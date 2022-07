Voorbeurs: Naderende energiecrisis raakt de beurzen en de euro

Het belooft weer een magere beursdag te worden, zo noteren de Europese futures circa 0,6% in het rood. Het sentiment wordt gedrukt mede door een zwakke sessie in Azië.

De Japanse beurs en de Hang Seng index kijken aan tegen verliezen van 1,5% en de Australische markt doet het met een min van 1,2% niet veel beter. Dit komt niet als een verrassing, want gisteravond waren het de Chinese aandelen die op Wall Street de grootste klappen kregen.

Tencent (-3%), Baidu (-5%), Alibaba (-9%) en Pinduoduo (-10%) kleurden donkerrood. De belangrijkste reden is dat de Chinese overheid in delen van het land weer nieuwe lockdowns heeft afgekondigd.

Pariteit praktisch een feit

Toch is het belangrijkste nieuws dat de euro momenteel praktisch net zoveel waard is als een dollar. Voor iedere euro krijgt u op het moment van schrijven 1,002 dollar terug. We moeten ruim 20 jaar terug in de tijd voordat we een dergelijke stand voor het laatst op het bord hebben gezien.

Het lijkt slechts een kwestie van uren voordat de euro onder de dollar duikt. Diverse analisten waarschuwen voor een zware energiecrisis in Europa. Zeker nu er signalen zijn dat Rusland de gaskraan voor Europa volledig dicht gaat draaien.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de Europese economie. Met name Duitsland is zwaar afhankelijk van Russisch gas. Op het moment dat er een gastekort ontstaat, is de Duitse industrie de eerste die op een lager pitje wordt gezet. Dit in combinatie met het verruimende beleid van de ECB maakt de euro kwetsbaar.

De zwakke euro is de enige reden waarom de verliezen op de aandelenmarkten nog enigszins zijn te overzien. De in het buitenland behaalde winsten zijn in euro's immers meer waard geworden. Mede daarom noteert de MSCI World Index in euro's year to date slechts 9% in het rood.

Advies, shorts en agenda

AB Inbev: naar €67 van €72 en kopen - Barclays

De AFM meldt deze shorts: Wat mij opvalt is dat de shorts in PostNL afgelopen week aardig zijn gedaald, maar dat hetzelfde geldt voor de koers. In de laatste vijf handelsdagen is het aandeel liefst 12% in waarde gezakt. Normaal gesproken zou de koers in zo'n situatie wat moeten worden ondersteund.

Wereldhave: 7,91%

Just Eat Takeaway: 6,99%

PostNL: 4,61% (-0,04%)

Signify: 2,81%

CM.com: 2,58%

SBM Offshore: 2,31%

Unibail Rodamco: 2,23%

Philips: 2,19%

Basic-Fit: 2,10% (+0,02%)

Aperam: 1,89%

TomTom: 1,80%

Alfen 1,80%

Fugro: 1,72 (+0,10%)

Air France-KLM: 1,66%

AMG: 1,49%

Agenda

We zitten vlak voor de start van het cijferseizoen en dan is de agenda traditioneel getrouw dun gezaaid. Om 11:00 uur komt er een cijfer langs over het economisch sentiment in Duitsland.

Deze ZEW-index is gebaseerd op een onderzoek in de financiële sector onder circa 350 analisten en institutionele beleggers. Het cijfer geeft een beeld over hoe de economische situatie er momenteel in Duitsland uitziet en hoe institutionele beleggers aankijken tegen de toekomst.

Het zal u niet verbazen dat de markt voor de maand juli rekent op een negatief cijfer (-38,0). Verder is het uitkijken naar het maandelijkse OPEC-rapport en de short term energy outlook van het IEA. Dit zou de oliemarkt vandaag nog weleens in beroering kunnen brengen.

Maandag 12 juli Consensus

Duitsland ZEW-economisch sentiment jul -38,0 icon waarschuwing Pepsico Q2-cijfers OPEC-maandelijks rapport EIA short term energy outlook icon waarschuwing

Nu nog even dit

Dit zag ik toch niet aankomen.

Elon Musk said Donald Trump should forget about running for president in 2024 and instead should “sail into the sunset,” presumably to make way for Florida Governor Ron DeSantis https://t.co/q9Qc8CRp4o — Bloomberg (@business) July 12, 2022

Het wordt alweer bijna interessant om een huis te huren in plaats van te kopen.

Monthly mortgage payment is more affordable (when taking 20% down payment into account) than average rent cost, but gap is closing swiftly

?@biancoresearch ?@Redfin? ?@RentDotCom? pic.twitter.com/Jojlx0exdU — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) July 11, 2022

Het verschil tussen de tien- en driemaandsrente is historisch klein.

The US yield curve spread between the 10-year and 3-month is down to 81 bps. If current Fed rate hike expectations are correct (75 bps in July, 50 bps in September, 50 bps in November), we could see an inversion before the end of the year. pic.twitter.com/njCa0UKpYr — Charlie Bilello (@charliebilello) July 12, 2022

Pijnlijke cijfers.

Dit valt mij eerlijk gezegd nog wel mee.

More than 60% of $SPX companies have cited a negative impact from labor costs and shortages on earnings calls for Q2 through July 8. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/D2uxCCFTqi pic.twitter.com/tfGjXLNDkW — FactSet (@FactSet) July 11, 2022

Triest

Japan bids sombre farewell to slain Shinzo Abe, its longest-serving premier https://t.co/ZCMzGfKYCk pic.twitter.com/WUUYk6QlIY — Reuters (@Reuters) July 12, 2022

