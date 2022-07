Boeren, klimaat, duurzame voedselproductie, schone energie en fossiele brandstof

Hoewel het klimaat voortdurend de headlines domineert, zijn alternatieve energie en duurzame voedselproductie toch niet altijd de beste belegging. Fossiel rijdt wel op kop.

Agrariërs hebben het klimaatthema nogmaals goed weten te agenderen. En ook de politiek laat hierin van zich spreken, terwijl producenten van alternatieve energie druk doende zijn oplossingen te zoeken. En de fossiele industrie lift mee op de nieuwe ontwikkelingen. Tenslotte willen ook beleggers weten wat de mogelijkheden zijn.

Klimaat nog geen beste belegging

Toch blijft klimaat lastig voor beleggers. Want vrijwel alle-klimaat gerelateerde thema's presteren ondermaats op de beurzen. Alleen de fossiele sector weet de broek goed op te houden.

Daarom haak ik deze keer in op de klimaatdiscussie, uiteraard enkel vanuit technisch perspectief. Hieronder bespreek ik een aantal beleggingen die aan het klimaathema gelinkt zijn. In de hoek van trackers bekijk ik de iShares Global Clean Energy ETF, iShares Global Water ETF, Van Eck Sustianable World ETF, Van Eck Hydrogen Economy ETF en de Rize Sustainable Future of Food ETF. Sommige trackers zijn direct gelieerd aan klimaat, andere min of meer.

Bij de individuele aandelen bekijk ik ForFarmers en Shell. ForFarmers lijkt me duidelijk waarom, Siemens Gamesa Renewable Energy is een van de grootste producenten van windturbines ter wereld, dus actief in de alternatieve energie.

Tenslotte vindt ik het opmerkelijk dat een bedrijf als Shell, dat verankerd is in fossiele energie, zo op de beurs presteert, terwijl beleggingen in schone en alternatieve energie het volledig laten afweten.

ForFarmers

ForFarmers herstelt, maar nog binnen de neerwaartse trend. De recente opleving geeft wel aan dat de verkoopdruk iets afneemt. Echter, bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend alsnog hervat.

Steun ligt er rond €2,52 (de bodem van 13 mei). Na de slotstand boven de weerstand van €3,05 (gevormd op 10 juni) komt er wat meer opwaarts potentieel vrij.

Bij oplevingen blijft ForFarmers duidelijk steken onder voorgaande koersbodems. Weerstand wacht rond €3,05 (de top van 10 juni).

De 200-dagenlijn van ForFarmers laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert achterblijvende prestaties ten opzichte van de rest van de markt.







Shell

Onlangs zakte de koers van Shell terug onder de voormalige toppen. Technisch verliest het aandeel iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken. Bovendien wordt de koersdip opgevangen door de stijgende 200-dagenlijn.

We verwachten steun op €22,22 (de bodem van 18 maart). Weerstand ligt rond €31,38 (gevormd op 25 mei 2018).

De stijgende 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer.

B.O.B. van Shell loopt omhoog en geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.





Global Clean Energy ETF

De iShares Global Clean Energy ETF (ISIN-code: IE00B1XNHC34) beweegt binnen een zijwaarts gericht koerspatroon. De koers lijkt thans de correctieve fase te verlaten. De Global Clean Energy ETF krijgt nu ruimte voor een aanval op de weerstand van €11,84 (gevormd op 8 april).

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Steun ligt rond €9,09 (de bodem van 13 mei).

Bij de Global Clean Energy ETF beweegt de 200-dagenlijn vlak. Dit signaleert een neutrale conditie technische conditie. De B.O.B. loopt iets omhoog en geeft wat betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.



Global Water ETF

De iShares Global Water ETF (ISIN-code: IE00B1TXK627) oogt technisch zwak. Zowel de stijgende trend als de voormalige koersbodem rond 50 zijn gebroken.

Neerwaarts is er ruimte richting de steun van €43,63 (de bodem van 25 december 2020). Een lagere koerstop zou de uitbraak bevestigen. De weerstand ligt op €53,85 (de top van 10 juni).

Dat de koerstop van begin 2020 de koersdaling lijkt op te vangen, wijst op een potentieel pullback-scenario.

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator van de Global Water ETF ligt vlak en geeft dus neutrale prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.



Sustainable World ETF

De VanEck Sustainable World ETF (ISIN-code: NL0010408704) kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt wat afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel geldig. Enkel boven de weerstand van €29,17 (gevormd op 8 april) klaart het beeld echt op.

Positief is wel dat de koerstop van begin 2020 de koersdaling kan opvangen. Dit wijst op een potentieel pullback-scenario.



Bij de Sustainable World ETF laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B. van deze ETF stijgt en suggereert betere prestaties ten opzichte van de rest van de markt.

Hydrogen Economy ETF

De trend van de L&G Hydrogen Economy ETF(ISIN-code: IE00BMYDM794) is neerwaarts gericht, hoewel de verkoopdruk niet intens is. Toppen en bodems overlappen elkaar.

We handhaven echter een negatieve visie zolang de dalende trend intact is. Er ligt steun rond $8,69 (berekend koersdoel). Weerstand hanteren we op $15,46 (de top van 8 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Hydrogen Economy ETF laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Hydrogen Economy ETF minder presteert dan de markt.

Rize Sustainable Future of Food UCITS

De trend van de Rize Sustainable Future of Food ETF (ISIN-code: IE00BLRPQH31) is wel neerwaarts gericht, maar toppen en bodems lopen in elkaar over. Dit duidt op een gematigd dalende trend.

We zien steun rond €3,21 (berekend koersdoel). De ETF .wordt pas weer interessant wanneer de weerstand van €4,46 (de top van 10 juni) wordt gebroken.

De 200-dagenlijn van ETF Rize Sustainable Future of Food UCITS laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De B.O.B. is zwak. Dit suggereert dat ETF Rize Sustainable Future of Food UCITS slechter presteert dan de markt.