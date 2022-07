Positieve start voor de Europese beurzen, weer Philips en Just Eat Takeaway

Uniper mag absoluut niet kapot gaan, want dat is het bedrijf wat de kolencentrales straks op 100% moet laten draaien om te voorkomen dat iedereen in Duitsland en NL in de kou zit vd winter. Ik meen dat ze alleen in Duitsland al 5 kolencentrales onder beheer hebben. M.a.w. zit enorm politiek belang achter. In mijn beleving speelt het management van Uniper het juist heel slim, na jarenlang in het verdomhoekje van vervuiler te zijn gestopt en als maar verplicht minderen van kolenverbranding en transformeren naar groen voelt het management nu heel goed aan dat de tijd gekomen is om van de afhankelijkheid van regeringen (ook Jetten hier zal water bij de wijn moeten doen) te profiteren. Jullie willen straks de centrales op 100%? Dokken dan, anders gaat dat niet lukken!