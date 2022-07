Positieve start voor de Europese beurzen, weer Philips en Just Eat Takeaway

Beleggers lijken na het weekend weer iets optimistischer te zijn, de futures wijzen op een wat hogere opening.

Europese futures duiden op licht hogere opening

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten (4th of July)

In Azië wisten de meeste markten wat terrein te winnen

De VIX daalt wederom tot ruim onder de 30

Amerikaanse dollar noteert vrijwel vlak versus de euro op 1,04

Tienjaarsrente Duitsland tamelijk vlak op afgerond 1,23%

Goud noteert vlak, olie negeert recessiesignalen, btc steady rond $19k

Wall Street zal de Europese beurzen vandaag geen impuls (kunnen) geven, in de VS zijn de beurzen gesloten. Verder is de agenda deze maandag wat magertjes gevuld, maar zal de focus liggen op de producentenprijzen mei in de eurozone, verwacht om 11:00 uur.

Later deze week worden beleggers nog getrakteerd op onder andere de Fed-notulen en de inkoopmanagersindices van zowel de eurozone als die van de VS.

In Duitsland is gasreus Uniper fors in de problemen gekomen, maar vermoedelijk volgt ook hier een bail-out vergelijkbaar aan dat van Lufthansa enkele jaren geleden.

Germany revive pandemic bailout tools to try to save energy giant https://t.co/uErEGA5xG9 via @bpolitics — Martin Crum (@martinjancrum) July 4, 2022

Op het Damrak even opletten bij het veelgeplaagde Philips. Het aandeel is al fors gedaald, maar een Amerikaanse zakenbank zet het concern desondanks alsnog op de verkooplijst (zie lager).

Wel wordt tegelijkertijd Just Eat Takeaway van de verkooplijst gehaald. Mocht u het aandeel nu nog niet van de hand hebben gedaan, dan kunt u de stukken wel vasthouden, aldus JPMorgan althans.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

06:57 Uitgelicht: FDA licht Fagron beentje

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:37 Update: beursexperts weer somber





De AFM meldt deze shorts:

Analistenadviezen

Just Eat Takeaway: naar houden van verkopen - JPMorgan

Shell: naar £27 van £26 en kopen - Jefferies

Philips: naar €21,30 van €26,50 en naar verkopen van houden - JPMorgan

De agenda

08:00 Handelsbalans - Mei (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Mei (eur)

15:30 Wall Street gesloten op Onafhankelijkheidsdag





En dan nog even dit

ECB gunt banken geen grote winsten:

ECB probeert te vermijden dat banken fors verdienen aan hogere rente https://t.co/QkECxCAVtw — Martin Crum (@martinjancrum) July 4, 2022



Opnieuw een Chinese vastgoedontwikkelaar in de problemen:

Chinese developer Shimao said it failed to pay a $1 billion dollar bond that matured Sunday, the latest missed payment in the struggling sector https://t.co/L3R0OSDstD via @business — Martin Crum (@martinjancrum) July 4, 2022

Chinese consument mogelijk standvastig:

China’s household spending may rebound in the second half of 2022, increasing 4.5% from a year earlier, according to Goldman economists https://t.co/Ib84HBTNei — Bloomberg Markets (@markets) July 4, 2022

Volgens Jeff Bezos snapt Biden er weinig van:

Bezos slams Biden's call for gasoline stations to cut prices https://t.co/8lvV9K3pQd — Martin Crum (@martinjancrum) July 4, 2022

We zitten allang in een recessie:

'Europa zit nu al in een recessie' https://t.co/jk9BFPlEO6 — Martin Crum (@martinjancrum) July 4, 2022

Succes vandaag!