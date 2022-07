Voorbeurs: Beurssentiment kantelt

De Amerikanen hadden er gisteravond zin in. Na het slot in Europa draaide ineens het sentiment op Wall Street. De Nasdaq sloot zelfs 1,8% in het groen en het waren de meest afgestrafte techfondsen die het hardst omhoog gingen.

Deze draai kwam volledig uit het niets en dan is het altijd gissen naar een oorzaak. Het enige wat ik kan bedenken is dat de fors gedaalde rente gunstig is voor groeibedrijven, omdat toekomstige winsten daardoor meer waard worden.

Anderzijds is de gedaalde rente een gevolg van recessie-angst. Tja, als de conjunctuur verslechtert zijn het juist de groeiaandelen die hier last van hebben. We kunnen het ook houden op een typische bear market rally.

Positief is dat we nog het nodige tegoed hebben. Het komt dus niet als een verrassing dat de futures in Europa circa 1,3% in het groen noteren. Let vooral op technologie-aandelen als Adyen en ASML. Het zal mij niet verbazen als deze fondsen bij opening het hardst omhoog gaan.

VS zet ASML onder druk

Hoewel, gisteravond werd bekend dat de Amerikaanse overheid ook graag een exportverbod wil van de oudere chipmachines van ASML naar China. Op de EUV-machines zit al een verbod.

Op het eerste oog slecht nieuws, maar voor de markt is dit blijkbaar geen verrassing. Het bericht kwam immers voor het slot van Wall Street naar buiten en ASML sloot op Wall Street 3% hoger ten opzichte van het slot hier in Europa. We gaan zien of het aandeel vandaag een soortgelijke winst op het bord kan zetten.

https://t.co/qcgFS74d5k



DUV van #ASML ook niet meer naar China....als het aan de VS ligt...America FIRST! — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) July 5, 2022

Tijdelijk inverse rentecurve

Gisteren dook de Amerikaanse tienjaarsrente tijdelijk onder de tweejaarsrente. Op het moment dat de korte rente boven de lange rente noteert, is er sprake van een inverse rentecurve.

Volgens analisten is dit een belangrijk signaal voor een recessie. De markt geeft dan immers aan dat het huidige renteniveau niet houdbaar is. Hier valt wel iets voor te zeggen. Op het moment dat de economie afkoelt, neemt de vraag naar producten af en dit leidt veelal tot druk op de prijzen.

Centrale bankiers hoeven dan niet meer hun voeten op de rem te zetten. De laatste keer dat de tweejaarsrente boven de tienjaarsrente uitkwam was in 2019. Een jaar later belandde de Amerikaanse economie in een recessie, al was dit vooral het gevolg van de coronacrisis.

Het is dus niet zo dat de rentemarkt een recessie altijd goed voorspelt. Overigens hoeft een inverse rentecurve helemaal geen slecht signaal voor de beurzen te betekenen. Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het onverstandig is om ten tijde van een inverse rentecurve in paniek uit aandelen te stappen.

Advies, shorts en agenda

Aalberts: naar €64 van €80 en kopen - Berenberg

De AFM meldt deze shorts: Wat mij opvalt, is dat de shorts in Just Eat Takeaway gestaag oplopen al moeten we het stijgingstempo ook weer niet overdrijven.

Wereldhave: 7,91%

Just Eat Takeaway: 6,97% (+0,12%)

PostNL: 4,94%

Signify: 2,64%

CM.com: 2,58%

SBM Offshore: 2,31%

Unibail Rodamco: 2,20% (+0,30%)

Philips: 2,19%

Basic-Fit: 2,11%

Aperam: 1,89%

TomTom: 1,88%

Alfen 1,78%

Air France-KLM: 1,66%

AMG: 1,49% (+0,11%)

Fugro: 1,32%

Agenda

Qua macro's is het een relatief rustige dag, maar dat hoeft niet te betekenen dat het ook een saaie beursdag gaat worden. De beurs vliegt momenteel zonder nieuws alle kanten op.

Het belangrijkste agendapunt is de ISM non-manufacturing index. Deze inkoopmanagersindex geeft een beeld van de Amerikaanse dienstensector over de maand juni.

De markt gaat uit van 54,5 wat expansie betekent. Bij een sterk cijfer zou de dollar weleens richting pariteit kunnen gaan ten opzichte van de euro.

Woensdag 6 juli Consensus

Duitsland fabrieksorders mei -0,6% MoM Fed-lid Williams spreekt VS ISM non-Manufacturing Index jun 54,5 icon waarschuwing

Nu nog even dit

De prijzen voor graan en sojabonen maken een duikvlucht. Goed nieuws!

Corn, Wheat, and Soybeans are all down over 25% from their highs and below the levels they were at before Russia invaded Ukraine. Great to see, hopefully will continue. pic.twitter.com/t78TRfN9Dh — Charlie Bilello (@charliebilello) July 6, 2022

De inflatieverwachtingen lopen in de VS aardig terug

Market-based inflation expectations have moved down to 2.51%, their lowest levels of the year and over 1% below their peak in late March (5-year breakeven rate). pic.twitter.com/2tyso9YtkW — Charlie Bilello (@charliebilello) July 6, 2022

Dat bedrijven hun outlook neerwaarts bijstellen komt niet heel erg als een verrassing.

132 $SPX companies have issued negative EPS guidance for CY 2022, which is above average but below the peak levels of the past 10 years. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/UpoykwzwsX pic.twitter.com/js9dbVXVdm — FactSet (@FactSet) July 5, 2022

Waarschijnlijk nog een keer drie kwartjes erbij

Fed will unveil details of what policy makers debated last month that may shed light on how they view the near-term path for interest rates https://t.co/SOkEX1bkVE — Bloomberg (@business) July 6, 2022

Ben en Jerry's klaagt Unilever aan

Ben & Jerry's sues parent Unilever to block sale of Israeli business https://t.co/b2di4XppXm pic.twitter.com/SMNyfvrJbV — Reuters (@Reuters) July 5, 2022

Wordt dit een probleem?

China’s debt will likely hit a record this year as the central bank tries to boost credit and shore up the struggling economy, according to a government-backed think tank https://t.co/pSkSFOVNR5 — Bloomberg (@business) July 6, 2022

Deze kon ik niet laten:)

45% stikstofuitstoot veroorzaakt door stront uit mond Henk Bleker https://t.co/b9eWeAYnUF — De Speld (@DeSpeld) July 5, 2022

Veel plezier en succes.