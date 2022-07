Slotcall: leuke winst voor de AEX, Just Eat blijft onder druk

Het is op deze plek al vaker gesteld: u leeft in historische tijden. Dat blijkt eens temeer uit de harde cijfers: Wall Street kent zijn slechtste eerste halfjaar in liefst 52 jaar. Een beetje belegger heeft een dergelijke slechte jaarhelft niet - bewust - meegemaakt.

Uiteraard zijn de meningen, ook op Wall Street, sterk verdeeld hoe vanaf hier verder. Veel zal afhangen van het komende cijferseizoen, waarbij vooral cruciaal is wat de bedrijven over de tweede jaarhelft verwachten. Een combinatie van hoge inflatie en afzwakkende groei zal veel bedrijven sowieso terughoudend maken in het geven van een concrete outlook.

Damrak

Het Damrak stond vandaag in het teken van een technisch gedreven herstel. Enig opveren na de rake koersklappen van de afgelopen tijd, alhoewel de echte overtuiging ontbrak. De koersen konden zich optrekken aan een meevallend ppi van de eurozone: plus 0,7% over mei versus 1,2% verwacht. Wall Street is dicht vandaag, dus daar vanuit geen impulsen.

Een blik op het koersenscherm laat toch een wat rommelig beeld zien met veelal onverklaarbare koersstijgingen en -dalingen. Immers, concreet bedrijfsnieuws viel amper te melden vandaag, maar de bewegingen mochten er zijn.

Binnen de AEX trok voor de zoveelste maal Shell de kar met een fraaie plus. De Beleggersdesk had eerder al aangegeven dat de koersdruk tijdelijk van aard zou zijn, gebaseerd op hoog blijvende olie- en gasprijzen.

Verder mocht ArcelorMittal een bescheiden plusje boeken, evenals KPN, RELX en Wolters Kluwer, maar veel had het niet om het lijf. Een divisie lager mochten onder meer Arcadis, Fugro en SBM Offshore een redelijk herstel zien.

Dalers waren er op deze groene handelsdag ook. Binnen de AEX vielen Adyen, ASMI en Unibail uit de toon. Een verdieping lager was het geen plezierige dag voor Basic Fit, CTP, Inpost en WDP.

IEXProfs heeft een interessant item over wat elke belegger - en ook consument - sterk bezig houdt: inflatie.

Flow Traders

Afgelopen vrijdag daalde het aandeel Flow Traders sterk, zonder dat er nieuws naar buiten kwam. En ook vandaag ligt het aandeel er niet al te florissant bij. Hoog tijd voor een update bij IEX Premium:





Geen aanleiding voor koersafstraffing Flow Traders #FlowTraders https://t.co/F4teTICEZn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 4, 2022

Sofina

Het Belgische Sofina wordt belaagd door een shorter. Een tikje pijnlijk, de shortende partij blijkt het gelijk aan zijn zijde te hebben. Een belangrijke deelneming van de Belgen is in betalingsmoeilijkheden geraakt. Wat de implicaties zijn voor Sofina, leest u in een analyse van de IEX Beleggersdesk:





Just Eat Takeaway

Beleggers weten op dit moment niet waar zij aan toe zijn bij Just Eat Takeaway. De communicatie is verwarrend, mede getriggerd door uitlatingen van de topman van Grubhub. Een update van de Beleggersdesk:





Onzekerheid troef bij Just Eat Takeaway #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/6u1gfPtGdh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 4, 2022

Olieprijs kan naar de $380

Wie nu al worstelt met de prijs aan de pomp, kan allicht dit item beter overslaan. Die olieprijs kan namelijk naar de $380 per vat. Laat dit even op u inwerken: het zwarte goud kan nog eens bijna vier keer over de kop.

Dit zeggen wij uiteraard niet, maar stellen de analisten van JPMorgan Chase wel. De eerste missie van de bank is alvast geslaagd: dergelijke extreme verwachtingen vullen de headlines. Hoe realistisch een dergelijk scenario is, is vers twee.

Feit is wel dat er iets bijzonders aan de hand is op de oliemarkt. Dat hangt natuurlijk samen met het conflict – en vooral de sancties – met Rusland. De G7 probeert middels een gecompliceerd mechanisme de opbrengst van Russische olie te limiteren.

Dat lijkt een goed idee, maar vermoedelijk dat Moskou geen fan van een price cap is. Het risico bestaat dat Rusland zijn olieproductie met drie tot vijf miljoen vaten per dag zal terugbrengen. Dit op een moment dat er al sprake is van de nodige krapte.

Een productievermindering van drie miljoen vaten per dag leidt tot een stijging van de olieprijs tot $190. Mocht Poetin besluiten tot een afname van vijf miljoen, dan rolt er een olieprijs van $380 uit de modellen van JPMorgan Chase.

Leuk, die sancties van het Westen, maar Rusland staat er financieel uitstekend voor – robuust noemt de zakenbank dit zelfs – en kan een productievermindering van vijf miljoen vaten per dag dragen. Of dit ook geldt voor de gemiddelde consument in Europa: de vraag stellen is hem beantwoorden.

Een positieve noot tot slot: Ray Dalio heeft een forse shortpositie ingenomen in aandelen, vooral in Europa, inclusief en short op TotalEnergies. Short volgens het boekje: recessie betekent (fors) lagere olieprijs. Wellicht nu toch even niet: de Beleggersdesk denkt hier toch een tikje anders over en acht het shortgaan van olieaandelen - hoe short volgens het boekje ook – niet opportuun.

Bodem vissen

Elke belegger, hoe lange termijn gericht verder ook, droomt ervan: aandelen kopen op de absolute bodem. De praktijk is vaak een stuk weerbarstiger. Het is slechts weinigen gegeven en áls het al lukt, blijft de vraag of dit dan aan skills is te danken, of louter geluk.

Het slechte nieuws is dat volgens de boekjes de markten pas écht hun bodem vinden wanneer de paniek toeslaat en de laatste bull het licht heeft uitgedaan. Echte paniek, dat is nog niet gesignaleerd. Sterker nog, het adagium buy the dip leeft tot op de dag van vandaag nog bij veel retailbeleggers.



Bron: Bloomberg





Wat volgt, zijn financiële markten die hun zuidelijke richting vervolgen, af en toe onderbroken door een koopgolfje van enthousiaste beleggers die menen dat de bodem echt is bereikt. De performance van de S&P 500 is allicht exemplarisch voor de bredere markt: de afgelopen 13 weken is de brede index 11 keer lager gesloten.

Uit data van Investment Company Institute blijkt dat traditionele aandelenfondsen en ETF’s over de eerste vijf maanden een netto instroom van nieuw kapitaal kregen ter grootte van $70 miljard, dit in weerwil van de dalende beurzen. Wij zagen dit ook al – in het klein – bij Cathie Wood’s Ark Invest.

Hedge funds en traders die op algoritmes werken hebben ondertussen hun posities wel afgebouwd tot zeer lage niveaus en hebben voor het moment het gelijk aan hun zijde. Hoewel, ook hedge funds hebben een uitzonderlijk slechte jaarstart achter de rug met verliezen van circa 8%. Het traditionele ‘hedgen’ functioneert in de huidige barre markten ook even niet.

Echt goedkoop kan de S&P 500 niet beschouwd worden met een k/w van 19. Die waardering is slechts houdbaar als de winsten van het bedrijfsleven blijven toenemen en juist daar heerst de nodige twijfel. Een verkrappende Fed, torenhoge inflatie en een sterk afkoelende conjunctuur zullen normaliter onvermijdelijk tot dalende winsten leiden.

Toch ook hier een positieve noot tot slot: de meeste bedrijven staat er financieel goed tot zelfs uitstekend voor en kunnen enige economische tegenwind met speels gemak doorstaan. Wat extra voorzichtigheid bij de minder sterk gefinancierde bedrijven kan nooit kwaad, maar dat geldt nu extra.

Three Arrows Capital update

Twee weken geleden werd al aandacht besteed aan het in de problemen geraakte Three Arrows Capital. Inmiddels is bekend geworden dat het prominente crypto hedge fund in liquidatie is. Crypto derivaten exchange Deribit wilde $80 miljoen vangen (‘margin call’) van het hedge fund, maar die beschikte niet over toereikende liquide middelen.

Gevolg was dat een zogeheten chapter 15 faillissementsaanvraag is ingediend afgelopen vrijdag. Ongekend, volgens schattingen had Three Arrows Capital in maart nog circa $10 miljard aan kapitaal onder beheer.

En daarmee houdt de malaise voor Three Arrows nog niet op. De financiële toezichthouder van Singapore zit het hedge fund achter de broek wegens onder andere “het verstrekken van misleidende informatie.”

Wall Street

De Amerikaanse markten houden de deuren vandaag gesloten in verband met de 4th of July.

Rentes

De kapitaalmarktrentes lopen weer wat op, maar veel zinnigs valt er niet over te zeggen. Het is een kwestie van de waan van de dag.

Tienjaarsrente Nederland: 1,67%

Tienjaarsrente Duitsland: 1,31%

Tienjaarsrente Italië: 3,32%

Tienjaarsrente VS: 2,89%





Brede markt

Europees gezien blijken beleggers nogal verdeeld vandaag. De Britse FTSE 100 loopt aardig op, maar in Duitsland is de stemming aanmerkelijk somberder. En ook de Belgen laten het lelijk liggen vandaag.

De olieprijs loopt in weerwil van recessiegeluiden verder op. Goud blijft futloos terwijl bitcoin opnieuw een poging waagt zich boven de $20k te nestelen. De VIX tot slot blijft relatief hoog op een stand net onder de 30.

Het Damrak

ASMI (- 2,8%) zag de koers ook vandaag verder dalen. De gehele chipsector kent een - tijdelijke - afkoelingsfase.

(- 2,8%) zag de koers ook vandaag verder dalen. De gehele chipsector kent een - tijdelijke - afkoelingsfase. NN Group (+ 1,4%) kon zich allicht optrekken aan een weer oplopende kapitaalmarktrente.

(+ 1,4%) kon zich allicht optrekken aan een weer oplopende kapitaalmarktrente. Shell (+ 4,7%) herstelde vandaag sterk, gedreven door een wat oplopende olieprijs, maar vooral een wederom stevig stijgende gasprijs.

(+ 4,7%) herstelde vandaag sterk, gedreven door een wat oplopende olieprijs, maar vooral een wederom stevig stijgende gasprijs. Unibail (- 3,2%) kreeg een nog wat lager koersdoel van een Britse zakenbank te verwerken.

(- 3,2%) kreeg een nog wat lager koersdoel van een Britse zakenbank te verwerken. Arcadis (+ 1,3%) laat enig koersherstel zien na een flinke daling vorige maand en geldt als kanshebber in de energietransitie.

(+ 1,3%) laat enig koersherstel zien na een flinke daling vorige maand en geldt als kanshebber in de energietransitie. CTP (- 4,3%) profiteerde opvallend genoeg niet van een koopadvies van een Britse zakenbank. Beleggers kijken duidelijk de kat uit de boom.

(- 4,3%) profiteerde opvallend genoeg niet van een koopadvies van een Britse zakenbank. Beleggers kijken duidelijk de kat uit de boom. Flow Traders (- 2%) is uit de gratie, de Beleggersdesk heeft contact gehad met de ETP-liquidity provider over de koersdruk. Een update .

(- 2%) is uit de gratie, de Beleggersdesk heeft contact gehad met de ETP-liquidity provider over de koersdruk. . Fugro (+ 1,8%) worstelt zich weer tot boven de €12, maar de echte overtuiging ontbreekt.

(+ 1,8%) worstelt zich weer tot boven de €12, maar de echte overtuiging ontbreekt. B&S Group (- 3,7%) zoekt nieuwe lows op, we zijn benieuwd of dit op enig moment de grootaandeelhouder tot handelen aanzet.

(- 3,7%) zoekt nieuwe lows op, we zijn benieuwd of dit op enig moment de grootaandeelhouder tot handelen aanzet. CM.com (- 4,8%) verliest 'zomaar' weer fors, concreet nieuws hebben wij niet kunnen vinden voor deze daling.

(- 4,8%) verliest 'zomaar' weer fors, concreet nieuws hebben wij niet kunnen vinden voor deze daling. Ebusco (- 0,4%) was vrijdag te gast op de IEX Beleggersdag met een goed verhaal, de Beleggersdesk ziet graag wel meer orders.

(- 0,4%) was vrijdag te gast op de IEX Beleggersdag met een goed verhaal, de Beleggersdesk ziet graag wel meer orders. ForFarmers (+ 2,4%) krabbelt wat op, maar zal zeker de gevolgen van de maatregelen rond de stikstofcrisis gaan voelen. Minder boeren is minder omzet.

(+ 2,4%) krabbelt wat op, maar zal zeker de gevolgen van de maatregelen rond de stikstofcrisis gaan voelen. Minder boeren is minder omzet. Op de lokale markt weet Euronext (- 0,1%) de voeten nog steeds aardig droog te houden en dat is in de huidige bearish markt al heel wat.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aedifica: naar €74 van €93 en verkopen - Barclays

CTP: initial coverage €15 en kopen - Barclays

Unibail: naar €43 van €45 en verkopen - Barclays

WDP: naar €34 naar €39 en houden - Barclays





Agenda 5 juli

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juni (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:45 Industriële productie - Mei (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (eur)

16:00 Fabrieksorders - Mei (VS)