Businesscycle deel 5: Aandelen sorteren voor op een sprong omhoog

Technisch zijn aandelenbeurzen al heel voorzichtig aan het voorsorteren zijn op bullish scenario's, dus sprongen omhoog.

Ook aandelen hebben, net als vastgoed, obligaties en grondstoffen een lastige eerste helft van 2022 achter de rug.

De Nederlandse beurs heeft dit jaar zo'n 16% aan marktwaarde ingeboet. Op Wall Street liet de S&P500, de brede beursgraadmeter, een kleine 19% liggen. De Eurostoxx50, die het verloop van de 50 grootste Europese aandelen volgt, daalde met ruim 20%.

Korte termijn nog zwak

Technisch is de kou nog niet uit de lucht, want zonder uitzondering bewegen alle grote westerse beurzen nog in hun korte dalende trends. Bovendien heeft nog niet één van de beursindices de eigen 200-dagenlijnen al opwaarts weten te kruisen.

Toch ben ik niet al te pessimistisch. Ik heb hier al eerder aangegeven dat er enorme kansen voor de aandelenbelegger aankomen. Maar ik heb in mijn dagelijkse blog ook gemeld dat aandelen voorlopig gevangen zitten tussen hoop en vrees.

Vandaag sluit ik met deel 5 de week van de business cycle af. Hierin ga ik in op de vraag wat de perspectieven voor aandelen zijn.

Lange-termijnpotentieel is positief

Hieronder bespreek ik de vooruitzichten voor aandelen eerst vanuit de invalshoek van de vierjarige business cycle, dus in samenhang met de andere assets, zoals, cash, grondstoffen, vastgoed en vastrentende waarden.

Daarna kijk ik naar de technisch plaatjes. Technisch zijn de aandelenbeurzen al aan het voorsorteren op bullish scenario's. Heel voorzichtig wordt de weg geplaveid voor sprongen omhoog.

Inflatie

Het lijkt er op dat het thema inflatie wat naar de achtergrond verdrongen is. Wellicht dat beleggers, analisten en economen gewend raken aan de superhoge inflatie.

Centrale bankiers denken er echter anders over. Zij lijken vastberaden over de noodzaak het monetaire beleid te verkrappen, ondanks de risico's voor de economische groei. Bij de Amerikaanse Fed bleek dit afgelopen week uit de notulen van de laatste beleidsvergadering.

Veel grondstoffenprijzen zijn gedaald

Ik zou Christine Lagarde en Jerome Powell op het hart willen drukken nog eens goed te kijken naar deze prijsontwikkeling van grondstoffen:

De olieprijs is sinds begin maart, dus vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, met ruim 20% gedaald

Natural gas, oftewel aardgas, is sinds begin juni ruim 40% (!) in prijs gekelderd

Het dalingspercentage voor graan ligt op bijna 40%

De prijs van het industriële metaal aluminium is sinds de top van 11 maart met ruim 40% gedaald

De koperprijs is eveneens sinds begin maart ruim 32% gedaald.

Zonder de officiële cijfers en statistieken te kennen, maar enkel op basis van bovenstaande opsomming, denk ik dat er van hyperinflatie geen sprake kan zijn. Het lijkt er dus op dat de economische afkoeling zijn invloed heeft laten gelden op de prijsbepaling van grondstoffen, dus ook inflatie.



Overigens gaf Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro vorige week op de IEX Beleggersdag aan dat Europa niet is opgewassen tegen de economische schok van een energietekort als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Zij voorspelt een diepe recessie en langdurig hoge energieprijzen.

Vierjarige business cycle

Ik weet niet of zij gelijk krijgt, maar de vierjarige business cycle wijst in een totaal andere richting.

Afgelopen week in deel 3 en 4 van de serie over de business cycle heb ik rente, obligaties en vastgoed uitgebreid tegen het licht gehouden. En ook geredeneerd vanuit die beleggingscategorieën zien we sterke aanwijzingen dat economische afkoeling al redelijk is verdisconteerd.

Op basis van de nieuwe businesscycle, die wij thans verwachten, zijn staatsobligaties de eerstvolgende beleggingscategorie die interessant worden. Dit betekent dat de cashpositie, die wij in de afgelopen maanden hebben aangehouden, binnekort weer geactiveerd kan worden. Pas in het tweede partje van de volgende businesscycle zijn het bedrijfsleningen en aandelen de assets die voor lange termijn beleggers in aanmerking komen.

Dan de technische plaatjes

Het is belangrijk om te benadrukken dat nog op niet één beurs de dalende trend al is verlaten. Blijkbaar houden aandelenbeleggers hun hand nog even op de knip.

Maar als technisch analist zou ik natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als ik niet verder kijk dan die neus lang is. Ik durf vast te stellen dat aandelenbeurzen al heel voorzichtig aan het voorsorteren zijn op bullish scenario's.

Hieronder bespreek ik de lange termijn plaatjes van de AEX, de S&P500 en de MSCI World index.

AEX: technische beeld lange termijn blijft positief

Eerst de Nederlandse beurs. De AEX-index is in de laatste correctie met succes opgevangen door de voormalige weerstand op 632,12 punten (de top van 17 februari 2020). Deze pullback-beweging vindt bovendien plaats boven de toppenlijn A-B uit 2007, waarmee dus een bullish pullback wordt voltooid.

Hiermee blijft het lange termijn technische beeld positief en is er ruimte in eerste instantie richting 750,00 punten (gevormd op 19 augustus 2021), in tweede instantie naar het all-time high rond 829,32 punten.

Een doorbraak van deze koerstop zou de verbetering bevestigen en het koersdoel van 1.000 punten weer in zicht brengen.

Wees erop alert dat de korte termijn correctieve fase (de daling van de eerste helft in 2022) nog niet achter de rug is.







S&P500: beeld blijft positief zolang de koers boven voormalige weerstand blijft

Nu Wall Street. De recente daling brengt de S&P500 terug naar het niveau van de voorgaande barrière van 3.393,00 punten (de top van 17 februari 2020). Deze oude horde is op de grafiek hieronder gemarkeerd met T.

Het beeld blijft op lange termijn positief, zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. In feite zet Wall Street met een bodem rond PB2 een bullish pullback in werking.

Indien de index vanaf hier opveert, is er ruimte richting 4.639,35 punten (gevormd op 1 april). Steun hanteren we op 3.393 punten.

Ook in 2016/2017 heeft de S&P een bullish pullback succesvol afgerond met de bodem PB1.

Hiermee is indertijd de lange-termijnuitbraak uit de trading range A-B gevalideerd. De trading range tussen A en B heeft zich voltrokken tussen 1998 en 2012.

Bedenk dat de korte termijn negatieve fase (daling van de eerste helft in 2022) nog niet afgerond is.



Wereld aandelen (MSCI World index)

De MSCI World-index wordt berekend in dollars. Op korte termijn is de MSCI World index teruggezakt naar de voormalige weerstand, gevormd door een oude koerstop rond 2.434,95 punten, gemarkeerd met W1.

Indien de MSCI World-index boven deze pré-coronatop van 3 februari 2020 weet te blijven, is een pullback in de maak. Het eerste koersdoel wacht rond 3.248,12 punten (gevormd op 7 januari), gemarkeerd met W2.

Wees erop alert dat de correctieve fase (de daling van de eerste helft in 2022) nog niet voorbij is.

