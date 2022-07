Business cycle II: is de inflatie voorbij?

Goud herstel zet niet door? Ze zijn niet eens begonnen met een herstel.

Boven de $1.840 gaat goud los. $2.100. $2.500.

Zilver ligt prima zo. Die kunnen - niet direct - naar de $28 a $30

en zelfs naar de $35 a $40. Dat zal wel een jaartje of wellicht 2 jaartjes

duren. Zowel goud als zilver hebben 3 zeer grote katalysatoren bijna achter zich.

Maar de komende dagen kunnen nog wel shaky zijn in goud en zilver.

Wellicht zelfs de hele beursweek, wellicht nog wat dagen in de nieuwe beursweek,

maar dat betekent een zeer mooie bodem. En wellicht doen ze het al eerder.

$1.840 voor goud betekent 1.5% hoger. De lat ligt daarmee niet extreem hoog.

FF wat tegen vallende Amerikaanse macro's en hoppa Goud springt er over heen.

Beurzen trekken de kar maar mondjes maat. De kar is te zwaar beladen.

(met goud en zilver - grapje). En dit betekent dus dat de stieren dagen aan het

verspelen zijn, dagen van potenties voor hogere koersen. Het is wachten wanneer

de shorters het stokje overnemen. Het lijkt nog wat te vroeg, maar naarmate deze

beurs eindeweek dichterbij komt en naarmate de nieuwe beursweek vordert kijken

we massaal uit naar het massaal terugkomen van de shorters. De kar is te zwaar

beladen, er is te weinig personeel om de kar hoger te trekken en de energie om de

kar hoger te trekken kost te veel in prijs. Tja. Dan gaat de kar niet zo snel.