Herstel van de beurs is nog niet breed gedragen

De afgelopen weken laten de aandelenbeurzen, ondanks vaak forse koersuitslagen in beide richtingen, wat herstel zien. Nadat het sentiment medio juni een dieptepunt bereikte en veel beleggers een grotere koersdaling verwachtten, wisten de meeste indices langzaam wat te herstellen.

Ook de Nederlandse beurs slaagt erin haar recente dieptepunten even achter zich te laten en goed op te veren. Hoewel de tendens op langere termijn nog neerwaarts is, lijkt de Amsterdamse beurs de verkoopdruk voorlopig even van zich af te schudden.

Vandaag werp ik naast de AEX index ook een blik op de AD-ratio en de moneyflow-indicator van de AEX-index. Hierbij valt op dat het herstel nog niet breed gedragen wordt en dat voorzichtigheid dus geboden blijft.

AEX index

De Nederlandse beurs is onlangs opgevangen door de lange termijn steun rond 632 punten. Deze steun wordt gevormd door de oude top van begin 2020, vlak voor de coronacrisis toesloeg.

Dit niveau zit blijkbaar goed in het geheugen van beleggers, want de AEX-index is precies vanaf dit niveau gaan herstellen.

Op korte termijn is goed te zien dat de correctieve fase is afgebroken en een mogelijk hogere koersbodem wordt gevormd. Deze bodem wordt bevestigd wanneer de index ruim boven de 676 punten weet te sluiten. Dit zou betekenen dat het herstel kan worden voortgezet richting de dalende toppenlijn rond 700 punten.





AD-Ratio

De Advance/Decline-ratio van de Amsterdamse beurs geeft de verhouding tussen het aantal stijgers en dalers op de beurs weer. In een gezonde markt bevestigt deze indicator het verloop van de index.

Wat opvalt, is dat het herstel van de AEX-index momenteel niet is terug te zien in deze indicator. Dit signaleert dat de herstelbeweging vooralsnog niet breed gedragen is. Slechts een beperkt aantal aandelen zorgt dus voor de stijging van de AEX index.

Uitleg A/D-ratio

Deze zogenaamde breadth-indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs. Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (verschil tussen stijgende en dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop de uptrend gefundeerd wordt, toe.

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs beweegt thans, op korte termijn, neerwaarts. Het draagvlak van de markt blijft zwak.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers momenteel hoger is dan het aantal stijgers.

Dagelijks berekend

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

Indicator voor het draagvlak in de markt

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator wijst erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Moneyflow

Ook in de moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs zien we het herstel niet bevestigd worden. Het dalende verloop van deze volume-indicator signaleert dat er nog maar weinig vers kapitaal de markt in stroomt om het herstel te ondersteunen.

Dit maakt het herstel vooralsnog broos en het risico op een nieuwe koersdaling blijft daarmee groot. Pas als het volume tijdens stijgingsdagen flink hoger komt te liggen dan op dalingsdagen en de indicator sterk opwaarts draait, kan er serieus verder worden gebouwd aan het herstel.

Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de Moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Hieronder vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De moneyflow maakt nu geen hoogtepunten (=geldstromen blijven achter). Daarom houden we de AEX in de gaten, want dat zou erop duiden dat het slimme geld nog niet actief is.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.