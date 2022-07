Slotcall: Bleeder van het jaar straalt op het Damrak

Nog even terug komen op bovenstaande post.

Maar het kan natuurlijk nog dommer.

Ik stel nl. vast dat velen, bij ons en / of nederland dit bedrijf niet zo kennen. En / of er een verkeerd gedacht in hun hoofd bij hebben.

3 jaren terug , bij de voorstelling van Outlook , ja dacht 2020 , van en bij Deutsche Bank , in regio hoofdkwartier, niet ver van mij vandaan ( en enkel voor erg vermogende klienten , ik mocht vergezeld mee gaan, met één iemand, die een tijdje voordien zijn bedrijf verkocht had)

Hoofdthema's waar belegt moest in zijn :

- Cyclische aandelen

- é-mobilteit

- ( 3e thema was AI en robotica)



Alle 7 of 8 analisten uit het gehele land waren aanwezig.

.... En bij een vraag over ..... AMG kende geen enkele analist het , het aanwezige kruim uit het ganse land, kende geen AMG.

Vertelde er nog bij, dat dit wel een mid cap aandeel was, noterend op de Beurs van Amsterdam.

( en vertelde ( was ik er even naast ) hun dat tegen de tijd dat ze AMG zullen kennen het bedrijf heel wat hoger zou genoteerd zijn)



1 iemand kwam naar voren, het bleek dat hij AMG kende. Hij vroeg me of dit de sportafdeling van Mercedes niet was.



- Ja, maar is wel nu 3 jaren terug in de tijd.

LR