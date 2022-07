Het beste van de IEX Beleggersdag 2022

Wat heeft u gemist op de IEX Beleggersdag op 1 juli? Een overzicht van de hoogtepunten van de dag, inclusief nieuws over Bol.com.

De opening van het event werd verzorgd door Peter Paul de Vries (RVC IEX Group) en dagvoorzitter Sophie van Enk. Om even te peilen wat voor publiek er in de zaal zat en wat de stemming was, stelden wij wat vragen.

Bijvoorbeeld, wat zijn de favoriete aandelen van onze lezers?

We zijn begonnen #IEXBeleggersdag en dit zijn de favoriete aandelen van de zaal. pic.twitter.com/Mur6EWdcMe — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Uit het IEX beleggingsonderzoek dat wij voorafgaand aan de IEX Beleggersdag deden, blijkt dat van de technologie-aandelen ASML torenhoog favoriet is bij Nederlandse beleggers.

Beleggen in technologie

Constantijn van Oranje, special envoy van Techleap.nl, gaf beleggers een kijkje in de keuken van de technologiesector. En hoe zij het beste kunnen investeren in tech.

Niet allemaal op een paard wedden, was een van zijn beleggingslessen. Hij vindt dat beleggers te veel in Nederlandse bedrijven beleggen.

Alleen in Nederland beleggen is niet zo'n goed idee, aldus Constantijn van Oranje @Techleapnl op de #IEXBeleggersdag pic.twitter.com/E7QMvrXGVj — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Lees hier het interview dat wij eerder hadden met Van Oranje: “De laagdrempeligheid van de beleggingswereld wordt gefaciliteerd door start-ups”

KPN en ASR zijn niet bang voor een hogere inflatie

's Morgens stonden er ook twee CFO's op het podium. KPN en ASR hadden hun financiële mannen afgevaardigd om beleggers bij te praten. Opvallend was dat ze zich allebei niet zo druk maken om de oplopende inflatie.

Is hogere inflatie een probleem? Verzekeraar @asr kijkt op langere termijn positief naar inflatie. Hogere inflatie betekent straks een hogere rente. #iex #IEXBeleggersdag pic.twitter.com/csdwmZX0XE — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Met de marges zit het wel goed bij @KPN. Inflatie kunnen ze opvangen, aldus CFO Chris Figee #iex #IEXBeleggersdag pic.twitter.com/1tZg94Yvsp — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

En dat ze verwachten dat zowel KPN als ASR echt Nederlands blijven, met Nederlandse klanten en Nederlandse operaties.

Naar het buitenland gaat @asr liever alleen op vakantie. En @KPN blijft voorlopig hier omdat de telecommarkt in EU te gefragmenteerd is. #iex #IEXBeleggersdag pic.twitter.com/i3bdZqHrpV — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Ahold en Bol.com gaan nauwer samenwerken

Ahold Delhaize gaat met ingang van het tweede halfjaar van 2022 de online offline winkelconcepten nauwer laten samenwerken. Dat kondigde CEO Frans Muller aan op de IEX Beleggersdag.

Frans Muller heeft het op de #IEXBeleggersdag over het beter verbinden van Albert Heijn en Bol. Dus dan is de beursgang van Bol van de baan? @AholdDelhaize — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Live podcasten

Er was niet alleen veel te zien, ook te luisteren. Premiumleden konden de vaste vrijdagse beleggingspodcast van Arend Jan Kamp en Niels Koerts en regisseur Coen Grutters - deze keer met de topman van Ebusco als speciale gast - deze keer live bijwonen.

Technische analyse met Royce Tostrams

De AEX-index staat zo'n 16,5% in de min. Ook beleggers in obligaties, vastgoed en cryptomunten kijken aan tegen dubbelcijferige verliezen. "Dat is natuurlijk dramatisch, maar het biedt ook kansen", stelt technisch analist Royce Tostrams.

In zijn TA-video, die ditmaal in het teken staat van zijn presentatie op de IEX Beleggersdag van 1 juli, tipt hij enkele kansrijke aandelen en ETF's.

Somber beeld

Sandra Phlippen, de hoofdeconoom van ABN Amro schetste een somber beeld over de gasmarkt. Haar presentatie ging erover wat er zou gebeuren als Rusland de gaskraan deze zomer verder dichtdraait.

Verwachtingen van hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro: economische groei eurozone koelt af van 2,9% in 2022 naar 1,3% in 2023. Inflatie daalt van 7,4% in 2022 naar 3,7% in 2023.#IEXbeleggersdag pic.twitter.com/3RhDXcEDs4 — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Energieprijzen zullen hoog blijven, omdat de sancties tegen Rusland tot blijvende herschikking van wereldhandelsketens leiden, zegt @SandraPhlippen op de #IEXBeleggersdag #ABNAmro pic.twitter.com/kNu7uT8rpH — Pieter Kort (@Pieterkort) July 1, 2022

Tot slot, het beurspanel met tips om mee naar huis te nemen

Grand finale op de #IEXBeleggersdag: 5 Experts, 10 Tips. pic.twitter.com/Fgf7nK2B0T — Pieter Kort (@Pieterkort) July 1, 2022

5 experts geven tips op #IEXbeleggersdag.

@martinehafkamp van Fintessa trapt af met ADM: recessiebestendig, voeding en agri blijft belangrijk, volgens haar. Kansrijke langetermijnbelegging#IEXbeleggersdag pic.twitter.com/zHHr7MNAil — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Peter Siks (Saxo) geeft een lesje optiebeleggen (in ING, ASML en Philips), voor de fijnproever op #IEXbeleggersdag. "In een aantal jaren kan er veel gebeuren. Met langlopende opties kun je hier goedkoop op inspelen." pic.twitter.com/60Iv1IdpTw — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Andre Brouwers van het Beleggingsinstituut tipt Ahold-Delhaize op #IEXbeleggersdag. O.a. vanwege lage k/w, dividendrendement van 4% en inkoop eigen aandelen. Wijst eveneens op mogelijkheden van opties. pic.twitter.com/hNBlcAGZQx — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022

Salah-Eddine Bouhmidi van IG wijst op het belang van een goede exit. "Beperk je verliezen en laat je winsten lopen".#IEXbeleggersdag pic.twitter.com/epCPI56qLH — IEX.nl (@IEXnl) July 1, 2022