Slotcall: Euro op historisch dieptepunt

OCI (-8,7%) opereert in een conjunctuurgevoelige business dus als er een recessie wordt ingeprijsd gaat dit soort aandelen het hardst omlaag.

Dit geldt eveneens voor AMG (-6,3%).



Zo kan je overal wel een verhaaltje bij verzinnen. De grootste inkomstenbron voor OCI is kunstmest en die markt ligt er zeer sterk bij (hoge voedselprijzen, lage voorraden en hoge gasprijzen, wat zeer gunstig is voor Oci), dat cyclisch kan je dus met een korrel zout nemen. Geldt ook voor AMG, grootste inkomstenbron is spodumene, en de prijs daarvan ligt ook supersterk, iedereen in de wereld schreeuwt om spodumene (vandaag is de prijs gesloten op 5000$/ton, het hoogste punt ooit). Een recessie kan de prijs wel wat doen afkomen, zelfs bij een halvering ligt de prijs nog boven het gemiddelde niveau in Q1, toen AMG sterke resultaten presenteerde.