Ahold Delhaize-CEO Frans Muller over inflatie, boeren en overnames

Ahold-CEO Frans Muller onthulde op de IEX Beleggersdag hoe het concern de fysieke en online winkelconcepten verder gaat integreren. Maar tijdens zijn presentatie en het aansluitende interview kwamen meer onderwerpen ter sprake, zoals inflatie, boerenprotesten en de overnamestrategie. Een paar opvallende uitspraken:

Boerenprotesten

"We hebben historisch sterke relaties met boeren. Ik heb grote sympathie voor de beroepsgroep, maar er moet wel een oplossing komen voor de huidige problematiek. Het gaat niet goed met het klimaat, dat is een feit. In Nederland hebben we een directe leveranciersrelatie met zo'n 500 boerenbedrijven. Wij stellen aan onze leveranciers ook eisen met betrekking tot klimaat en stikstof. Daar hebben we goede vijfjaarsafspraken over gemaakt. Die partijen kunnen ook bijna allemaal blijven."

Inflatie

"Wij moeten de prijzen zo laag mogelijk houden, in het belang van onze klanten. Een voordeel is dat we heel veel huismerken hebben en dat we dus ook goed weten hoe de kostprijzen van producten daadwerkelijk liggen. Als een A-merk komt met prijsstijgingen die daar ver boven liggen, dan doen we daar niet aan mee."

Duurzaamheid

"Het is belangrijk om voortdurend bezig te zijn met duurzame bedrijfsvoering. Voor onszelf, voor oinze klanten, maar ook beleggers zijn er zeer gevoelig voor. Als ik op road show ben, krijg ik voortdurend de vraag: hoe zijn je scores? En dan doelen ze op ESG-scores: op klimaat, op food waste, op gebruik van plastics, etcetera."

Overnames

"De hele markt zal verder consolideren. De complexiteit van deze bedrijfstak neemt snel toe en de kleinere spelers kunnen de investeringen moeilijk opbrengen die nu nodig zijn. In duurzaamheid, in innovatie, in digitalisering. Bovendien is de rugwind van Covid weggevallen, waardoor nu duidelijk wordt wie er minder goed gepositioneerd zijn. Dus nu komt die consolidatie pas echt op gang.

"Wij hebben een sterke balans en we zijn klaar om onze kansen te benutten in de consolidatieslag. Zowel aan de Amerikaanse oostkust als in Europa, zie ook de overname van Deen, die we onlangs hebben gedaan samen met Vomar en Deka. Dat betekent overigens niet dat we overal Albert Heijn, Delhaize of Stop & Shop op de gevel zullen zetten, zoals een Carrefour dat doet. Onze lokale merken zijn stevig verankerd in de lokale community’s en dat houden we graag zo."

Online en offline winkelen

Door beter gebruik te maken van data en de concepten meer op elkaar af te stemmen, worden online en offline winkels verenigd in één ecosysteem, zegt de topman. In de VS en de Benelux wordt de nauwere samenwerking tussen de merken het komende halfjaar opgestart. In Nederland betekent dat vooral een verdere integratie van AH en Bol.com.

"Dit is de eerste keer dat dit zo gebeurt: dat een foodbedrijf en een non-food detailhandel in één concept bij elkaar worden gebracht", zegt Muller. Als voorbeeld geeft hij aan dat Albert Heijn 4,9 miljoen Bonuskaarthouders heeft die nog geen vaste klant bij Bol.com zijn, versus 4,2 miljoen Bol-klanten die geen vaste AH-winkelbezoekers zijn.

"We willen de klantreizen verbinden, zodat je in één inkoopactie alles kunt aanschaffen wat je nodig hebt. Dat strekt zich uit over de hele klantreis: aanbieden, betalen, bezorgen en retourneren. We willen daarmee de loyaliteit van onze klanten verder verhogen. Het is ook logisch. Waarom zou je voor een kinderfeestje alleen de taart bij Albert Heijn kunnen kopen, en niet ook de slingers en de spelletjes?"

Data

"Het gebruik van data staat daarin centraal; hoe beter je die op orde hebt, hoe beter je de klant kunt bedienen. Als wij weten dat je vooral vegetarisch boodschappen doet, waarom zouden we je dan advertenties voor hamburgers laten zien in de app? Daar kunnen we nog veel winnen aan relevantie voor onze klanten."