat de gasprijs zou kunnen verdubbelen indien de markt echt een permanente sluiting van Nord Stream 1 zou vrezen. Maar het koersverloop van de afgelopen weken bewijst vooralsnog dat dat geen reëel scenario is.

Wat gaat Poetin doen?

Waarom zou Poetin überhaupt overwegen om de gastoevoer van Nord Streem 1 permanent stil te leggen? Rusland zet de afgelopen maanden weliswaar veel minder gas in het Westen af, maar doet dat wel tegen een veel hogere prijs.

Per saldo pakt de huidige situatie niet per definitie slechter uit voor Rusland. Vergeet niet dat de prijs van gas op de financiële markten in enkele jaren, dus relatief korte tijd, bijna vijf keer over de kop is gegaan.

Ik denk ook niet dat Poetin een zware recessie in Europa, waar zijn belangrijkste afnemers zitten, zou willen veroorzaken. Want een langdurige economische stilstand betekent dat dat westen ook minder energie, gas en olie, nodig zal hebben.

Mijn inschatting is dat Rusland nog het beste af is met de status quo: iets minder gas tegen een fors hogere prijs leveren.

Vandaag bespreken wij de koersontwikkeling van natural gas. Maar eerst de AEX.

AEX zit gevangen tussen hoop en vrees

Eerst de hoop. Voor de lange termijn is het belangrijk dat de koers is opgevangen door de steun van 632,12 punten (de top van 17 februari 2020). Dit pre-corona all-time high wist als een eerste steun te fungeren, waarmee een pullback-scenario is ingezet.

Verder is het hoopvol dat de AEX-index begin juli (binnen de dalende trend) een mogelijk hogere koersbodem lijkt te vormen. Deze potentieel hogere bodem signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt.

Gaps

Dan de vrees. Technisch zijn er de afgelopen weken gaps in de AEX grafiek gevormd, die voor tegendruk kunnen zorgen. Een gap is een koersgat. Dit wijst doorgaans op dynamische marktomstandigheden en vertegenwoordigt potentiële verkoopdruk boven de markt.



Vooral de eerste gap, die van medio juni is belangrijk, omdat deze is gevormd tijdens de doorbraak onder de steun van 752 punten; tevens de uitbraak onder de voormalige driehoek.

Deze gap heeft de volgende kenmerken:



Op vrijdag 10 juni lag het de intraday low op 781 punten.

Het hoogste punt van maandag 13 juni lag op 771,85 punten.

Grofweg tussen 771 en 781 punten is er op de grafiek een gat zichtbaar.

Daarbinnen zijn dus geen transacties tot stand gekomen

Dergelijke gaten in de grafiek komen vaak voor op belangrijke technische punten. Deze gap markeerde de uitbraak uit de voormalige driehoek

Deze gap is op de AEX-grafiek hieronder afgebakend door twee blauwe horizontale stippellijntjes



AEX maakt een pas op de plaats

De AEX-index lijkt begin juli (binnen de dalende trend) een mogelijke hogere koersbodem te vormen. Deze potentieel hogere bodem signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt.

Voor een nieuwe verbetering moet de AEX-index overigens eerst uit de dalende trend breken. Maar de gapzone tussen 771,85 en 781 punten hangt ook nog boven de markt. Deze vertegenwoordigt op korte termijn wat verkoopdruk.

De echte weerstand ligt pas rond 719,10 punten (de top van 29 april). De steun ligt rond 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020).





Korte termijn analyse aardgas: technisch verpietert het plaatje

De gasprijs is in de afgelopen weken met ruim 35% gedaald. Natural gas keert thans terug naar de voormalige bodem rond $7 (gevormd door de top van begin mei). Deze oude koersbodems fungeert als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hier onder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt pas steun op $4,29 (de bodem van 24 februari).

Het technische plaatje geeft op korte termijn in elk geval geen extreme nervositeit aan.











Lange termijn analyse: nog geen plankgas

De gasprijs zakt weer terug onder de koerstoppen van eind 2021. Daarmee verzwakt het technische plaatje iets. De eerder opgetreden uitbraak is met de terugval onder de voormalige weerstand geneutraliseerd.

De 200-dagenlijn lijkt de recente daling wel op te vangen, dus extreem negatief is het plaatje niet. De eerste echte bodem is die rond $3,61 (van 16 juli 2021). Die valt nagenoeg samen met de bodem van eind vorig jaar rond $3,56.

Weerstand ligt rond $9,43 (de top van 10 juni). De 200-dagenlijn van aardgas laat een vlak verloop zien. Dit geeft neutrale technische omstandigheden weer.