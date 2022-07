Invoering nieuwe Box 3 in 2025 is onhaalbaar

Vermogenswinstbelasting moet je niet willen: onuitvoerbaar. Veel te arbeidsintensief, veel te veel weggetjes eromheen.



Vermogensaanwasbelasting lijkt op het eerste gezicht het meest logisch, maar stimuleert tot lenen om de aanwas kunstmatig te drukken. Daar wilden we nu net vanaf: fiscaal gedreven schulden.



Vermogensbelasting: is eigenlijk het oude systeem. Ik denk dat het oude systeem prima was en tot geen problemen had geleid, als het forfaitaire rendement maar ieder jaar was aangepast ipv eindeloos op hetzelfde percentage was blijven staan. Het idee was 30% op het rendement van een 10 jarige staatsobligatie. Dat was ook zo toen het systeem werd ingevoerd. De problemen kwamen toen de rente enorm kelderde. Ik denk dat we het beste naar het originele systeem terug kunnen, maar dan ieder jaar het rendement herijken. Ja, dat maakt de opbrengst onvoorspelbaar. Maar 10 jaar staatsrente moeten de meeste beleggers kunnen halen en is ook voor spaarders niet onredelijk. De spaarrente volgt uiteindelijk de rente op staatsobligaties. En het systeem is eenvoudig uit te voeren.