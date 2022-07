Slotcall: Bleeder van het jaar straalt op het Damrak

Het kan verkeren op de beurs. Het grote verlies van gisteren is alweer bijna goedgemaakt. De AEX sluit gesteund door de zwakke euro uiteindelijk 1,9% in het groen.

Vandaag verliest de euro 0,9% ten opzichte van de dollar, waardoor pariteit in zicht is. De winst die Nederlandse bedrijven in het buitenland behalen zijn daardoor in euro's meer waard geworden en dat stuwt de aandelenkoersen.

Voorbeelden van bedrijven die hiervan profiteren zijn Ahold (+2,8%), Unilever (+2,4%) en Wolters Kluwer (+2,6%). De dataleverancier behaalt meer dan 60% van zijn omzet in Noord Amerika. Dan is een sterke dollar ideaal.

Grondstofbedrijven moeten het daarentegen ontgelden. Een voorbeeld is AMG (-1,5%) dat sinds de piek in april is gehalveerd. De markt prijst de laatste weken een recessie in en dan moet u dit soort aandelen even niet hebben. Voor de lange termijn ziet het beeld er aanzienlijk beter uit. Hier leest u onze meest recente analyse over AMG.

IJzersterke ISM-index

Wat mij opvalt, is de sterke ISM-Non manufacturing Index uit de VS. Deze inkoopmanagersindex geeft een beeld van hoe de Amerikaanse dienstensector ervoor staat. Over de maand juni kwam er een stand van 55,3 uit de bus daar waar de markt rekende op slechts 54,3.

Niet alleen is het cijfer beter dan verwacht, maar daarnaast betekent dit expansie. Een cijfer boven de 50 duidt immers op groei. Van een recessie is dus geen sprake dus zal de Federal Reserve nog wel een aantal keer de rente gaan verhogen.

Just Eat Takeaway

De grote winnaar van de dag is Just Eat Takeaway (+15,5%). Het grote nieuws is dat GrubHub een partner heeft gevonden in de vorm van Amazon. Per heden kunnen Amazon Prime-leden in de Verenigde Staten een jaar lang gratis lid worden van Gubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten.

Nog interessanter is dat Amazon ook warrants heeft verworven waarmee het een belang van 2% kan verwerven in Grubhub. Afhankelijk van het aantal nieuwe klanten kan dit belang oplopen tot 15%.

De deal is een teken van vertrouwen in Grubhub en dat is ook de reden waarom het aandeel Just Eat Takeaway vandaag zo hard omhoog gaat. Of het aandeel nog koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Amazon bodemvisser bij Just Eat Takeaway #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/xsCdTAbSwk — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 6, 2022

Shell

Shell (-1,6%) kelderde gisteren bijna 9% en ook vandaag gaat het aandeel in een stijgende markt omlaag. Het slechte sentiment heeft te maken met de kelderende olieprijs. Gisteren ging er immers 8% van de prijs van het zwarte goud af.

Volgens de IEX-Beleggersdesk is de koersdaling van Shell overtrokken. Dit is omdat het voormalige Koninklijke Olie vrijwel de helft van de winst behaalt met zijn gas en LNG-activiteiten. Het is dus onverstandig om de koers van Shell volledig te koppelen aan de olieprijs.

Momenteel noteert Shell tegen iets meer dan 8 keer de verwachte winst en een dividendrendement van iets meer dan 4%. Of de recente koersdaling een interessant koopmoment biedt, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Een verdeeld beeld op de rentemarkt. De rentes van eurolanden dalen, terwijl de Amerikaanse en Britse vergoeding op tienjaars staatspapier juist stevig oplopen.

Nederland: -2 basispunten (+1,56%)

Duitsland: -2 basispunten (+1,17%)

Italië: -3 basispunten (+3,25%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (+2,11%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+2,85%)

Brede markt

De AEX wint 1,9% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,2% tot 27,8 punten.

Wall Street noteert circa 0,5% in het rood.

De euro daalt 0,9% en noteert 1,017 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-0,5%) moeten het niet van dit soort dagen hebben.

Olie: WTI (-3,1%) en Brent (-2,7%) gaan wederom omlaag.

Bitcoin (-0,8%) valt wat tegen.

Het Damrak

Adyen (+9,0%) spuit omhoog, maar groot nieuws kom ik niet tegen. De betaalverwerker is een aandeel met een hoge beta dus als het beurssentiment goed is, gaat dit aandeel extra hard omhoog.

(+9,0%) spuit omhoog, maar groot nieuws kom ik niet tegen. De betaalverwerker is een aandeel met een hoge beta dus als het beurssentiment goed is, gaat dit aandeel extra hard omhoog. De chippers staan in de herstelstand. ASML (+3,1%), ASMI (+4,6%) en Besi (+5,4%) trekken de AEX omhoog.

(+3,1%), (+4,6%) en (+5,4%) trekken de AEX omhoog. Normaal gesproken is Ahold (+2,8%) op een dag als vandaag geen outperformer. Wat opvalt is dat de gehele sector er goed bij ligt, al springt de supermarktketen uit Zaandam er positief tussenuit. Hier leest u onze analyse van vandaag.

(+2,8%) op een dag als vandaag geen outperformer. Wat opvalt is dat de gehele sector er goed bij ligt, al springt de supermarktketen uit Zaandam er positief tussenuit. Hier leest u onze analyse van vandaag. De financials hebben het niet vandaag. Met name de banken ING (-0,9%) en ABN Amro (-1,5%) vallen in negatieve zin op.

(-0,9%) en (-1,5%) vallen in negatieve zin op. Relx (+4,2%) en Wolters Kluwer (+2,6%) liggen er verrassend goed bij. Een duidelijk aanwijsbare reden kan ik echter niet vinden.

(+4,2%) en (+2,6%) liggen er verrassend goed bij. Een duidelijk aanwijsbare reden kan ik echter niet vinden. Aalberts (+0,6%) blijft wat achter als gevolg van koersdoelverlagingen van Berenberg en ABN Amro. Laatstgenoemde schrapt het aandeel zelfs van de kooplijst.

(+0,6%) blijft wat achter als gevolg van koersdoelverlagingen van Berenberg en ABN Amro. Laatstgenoemde schrapt het aandeel zelfs van de kooplijst. Daarentegen profiteert Basic-Fit (+5,5%) van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €53 van €48,50 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+5,5%) van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €53 van €48,50 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Baas boven baas is Alfen (+6,1%). Gisteren ging de energiegigant in een dalende markt omhoog en vandaag levert het aandeel wederom een outperformance af.

(+6,1%). Gisteren ging de energiegigant in een dalende markt omhoog en vandaag levert het aandeel wederom een outperformance af. Het is mij een raadsel waarom PostNL (-6,3%) door zijn hoeven zakt. Het handelsvolume is niet eens bovengemiddeld.

(-6,3%) door zijn hoeven zakt. Het handelsvolume is niet eens bovengemiddeld. Voor de aandeelhouders van CM.com (+6,4%) is het een vrolijke dag. Dit soort dagen zijn zeldzaam.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aalberts: naar €64 van €80 en kopen - Berenberg

Aalberts: naar houden van kopen en naar €40 van €54,70 - ABN Amro

Aegon: starten met verkopen en €4,70 - BNP Paribas

Basic-Fit: naar €53 van €48,50 en kopen - ING

Philips: naar €17 van €18 en verkopen - UBS

Signify: naar €38 van €44 en houden - Bank Degroof

Agenda donderdag 07 juli



Consensus

Duitsland industriële productie mei +0,4% MoM ECB-notulen icon waarschuwing VS ADP banenrapport jun +200K icon waarschuwing VS wekelijkse jobless claims 230K VS olievoorraden -0,57M icon waarschuwing Fed-lid Bullard spreekt