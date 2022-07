Voorbeurs: licht lagere opening verwacht, niet te druk maken om inflatie VS

De Europese beurzen steven af op een licht lagere opening nadat Wall Street gisteren tussen de 0,6 en 0,9% lager sloot.

De financiële markten kunnen zich opmaken voor de publicatie van de Amerikaanse CPI later vandaag (red. 14:30 uur). Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken door beleggers. Zal de inflatie eindelijk zijn piek hebben bereikt? Theoretisch mogelijk, maar tamelijk onwaarschijnlijk als gekeken wordt naar een opzichtig spelletje downplayen vanuit het Witte Huis.

Volgens de perssecretaris van het Witte Huis geldt de junidata al als 'achterhaald' en doen beleggers er beter aan te focussen op het sterke banenrapport van vorige week en een nog te verschijnen rapport over de consumentenuitgaven.

De consensus voor de juni-CPI ligt op een hallucinant hoge 8,8%, maar gezien de pogingen van de regering Biden om de verwachtingen te temperen ligt een tegenvaller op de loer.

De zogeheten core CPI, of kerninflatie - dat is zonder de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen - moet over juni volgens de marktverwachting uitkomen op 5,7%, lager dan de 6% die over mei werd gerapporteerd.

Inverse rentecurve VS

De tienjaarsrente in de VS dook gisteravond duidelijk onder de tweejaarsrente. Dit wordt een inverse rentecurve genoemd. Dit fenomeen vormt meestal – maar niet altijd – een voorbode tot een recessie. Amerika staat hierin overigens niet alleen: ook in Europa dalen de kapitaalmarktrentes de laatste dagen weer hard.

De obligatiemarkten zijn al enige tijd ongebruikelijk onrustig en de koersuitslagen fors, heen en weer geslingerd tussen hoge inflatie, recessievrees en een op de rem trappende Fed.

Oliemarkt weet het ook even niet

Gister ging de prijs voor een vat olie hard onderuit. De olieprijs schoot met zo’n 7% omlaag en sloot duidelijk onder de $100 per vat. De meest gehoorde verklaring: er ligt een recessie op de loer. Nu is de olieprijs behoorlijk sterk gecorreleerd aan de conjunctuur.

Maar er is, door de sancties tegen Rusland, sprake van een gespannen situatie op de internationale oliemarkten. De OPEC kwam voor het eerst met een projectie voor 2023 waarin wordt verwacht dat de vraag naar olie de extra productie met 1 miljoen vaten per dag zal overstijgen.

Veel bij de OPEC aangesloten landen pompen nu al op maximale capaciteit en schieten tekort als gevolg van jarenlange onderinvesteringen en politieke instabiliteit. Desondanks zal president Biden een bezoekje aan het Midden-Oosten brengen deze week in een poging landen als Saoedi-Arabië te bewegen de oliekraan toch nog wat wijder open te zetten.

Lagere opening in Europa

De Europese beurzen lijken vandaag lager te openen, de futures noteren zo'n 0,6% in het rood.

De euro was al tijden aan een dalende trend bezig met als dieptepunt gisteren pariteit met de dollar. Nu is de Europese munt miniscuul opgekrabbeld en staat er een koers van 1,0040 dollar op de borden.

In de VS namen beleggers gisteren een wat afwachtende houding aan, maar uiteindelijk namen zorgen over nieuwe lockdowns in China en een dreigende energiecrisis in Europa toch de overhand en sloot Wall Street lager.

De Aziatische beurzen herstellen iets en lijken daarmee voorzichtig optimistisch.

De VIX-index, ofwel de paniekbarometer, staat momenteel op 27,3. Dat is iets lager dan gisteren, maar toch nog wel nerveus te noemen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:08 Stijging Duitse inflatie bevestigd

08:04 Lagere opening AEX voorzien

07:19 Corbion wil door met zittende CEO

07:17 Berenberg verlaagt koersdoel ASMI

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:49 Chinese export eerste jaarhelft omhoog

De AFM meldt deze shorts (11 juli):

Analistenadviezen

ASMI: naar €340 van €445 en kopen - Berenberg

Orange: naar €13 van €11 en naar houden van kopen - Morgan Stanley

Boeing: naar $288,00 van $300,00 en kopen - Goldman Sachs

De agenda

00:00 Consumptieprijsindex Duitsland - Jun 2022 (Duitsland)

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk - final results – June 2022 (Frankrijk)

00:45 Inflatie Frankrijk - final results – Jun 2022 (Frankrijk)

07:00 BNP Verenigd Koninkrijk- May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Handelsbalans Verenigd Koninkrijk - May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Industriële Productie Verenigd Koninkrijk - May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

08:30 Inflatie Verenigde Staten - Jun 2022 (Verenigde Staten)

14:00 Overheidsschuld Verenigde Staten - Jun 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Wie nog op vliegvakantie gaat, hier loopt u de meeste kans op vertraging op:

The 10 worst airports in Europe for delays right now:

1) Brussels (BRU)

2) Frankfurt (FRA)

3) Eindhoven (EIN)

4) Luton (LTN)

5) Liszt Ferenc (BUD)

6) Lisbon (LIS)

7) Charles De Gaulle (CDG)

8) Schiphol (AMS)

9) Cote D'Azur (NCE)

10) Gatwick (LGW)https://t.co/Irmu5j97zQ — Bloomberg (@business) July 12, 2022



Commodities doen alvast een stapje terug:

Disinflationary forces rise as commodity prices tanked on recession fears w/Brent tumbled 8% to $99, Copper collapsed nearly 5%, iron ore slumped 3%, Corn dropped 7%, Wheat fell 5%. Bloomberg Commodity Index down 4%. pic.twitter.com/10RRWEcWVY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 12, 2022

Britse economie groeit aardig door:

BREAKING: The UK economy grew more than expected in May, with GDP rising 0.5% thanks to a strong rebound in health services https://t.co/MEPqLXECOq pic.twitter.com/ELMy46Ozpy — Bloomberg UK (@BloombergUK) July 13, 2022

Meer toezicht voor crypto's onderweg:

Global financial regulators are calling for tighter oversight of stablecoins after a market meltdown in the past few weeks https://t.co/TNdrmheTAY — Bloomberg (@business) July 13, 2022

Google zoekt niet zoveel mensen meer:

Google To Slow Hiring "For The Rest Of Year" As "Sunnier Days" Come To An End https://t.co/aON08EZVeW — zerohedge (@zerohedge) July 13, 2022

Succes vandaag!