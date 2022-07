Vooruitblik: H2 2022 lijkt nu al tegen ons in te lopen

H2 2022 is begonnen, Hebt u er nog zin in? Jee, het is ach en wee in de financiële pers. Nou ja, dit kunnen ook weer typisch krantenkoppen zijn die de bodem inluiden.

WSJ: "It Can Get Worse"

Barron's: "The Second Half Could Be Ugly Too."

Bloomberg: "Selloff Might Not Be Done Yet"

NYT: "Some See More Pain Ahead" pic.twitter.com/LNhC2x92Mq — Jesse Felder (@jessefelder) July 2, 2022

Waarschuwingen voor verminderde vraag naar chips door TSMC en Micron, het is momenteel zeker een slechtnieuwsshow op de beurzen. Het is de cyclus? Meta waarschuwt zelfs voor een economic downturn. Tja, wie twijfelt er nog aan dat er een recessie aankomt, of dat we er al in zitten.

WATCH: Facebook-owner Meta reduced its target for hiring engineers in 2022 https://t.co/T4kOdwndoR pic.twitter.com/dQjdRe7Nlt — Reuters Business (@ReutersBiz) July 2, 2022

Nog zo'n kanarie in de kolenmijn: beursgangen en overnames. Ook aan dat front wordt het stiller en sneuvelen er deals. Zoals een overname van Kohl's. -19,6% vrijdag.

Kohl's called off its sale to Franchise Group after months of negotiations, citing sinking markets and difficult financing conditions. A number of major corporate deals have been shelved this year as a downturn in equity markets pummels company valuations https://t.co/oHgbktaML5 pic.twitter.com/ToA425qyCj — Reuters Business (@ReutersBiz) July 2, 2022

Hier nog zo een, alsof het niks is.

Buy-now, pay-later giant Klarna is in talks to raise new equity at a valuation as low as $6 billion, a fraction of the $45.6 billion it commanded last summer https://t.co/nEFvW1qUdu — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2022

We zijn er nog niet. Dit weekend komt er een zeker Tesla bij, dat gisteren minder verkopen in Q2 meldde dan de markt had verwacht. Lekker begin van Q2 dus, met al slechte berichten van Tesla, TSMC en Meta. Alsof het niks is.

Na #TSMC vrijdag gisteren nog een grootmacht met tegenvaller



- #Tesla meldt over Q2 254.695 verkochte auto's

- Verwacht: 261.181 (-2,5%)

- Q1 2022: 310.048 (-17,9%)

- Q2 2021: 201.250 (+26,6%)#AEX https://t.co/oI1BwPD9ui pic.twitter.com/08FBQzLBTz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 3, 2022

Chip ahoy

Bij ons gingen vrijdag ASML, ASMI en Besi hard onderuit op de verlaagde verwachtingen van Micron en TSMC. ASML sloot 44,0% onder de top van vorig jaar. Het goede nieuws is dat de waardering ook bijna is gehalveerd. Die is inmiddels zo'n beetje terug op het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. De verwachtingen lopen ook nog steeds op.

We gaan de komende tijd zien hoe cyclisch ASML (nog) is. Op 20 juli komt het fonds met Q2-cijfers, waarvoor het een voorzichtige outlook had afgegeven. Alles draait om het orderboek en de outlook voor Q3 en misschien heel H2. De hele wereld kijkt dan mee. We zullen zien of die analistenverwachtingen realistisch zijn.

Let wel, op lange termijn zijn de vooruitzichten onverminderd rooskleurig. Want de wereldwijde honger naar chips is niet te stillen en ASML is in feite monopolist. Op korte termijn kan er een flinke dip zijn, als we bijvoorbeeld de aanschaf van de nieuwe telefoon, laptop en auto een jaartje voor ons uit schuiven.

Daar is ook het advies van onze Beleggersdesk op gebaseerd: risico op korte termijn, een no-brainer op de lange.



ASMI ging vrijdag op een haar na -10%, staat nu 50,4% onder het all-time high van vorig jaar en ook hier is de waardering hard aan het landen. Roep niet meteen dat het aandeel nu een koopje is, want als die winst- en omzetverwachtingen naar beneden moeten, bestaat het risico op nog meer koersdalingen en frustratie.

Verder is het verhaal hetzelfde als bij ASML, hoewel ASMI geen monopolist is. We zijn het een beetje vergeten in de afgelopen jaren, maar ook bij deze chipper gaan we zien hoe cyclisch die nog is. Onze desk heeft de verwachtingen voor de korte termijn bijgesteld, maar blijft op lange termijn enthousiast over dit prachtbedrijf.



Zelfs in de bijna anticyclische afgelopen chipjaren bewoog Besi nog cyclisch, ofwel hier kan u misschien nog wat meemaken... Let wel, dit is het risico en niet meteen het gegarandeerde scenario. De verwachtingen zijn wat volatiel, maar gelukkig is de waardering met koers en al van het bord - weet u het juiste woord? - verjaagd.

U weet al wat komt: als ook hier de verwachtingen naar beneden gaan, hoeven we de bel nog lang niet te hebben gehoord, ondanks dat Besi al 51,6% onder de top staat. Denk niet meteen dat het aandeel goedkoop is, als u het met het ruim twee keer zo dure ASML vergelijkt. Besi is onder meer veel cyclischer, vandaar.

Wie door de cycli heen prikt, oog heeft voor de waarde die het concern consequent schept en de aandeelhouders-return die het genereert, kan volgens onze desk gewoon blijven zitten. Want zodra markt en conjunctuur weer draaien, is dit het feesten-en-partijenaandeel bij uitstek.



Dan onze vierde chipper nog (eigenlijk de tweede, want groter dan ASMI en Besi), NXP Semiconductors. Dat staat 38,9% onder de top en zie die geïmplodeerde waardering. Let wel, het aandeel heeft met name exposure naar de automotive-industrie, dus of die oplopende verwachtingen houdbaar zijn...

Hier vindt u de opinie van onze desk.



Omdat chippers vroeg-cylisch zijn - de huizenmarkt is bijvoorbeeld laat-cylisch - bij dezen een blik op nagenoeg de hele sector. Want er is een prachtige internationale chipindex, de Philadelphia Semiconductor Index (SOX). En die ligt heel beroerd, doet het slechter dan de S&P 500 en ook slechter dan de Nasdaq 100.



Chippers wereldwijd

Vinger opsteken wie van u het geniale - want dat is het toch? - Nvidia heeft. Zie bij ons Adyen, zelfs de meest fraaie aandelen en bedrijven kunnen ongenadig op hun donder krijgen, als... ze gewoon veel en veel te duur zijn, want dat lijkt de grootste en misschien wel enige olifant in de kamer.

Onderaan ziet u ASMI en Besi, die zijn erbij gesmokkeld. Die zitten niet in deze index, zijn ook de enige euro-noteringen, want de rest is in dollars. Het is even voor het idee.



Misschien ziet u tot uw verrassing dat sommige chippers een mooi dividend doen. Wat dat betreft zijn ook de onze de moeite waard. Niet dat het dividendrendement hoog is, maar de groei is dat wel. Reken het dividendrendement maar uit van beleggers die tien jaar terug ASML voor tientjes kochten...



Het kan altijd nog mooier: het aloude Texas Instruments is zelfs een Dividend Aristocrat - als enige chipper en een van de weinige cyclische aandelen.



Met ASML vormen het nog veel grotere TSMC en Nvidia het neusje van de chipzalm. Nvidia staat 56,5% onder de top en u ziet de verwachtingen al teruglopen. Het fonds staat vooraan in alle sectoren die hip & hot zijn, ook crypto. Misschien dat daarom al die verwachtingen dalen. Het advies kan u raden.



De Amerikaanse notering van TSMC staat 45,4% onder de top. De waardering is daarmee ook weer tussen de mensen beland, maar de verwachtingen gaan - dat is een zekerheidje na vrijdag - omlaag. Ook hier geldt volgens onze desk: op korte termijn is er zeer veel (koers)risico, maar de lange termijn oogt goed.



Is TSMC eigenlijk nog wel de onbetwiste nummer 1? Omdat het geen pure play is zit Samsung niet meer in de SOX, maar dat wil niet zeggen dat de Koreanen zitten te snurken. Verre van dat. De titanenstrijd Samsung-TSMC ligt wellicht weer open? Citaat Bloomberg:

South Korea’s largest company will begin with 3nm semiconductors for high-performance and specialized low-power computing applications before expanding to mobile processors, it said in a statement on Thursday.

By applying so-called Gate-All-Around transistor architecture, Samsung’s 3nm products reduce power consumption by up to 45% and improve performance by 23% compared to 5nm chips, it said.

Samsung’s push to be first to market with the latest technology is essential in its uphill climb to match TSMC, which remains dominant in the contract chipmaking, or foundry, market.

The Taiwanese firm accounts for more than half of the global foundry business by revenue and is the exclusive supplier of Apple Inc.’s Silicon processors for iPhones, iPads, MacBooks and desktop Mac PCs.

TSMC and Samsung are competing for large multiyear orders from the likes of Apple and Qualcomm Inc. 3nm mass production from the Taiwanese chipmaker will commence in the second half of the year, TSMC has said.

Samsung kicked off mass production of 3-nanometer chips that are more powerful and efficient than predecessors, beating rival TSMC in the race to build the world's most advanced chips https://t.co/NYPZ29CfIN — Bloomberg (@business) June 30, 2022

Wat u verder nog moet weten, iets met langere termijn dus:

Despite recession fears, companies aren't pulling back on technology investments https://t.co/CjOJiwUUnv — CNBC (@CNBC) July 1, 2022

Cyclicals

Ziezo, na dit hele magnus opum over de chippers is die outlook van ASML over twee weken misschien wel cruciaal voor de hele markt. Met name voor cyclicals, want die zijn hypervoelig en allergisch voor conjunctuurvertraging en zeker een recessie. Hier dezelfde tabel als net, maar nu de AEX.

Formeel zijn onze cyclische aandelen zonder chippers en groeiaandelen JustEatTakeaway en Prosus de volgende. Klik op de fondsnamen voor ons desk-advies.

AkzoNobel (heeft al gewaarschuwd)

ArcelorMittal (usual suspect numero uno bij economische neergang)

DSM (is dat met die desinvesteringen en fusie niet een defensial aan het worden?)

IMCD (is actief in cyclische chemiesector, maar of het dat zelf ook is?)

Randstad (dreigende recessie met krappe arbeidsmarkt is ook voor de uitzender een nieuw fenomeen)

Signify (in donkere tijden zijn lampjes fijn, maar kunnen we die dan nog betalen?)

Ei-gen-lijk zijn banken ook zo cyclisch als de pest, toch? Hoe dan ook, ING is op het eerste oog niet duur, maar de afdeling slechte leningen krijgt het in tijden van economische neergang altijd drukker. Verzekeraars zijn ook niet duur (als ze dat wel zijn, moet u wegwezen), maar dat heurt zo.



Het lijkt misschien een buitenkansje om bijvoorbeeld ArcelorMittal of Signify tegen een handvol keer de verwachte winst op te pikken. Dat kán (hoeft dus niet) echter een value trap zijn, ofwel de aandelen ogen goedkoop. Misschien zijn ze het niet, omdat de winst en omzet duikelen in een recessie.

Het is lastig om een track record te geven, maar hier hebt u er drie waarvan de business in de loop van de jaren niet wezenlijk is veranderd (in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van DSM). U ziet dat in de regel deze fondsen voor en tijdens de recessie worden gedecimeerd om vervolgens weer een rally te laten zien.

Dit zijn boom & bust-aandelen bij uitstek. Timen is vrijwel niet te doen, maar handelen in zulke fondsen kan zeer lucratief zijn. Buy & hold kan ook, maar trek dan wel een kussen over uw hoofd, kijk er niet meer naar om en wentel u in de dividenden en aandeleninkoop in de gouden jaren.



Defensials

Van onze defensieve aandelen ogen alleen Ahold Delhaize, Philips (goh, hoe zou dat nou komen I...), Unibal (goh, hoe zou dat nou komen II...) en Shell (goh, hoe zou dat nou komen III ...) betaalbaar. Wat let u nog bij Shell, zou ik zeggen (ik heb ze zelf ook) en bij Ahold Delhaize mag u gaan nadenken.

Want CEO Frans Muller was vrijdag VIP op onze IEXBeleggersdag en hij had zowaar een nieuwtje. Want gaat Bol.com eigenlijk nog wel naar de beurs? Nog fundamenteler mag u nadenken of het concern nou vooral grutter is, of databedrijf wordt. En er misschien weer heel nieuwe markten lonken.

Dat kan misschien heel aantrekkelijk zijn, want die supermarkten zorgen voor een gestage dagelijkse cash flow. Enfin, fantasie genoeg bij Ahold Delhaize. Hopelijk kunnen we dat snel ook weer van Philips en Unibail zeggen. In het algemeen geldt dat defensials in de regel een recessie echt wel doorkomen.

Maak u alleen geen illusie over de koers. Zeker als mensen hun indexfondsen en -trackers gaan verkopen, gaat alles omlaag. In de regel blijven defensials wel gewoon winst maken en dividend uitkeren, ofwel u moet dan eerder in kansen denken dan in risico's (want die staan al ingeprijsd op het bord)?



Dat Shell zo laag gewaardeerd is, is misschien niet zo raar, omdat het oude Big Oil (ik spreek tegenwoordig altijd van energiebedrijven) de scape goat is voor onze eigen klimaat-, groene en ESG-zonden. Koken, douchen en verwarmen, wie reist en forenst er niet op los en heeft iets van de wereld gezien dánkzij, nietwaar?

Omdat ik de aandelen heb, laat ik deze bekende meneer maar even de kolen uit het vuur halen, of is dat een ongelukkige uitdrukking in deze? Kolen horen tot de beste assets in de afgelopen jaren. Stranded assets werden dit genoemd. Vooral door mensen die altijd veel vinden, maar nooit rekenen.

Ouch. Inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It’s either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. https://t.co/XgKfEICZpk — Jeff Bezos (@JeffBezos) July 3, 2022

De AEX zelf doet intussen nog maar 11,5 keer de verwachte winst, maar reken er voorzichtigheidshalve op dat de omzet-en winstverwachtingen naar beneden gaan. Een winstrecessie (gemiddeld -40%) is niet raar, maar vooral dankzij de Covid-19-pandemie zijn de bedrijven mean & lean en voldoende gekapitaliseerd.



Ogen op China

Houd uw ogen altijd open voor draaisignalen in de markt, hoe slecht het nieuws en de beurzen ook zijn. Misschien zijn die er al. Als eerste gingen Chinese tech-aandelen in een bear market, maar die zitten sinds maart alweer in een bull market. Dit is de Nasdaq China Golden Dragon Index:



Zet vast in uw agenda: als op 12 juli Cathie Woods Ark Innovation ETF minimaal 20% boven de bodem van 12 mei staat, zit die ook weer een bull market.



Alternatieve assets

Wat vooral opviel in H1 is dat de meest risicovolle assets de grootste klappen kregen. De cryptomarkt bijvoorbeeld. Bitcoin stoeit al weken met $20.000 en in de sector zelf loeren alle partijen naar elkaar om te zien wie de volgende is die omkukelt.

Bitcoin just had its worst quarter since 2011 and its worst month on record. Amid the chaos, crypto firms have announced layoffs and the industry is moving toward consolidation.https://t.co/94dlcVVpKO — CNBC (@CNBC) July 1, 2022

Ondanks dat risico op een heuse systeemkrach zijn er nog kopers:

El Salvador's president doubles down on crypto as nation buys more Bitcoin despite 57% loss and debt perils https://t.co/WjmzHmSdpj — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2022

Kijk ook even goed om u heen; met die beloning kunt u misschien in één keer uw verliezen van dit jaar goedmaken:

The FBI has added Dr. Ruja Ignatova, the self-proclaimed "Cryptoqueen," to its list of Ten Most Wanted fugitives, and is offering a $100,000 reward for information leading to her arrest. https://t.co/eB6dfN1iSP — CNBC (@CNBC) July 1, 2022

Even strik persoonlijk, net zoals banken hele witwasafdelingen hebben waar heel veel knappe en peperdure koppen zinloos werk doen - ze halen amper wat op - zo staan in mijn optiek in de cryptomarkt hele serverparken zinloos te brullen en energie te verbranden, louter om die coins aan de praat te houden.

We got a peek inside Whinstone's bitcoin mine in Rockdale, TX with @KenzieSigalos. Take a look. ?? https://t.co/gphKzop8qg pic.twitter.com/uaiatlrjUf — CNBC (@CNBC) July 1, 2022

Lagere rentes

Tot slot nog dit en dat is zeker last, bur not least. U ziet de laatste weken de rentes wilder bewegen dan letterlijk ooit tevoren. Ja, de centrale banken verhogen of (ECB) gaan dat doen (om de inflatie te bestrijden), maar op langere termijn ziet de markt alweer lagere rentes.

Central banks around the world might have embarked upon a path of aggressive rate hikes — but not everyone is expecting this approach to last. https://t.co/7b7c7QfflU — CNBC (@CNBC) July 1, 2022

Een recessie kan ook voor lagere rentes zorgen, doordat bijvoorbeeld de inflatie snel afneemt, om de eenvoudige reden dat iedereen de hand op de knip gaat houden, of dat die knip leeg is. Commdoties zitten ook in een bear market en energie behoedt de Bloomberg Spot Commodity Index voor een meltdown.



Zelf ben ik bearish voor H2, vrees een recessie, dalende winsten en een aanhoudende sluip-bearmarket. Vooral omdat het sentiment niet wil breken. Wellicht deze herfst? Iets met energie, misschien wel Covid-19 en vooral geopolitiek. Oekraïne dus, misschien Taiwan en Israël oefent openlijk voor een aanval op Iran.

Voeg daar zelf nog maar een hele reeks items aan toe. Hier in Nederland is de gezelligheid die vroeger zo gewoon was, ook ver te zoeken. De troost is - en vergeet dat echt nooit - dat de aandelenbeurzen winsten en niet politiek inprijzen. Anders zou de AEX al bijna veertig jaar op nul staan...? Grapje.

Agenda

Succes deze week. Duim dat er geen winstwaarschuwers komen en verder is de agenda vrij leeg. Let op de inkoopmanagersindices, het Amerikaanse Payroll Report en notulen van de centrale banken.

MAANDAG 4 JULI 2022

08:00 Handelsbalans - Mei (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Mei (eur)

15:30 Wall Street gesloten op Onafhankelijkheidsdag



DINSDAG 5 JULI 2022

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juni (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:45 Industriële productie - Mei (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (eur)

16:00 Fabrieksorders - Mei (VS)



WOENSDAG 6 JULI 2022

08:00 Fabrieksorders - Mei (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Mei (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Mei (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)



DONDERDAG 7 JULI 2022

00:00 Holland Colours - Jaarvergadering

00:00 Lucas Bols - Jaarvergadering

06:30 Inflatie - Juni (NL)

08:00 Industriële productie - Mei (Dld)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Mei (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Levi Strauss - Cijfers tweede kwartaal (VS)



VRIJDAG 8 JULI 2022

06:30 Industriële productie - Mei (NL)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juni (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Mei (VS)