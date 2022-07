10 beleggingstips van 5 experts

Het is makkelijk om te roeien met de stroom mee. Maar om ook tegen de stroom in vooruit te komen, vereist ware stuurmanskunst. Mogelijk helpen de tips die vijf beursexperts de bezoekers van de IEX Beleggersdag meegaven u hierbij een handje.

2022 lijkt de geschiedenisboekjes in te gaan als een ronduit slecht beursjaar. De AEX-index staat op het moment van schrijven 16,5% in de min. Sommige aandelen, waaronder de chipfondsen, hebben hun beurswaarde nagenoeg zien halveren. Toch wijst de geschiedenis uit dat het niet slim is om bij een beursdip de handdoek in de ring te gooien. Op de langere termijn zijn de beurzen elke crisis weer te boven gekomen, van de Great Depression tot de Kredietcrisis en de coronadip.

Maar waar vinden we kansen in een beurs die voornamelijk zuidwaarts beweegt? Daar hadden de vijf beleggingsexperts die de bezoekers van de IEX Beleggersdag trakteerden op concrete tips wel een idee over.

1. Martine Hafkamp: ADM en ABB

Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer trapte af met Archer Daniels Midland (ADM). Dat is een Amerikaanse multinational die landbouwgewassen en zaden opkoopt en opslaat, distribueert en verwerkt tot bijvoorbeeld zoetstoffen, alcohol, brandstoffen en frituurolie.



Het is een naam die niet vaak de headlines haalt. Toch heeft het concern al meer dan honderd jaar een notering op Wall Street. "Voeding en agri blijft belangrijk en ADM is recessiebestendig", lichtte Hafkamp deze keuze toe. Het aandeel was duur, maar is volgens haar nu een kansrijke belegging voor de langere termijn.



Ook haar tweede tip is een lange-termijnbelegging: het Zwitserse ingenieurs- en technologiebedrijf ABB. "De investeringen in robotica zullen naar verwachting blijven en het aandeel biedt een interessant dividendrendement", aldus Hafkamp.



Ook wijst ze op de naderende afsplitsing van de e-mobility-activiteiten. Deze divisie maakt onder andere snelladers voor elektrische auto's en bussen en laadpalen voor thuis. De geplande beursgang in Zürich is onlangs uitgesteld, in afwachting van betere beurstijden. Maar uitstel is iets anders dan afstel.

2. Royce Tostrams: Ordina en KPN

Technisch analist Royce Tostrams bracht het aandeel Ordina onder de aandacht, aan de hand van de koersgrafiek vanaf 2007. "De oude weerstand fungeert als vangnet", zo doceerde hij. Dit aandeel leent zich niet voor een kort ritje, maar voor de langere termijn, aldus Tostrams.



Lees hier de fundamentele analyse van de IEX Beleggersdesk: Prachtige cijfers van Ordina, maar ook een waarschuwing

Ook zijn tweede kooptip is een echte lange-termijnbelegging: KPN. Dit aandeel is volgens Tostrams in een mooi pullback-scenario terechtgekomen. "Ik verwacht dat KPN zich de komende jaren zal ontpoppen tot outperformer."





Lees hier de fundamentele analyse van de IEX Beleggersdesk: KPN is inflatieproof

3. André Brouwers: opties op Ahold Delhaize en de AEX-index

Andre Brouwers, oprichter van het Beleggingsinstituut, deed een optieconstructie met Ahold Delhaize uit de doeken. Hij wees onder andere op de lage waardering (een koers/winstverhouding van 10 tot 12 is bepaald niet duur te noemen) en de inkoop van eigen aandelen. Ook zit volgens hem veel verborgen waarde in Bol.com. "Verder is het dividendrendement van 4% natuurlijk aantrekkelijk", aldus Brouwers. Een terugval op de lange-termijn-stijgende trend kan volgens hem een mooie instapkans opleveren.



Beleggers kunnen in Ahold Delhaize beleggen via aandelen. Maar waarom geen optie?, aldus Brouwers. "Daarmee valt met een geringe investering een hoog rendement te behalen."

Ook de tweede tip was een optiestrategie; ditmaal met betrekking tot de AEX-index. Anders dan een ETF levert dit geen dividend op. "Maar bij een daling werkt de call als een parachute, ofwel een lager risico", aldus Brouwers.

4. Peter Siks: sell high, buy low, en plankleggers

Ook Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy, gaf een lesje optiebeleggen, voor de fijnproever. Hij deed strategieën voor opties in ING, ASML en Philips uit de doeken. Omdat dit vrij ingewikkelde materie is om in enkele minuten uit te leggen, heeft Siks beide constructies nader toegelicht in een apart artikel.

Lees meer: Zo werkt een 'planklegger': optietips van de IEX Beleggersdag

Hij wees erop dat de beurs erg beweeglijk is. Dat leidt tot hoge optiepremies, en dat biedt kansen.

De tweede optieconstructie gaf hij de term 'planklegger' mee. Door te werken met optieconstructies met lange looptijden, heeft een belegging tijd om tot bloei te komen.

De experts gaven wel de disclaimer mee dat optieconstructies alleen het overwegen waard zijn als u goed begrijpt wat u doet.

5. Salah Bouhmidi: stippel een goede exitstrategie uit en analyseer waar het geld naartoe stroomt

Beleggingstips gaan vaak over aandelen die u moet kopen. Maar de hoogte van uw werkelijke rendement hangt natuurlijk af van het niveau waarop u de stukken weer van de hand doet. Salah Bouhmidi, head of Markets bij IG, wees dan ook op het belang van een goede exitstrategie. "Beperk je verliezen en laat je winsten lopen", zei hij.



Dat laatste kan met een trailing stop order. Hierbij beweegt de stoporder automatisch mee met koersbewegingen. Beweegt de koers in uw voordeel, dan volgt de stop uw positie. In de tegenovergestelde situatie worden uw winsten vastgelegd en uw posities gesloten. "Op de lange termijn heb je alleen al hiermee aanzienlijk meer succes", stelde Bouhmidi.



Een andere wijze raad die Bouhmidi zijn toehoorders meegaf: "Kijk voordat u gaat beleggen eerst waar het geld op dat moment naartoe gaat."



De rendementsmatrix van de Stoxx-600 die hij presenteerde schetste een helder beeld. "Op dit moment zien we duidelijk dat het geld uit cyclische aandelen stroomt, richting anticyclische aandelen en sectoren."

Zo zijn aandelen in de voedingsmiddelensector, gezondheidszorg en telecom de laatste weken erg in trek. Achterblijvers vinden we onder andere in vastgoed, de chemiesector, automotive, verzekeraars, retail, industrie en de vrijetijdsector.