Wall Street in een dubbele houdgreep

1 juli 2022 08:29:

de olieprijs ook niet.

Lolz, dat weet ik nog heel goed die avond..Bizar was dat...Maar denk dat de NDX nog wat kan dalen en een bodem zetten op ongeveer -20% lager dan de huidige koers.Als je kijkt naar de RSI dan zie je dat deze nooit echt onder de -30 valt in de daggrafiek.Als ik hier vanuit zou gaan dan zou een daling met een bodem tussen een RSI waarde van -20/-30 ergens uitkomen bij de 9750 voor de Nasdaq 100 NDX.Dit geschreven zou het er nogmaals 20% van de koers van ASML af kunnen waardoor de AEX idd ergens rond de 621 zou moeten stuiteren. Dat stuiteren resulteert dan weer in een gelijke of lagere top ergens later dit jaar.GrDisclaimer, ik ben geen professional en uiteraard is mijn kleurwerk alleen geschikt voor personen die het kunnen waarderenKoersdoelen zijn uitsluitend informatief en uitgesloten van: meteoriet inslagen, de herkomst van de Messias, atoombommen op Rotterdam en een burgeroorlog in Nederland.