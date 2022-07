25-30 is de gouden leeftijd in de Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Turbo’s

Van alle deelnemers aan de Turbocompetitie staan alleen de 25-30-jarigen 5,7% in het groen. En voor u denkt dat jonger altijd beter is: deelnemers tussen de 15 en 25 staan 5,6% in de min. Zestigplussers hebben 9,2% verloren, maar de groep 80-85 jaar trekt dat gemiddelde aardig op: die deelnemers staan maar 4,9% in het rood. Denk, Audi en hardlopers bovenaan Audi- (+4,5%) en Ford-bestuurders (+1,2%) staan nog positief, terwijl Tesla-bezitters met de tech-dip mee op -23,5% staan. Ook de hardlopers hebben nog een positief rendement: +1%. Zeilers en surfers zitten in zwaar weer, en verliezen 15,8%. Denk-stemmers staan nog steeds bovenaan, met een uitbundig rendement van +12,5%. Maandwinnaar Over de maand juni behaalde Jacqueline Peschier alias Jolieneke het beste resultaat. Zij speelde 41% rendement bij elkaar! Van harte gefeliciteerd. Ook meespelen met de Turbocompetitie? Doe vandaag nog mee!

