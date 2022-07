Slotcall: Euro op historisch dieptepunt

We begonnen de dag nog ruim 0,5% in het groen, maar als snel ging het bergafwaarts met de beurs. Uiteindelijk resteert er een verlies van liefst 2,4%.

Het bericht van Bank of America waarin het waarschuwt voor een winstrecessie doet het sentiment geen goed. De Amerikaanse zakenbank verwacht dat de winsten van de Europese Stoxx 600 volgend jaar met 10 tot 20% zullen dalen. De reden is de hoge inflatie en de afnemende economische activiteit.

Euro keldert 1,7%

Het grote verhaal van de dag is echter de koersimplosie van de euro. Ten opzichte van de dollar moet de euro liefst 1,7% prijsgeven, waardoor het valutapaar handelt tegen 1,024. Daarmee noteert de euro ten opzichte van de wereldreservemunt op het laagste niveau sinds 2003.

Ondergetekende was toen nog een jongetje van negen jaar met een volle bos haar, dus het geeft aan hoe ver terug we in de tijd moeten. De dollar is traditiegetrouw een vluchthaven, maar wat ook meespeelt is het grote verschil in monetaire tussen de ECB en Fed.

Daar waar de Amerikaanse centrale bank de rente al enkele keren fors heeft verhoogd, blijft de ECB op zijn handen zitten. Het wordt daardoor voor Europeanen aantrekkelijker om in Amerikaanse staatsobligaties te beleggen, waardoor de vraag naar dollars toeneemt. Een hogere prijs is het logische gevolg.

Britse zakenbank oordeelt positief over Philips

Nu over naar de aandelenmarkt. De koers van Philips daalt vandaag met slechts 0,4% en daarmee is het op deze beursdag een ware outperformer. Dit toont aan hoe slecht het beurssentiment momenteel is.

De reden voor deze 'outperformance' is waarschijnlijk de relatief beperkte koersdoelverlaging van Barclays. De Britse zakenbank stelde zijn targetprice voor Philips slechts met €0,50 neerwaarts bij tot €45.

We hebben geen inzage gehad in het analistenrapport, maar we vermoeden dat Barclays rekent op relatief lage schadeclaims vanuit de VS. Tegen ABM Financial News spreekt Barclays over bemoedigende onderzoeksresultaten t.a.v. de slaapapneu-apparaten.

Andere zakenbanken niet

Andere zakenbanken denken er daarentegen heel anders over. JPMorgan Cazenove en UBS hebben het aandeel zelfs op de verkooplijst staan. Laatstgenoemde hanteert zelfs een koersdoel van slechts €18.

Deze grote verschillen zullen voor veel beleggers verwarrend overkomen. Toch is deze onenigheid tussen analisten niet zo vreemd. Het is momenteel praktisch ondoenlijk om tot een fatsoenlijke schatting te komen van de eventuele schadeclaims.

Hiervoor is er simpelweg nog teveel onduidelijk. Wij rekenen met €3 miljard aan claims, maar mocht het in een worst-case-scenario €10 miljard worden dan zou ons koersdoel ook met minimaal 30% zakken. Simpelweg omdat het bedrijf dan een deel van zijn business moet verkopen.

In het onderstaande artikel leest u ons meest recente analyse over Philips.

Op een wat ongebruikelijk tijdstip met een update over Philips, maar met daarin een belangrijk nieuwtje. Het bedrijf raamt het aantal claimanten inzake de slaapapneu-apparaten op 50.000. Fors meer dan verwacht. Toch zijn er ook lichtpuntjes.https://t.co/aF1St7dmab pic.twitter.com/iOnLIajI1B — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 28, 2022

Airbus

Ondanks dat de koers van Airbus (-3,9%) nog niet terug is op het niveau van voor de coronapandemie, heeft het bedrijf de crisis goed doorstaan. De vliegtuigbouwer heeft sinds de start van de pandemie weliswaar te maken gehad een sterk gedaalde orderintake, maar de markt verwacht dat de omzet volgend jaar weer terug is op het oude niveau.

Hier valt iets voor te zeggen. De vliegbehoefte is groter dan ooit en daarnaast 'profiteert' de defensietak van de oorlog in Oekraïne. De defensiebudgetten worden immers stevig opgevoerd, en dat leidt onder andere tot een grotere vraag naar Airbustoestellen.

Daar komt bij dat het bedrijf - in tegenstelling tot Boeing - geen issues kent. Het verschil in performance mag er dus zijn. De afgelopen vijf jaar heeft het aandeel Airbus circa 40% gerendeerd, terwijl Boeing het moet doen met een verlies van 25%.

De verwachtingen van analisten zijn hooggespannen, zo rekenen zij erop dat de winst per aandeel in de periode 2022-2025 met liefst 85% toeneemt tot $9,54. Voor een cyclisch aandeel lijkt dit - zeker in het huidige economische klimaat - een tikje optimistisch.

In het onderstaande artikel leg ik uitgebreid uit of u de aandelen beter wel of niet kunt kopen.

Airbus profiteert van conflict tussen de VS en China #AIRBUS https://t.co/GRYgapKegi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 5, 2022

Rentes

Er vindt een vlucht in plaats in (veilige) obligaties. De Nederlandse tienjaarsrente keldert met liefst 10 basispunten tot 1,60% en dat is een signaal dat beleggers voorsorteren op een recessie. De Duitsers doen er met een min van 13 basispunten nog een schepje bovenop. Kortom, wie overwogen in staatsobligaties zit, is vandaag spekkoper.

Nederland: -10 basispunten (+1,60%)

Duitsland: -13 basispunten (+1,21%)

Italië: -4 basispunten (+3,31%)

Verenigd Koninkrijk: -12 basispunten (+2,08%)

Verenigde Staten: -9 basispunten (+2,81%)

Brede markt

De AEX (-2,4%) gaat omlaag in lijn met de overige Europese indices. Alleen de Belgische beurs (-0,6%) houdt goed stand.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 9,0% tot 29,1 punten.

Wall Street keldert ook 2%. Opvallend is dat de Nasdaq (-1,0%) de schade het meest beperkt houdt.

De euro daalt 1,7% en noteert 1,024 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-2,4%) en zilver (-4,2%) hebben last van de sterke dollar.

Olie: WTI (-10,7%) en Brent (-9,8%) gaan aan puin.

Bitcoin (-2,6%) moet het ook niet van dit soort dagen hebben.

Het Damrak

De rentes maken een duikvlucht en dan zijn de verzekeraars even niet the place to be. Dan hebben we het uiteraard over alleen de dag van vandaag. Voor de middellange termijn liggen er immers weldegelijk kansen.

Met name Aegon (-8,5%) doet pijn aan de ogen

(-8,5%) doet pijn aan de ogen Ahold (-0,7%) krijgt een koersdoelverlaging van Jefferies om de oren, maar desondanks maakt het zijn naam als veilige haven aardig waar.

(-0,7%) krijgt een koersdoelverlaging van Jefferies om de oren, maar desondanks maakt het zijn naam als veilige haven aardig waar. Prosus (+3,3%) is sinds de aankondiging van het oneindige aandeleninkoopprogramma in trek.

(+3,3%) is sinds de aankondiging van het oneindige aandeleninkoopprogramma in trek. De olieprijs keldert en dan is het niet zo gek dat Shell (-8,6%) deelt in de malaise. Alleen deze uitslag is wel heel erg extreem

(-8,6%) deelt in de malaise. Alleen deze uitslag is wel heel erg extreem Alle oliegerelateerde waardes liggen overigens slecht. De aandeelhouders van Fugro (-8,5%) kunnen ook maar beter even niet op hun koersenscherm kijken.

(-8,5%) kunnen ook maar beter even niet op hun koersenscherm kijken. Wolters Kluwer (+0,5%) kunt u wat Goldman Sachs betreft kopen. Als u een inflatiebestendig aandeel zoekt dan is de dataleverancier een interessante kandidaat. Hier leest u er meer over.

(+0,5%) kunt u wat Goldman Sachs betreft kopen. Als u een inflatiebestendig aandeel zoekt dan is de dataleverancier een interessante kandidaat. Hier leest u er meer over. De koers van Flow Traders (+1,9%) is de laatste dagen volledig in elkaar getrapt, maar vandaag zit er een leuk herstel in. Gisteren gaf de IEX-Beleggersdesk al aan geen verklaring te kunnen vinden voor de recente koersdaling.

(+1,9%) is de laatste dagen volledig in elkaar getrapt, maar vandaag zit er een leuk herstel in. Gisteren gaf de IEX-Beleggersdesk al aan geen verklaring te kunnen vinden voor de recente koersdaling. OCI (-8,7%) opereert in een conjunctuurgevoelige business dus als er een recessie wordt ingeprijsd gaat dit soort aandelen het hardst omlaag.

(-8,7%) opereert in een conjunctuurgevoelige business dus als er een recessie wordt ingeprijsd gaat dit soort aandelen het hardst omlaag. Dit geldt eveneens voor AMG (-6,3%).

(-6,3%). Air France-KLM (-4,0%) bewijst vandaag waarom het aandeel alleen geschikt is voor beleggers die graag van hun geld af willen.

(-4,0%) bewijst vandaag waarom het aandeel alleen geschikt is voor beleggers die graag van hun geld af willen. Tot slot begint Ebusco (+0,4%) te lijken op een veilige haven. Sowieso liggen aandelen met een duurzaam tintje er goed bij. Alfen (+3,3%) is daarvan een mooi voorbeeld.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aalberts: naar €51 van €58 en houden - Bank Degroof

Ahold: naar €26 van €28 en houden - Jefferies

ArcelorMittal: naar €40 van €45 en kopen - Kepler Cheuvreux

Philips: naar €24 van €25 en houden - Deutsche Bank

Philips: naar €45 van €45,50 en kopen - Barclays

Shell: naar €39 en kopen - Goldman Sachs

UMG: starten met kopen en €27,10 - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar €113 en kopen - Goldman Sachs

Agenda woensdag 06 juli

Consensus