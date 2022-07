IEX beleggingsonderzoek: ASML torenhoog favoriet bij Nederlandse belegger

Onderzoek IEX wijst uit: Nederlandse beleggers zijn zeer tech-minded

Belangrijkste bevindingen:

94,3% belegt in de technologiesector

60% van de beleggers heeft aandelen ASML en 44,7% belegt in Besi

43,5% vindt veel techaandelen overgewaardeerd

Meer dan de helft denkt dat een ondernemer als Elon Musk in Nederland niet zou slagen

60% vindt dat pensioenfondsen meer moeten investeren in veelbelovende techbedrijven

71,8% vindt dat de overheid meer actie moet ondernemen tegen buitenlandse kapers op de kust

Adyen, ASML, Prosus, Besi, Just Eat Takeaway, ASMI… Waar de AEX tot enkele jaren geleden vooral bestond uit aandelen van traditionele bedrijven, domineren nu techfondsen. Vandaag zal Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl, op de IEX Beleggersdag zijn licht laten schijnen over de Nederlandse techsector.

Vooruitlopend hierop heeft IEX een enquête gehouden onder lezers, om te peilen hoe particuliere beleggers aankijken tegen de technologiesector. Hieraan namen 1.028 lezers van de beleggingswebsite deel. De peiling leverde een aantal opmerkelijke uitkomsten op.

94,3% van de deelnemers aan de peiling belegt in de technologiesector

Ondanks de recente beursdip zijn Nederlandse beleggers behoorlijk tech-minded. Van alle IEX-lezers die meededen aan het onderzoek belegt een overgrote meerderheid (94,3%) in de techsector. Zij doen dit vooral via individuele aandelen (91,3%). Ruim een derde (35,3%) belegt (ook) in tech via een ETF of actief beheerd beleggingsfonds.

Crowdfunding (1,9%) en opties (0,8%) werden slechts sporadisch genoemd als instrument om in tech te beleggen.

De techsector neemt een belangrijke positie in

De techsector heeft een belangrijke positie in de Nederlandse beleggingsportefeuille. 53,4% van de techbeleggers in het onderzoek heeft er een kwart tot de helft van de portefeuille voor ingeruimd. Bij meer dan een vijfde van de beleggers bestaat zelfs meer dan de helft van de portefeuille uit techaandelen.



Opvallend is ook dat bijna twee derde van de beleggers de afgelopen vijf jaar meer in tech is gaan beleggen, ondanks de huidige dip in de technologiesector. Slechts 8,7% heeft de weging teruggebracht.

60% heeft aandelen ASML en 44,7% zit in Besi

IEX legde de lezers ook een lijst met 29 bekende Nederlandse en buitenlandse technologie-aandelen voor, met de vraag: welke heeft u in portefeuille?

ASML blijkt torenhoog favoriet: van de deelnemende techbeleggers bezit meer dan 60% dit aandeel. Ook de andere twee Nederlandse chipfondsen uit de AEX zijn in trek. Besi werd door 44,7% van de beleggers aangevinkt en 31,8% bezit (ook) aandelen ASMI.

Bijna een op de drie respondenten heeft aandelen Prosus. Dat is aanzienlijk meer dan er Tencent hebben (6,1%), waarin Prosus een groot belang bezit. Pas op de vijfde plaats zien we het eerste buitenlandse aandeel: Microsoft.

Beleggers kiezen niet alleen voor largecaps. Ook CM.com (15,3%), Ebusco (11%) en Alfen (10,3%) staan bij veel beleggers op de radar. Biotechfondsen daarentegen worden minder vaak genoemd.

Beleggers verwachten het meest van chiptechnologie en energietransitie

IEX vroeg beleggers ook welke drie technologische ontwikkelingen in hun ogen het meest veelbelovend waren.

Ook hier blijkt chiptechnologie favoriet: bijna twee derde verwacht hier veel van. Ook van technologieën die betrekking hebben op de energietransitie zullen we volgens beleggers veel gaan horen. Dit is de top 5:



Blockchaintechnologie krijgt veel media-aandacht, maar krijgt bij slechts 8,5% van de beleggers een plaats in de top 3. Ook biotech moet het tegen veel andere technologieën afleggen. Hetzelfde geldt voor fintech, terwijl Nederland toch enkele interessante spelers op dit gebied telt.

Dit zijn de overige technologieën die zijn genoemd:

Robotica: 16,6%

Healthtech/medtech: 15,8%

Biotech: 14,7%

Quantum computing: 11,9%

Fintech: 10,6%

Blockchaintechnologie: 8,5%

Zelfrijdende auto's: 6,2%

3D-printing: 6%

Cybersecurity: 0,2%

Beleggers vinden ASML het meest succesvolle Nederlandse techbedrijf

IEX vroeg beleggers ook om een keuze te maken uit vijf grote Nederlandse techbedrijven: welke is nu het meest succesvol? Ook hier blijkt ASML er met kop en schouders bovenuit te steken: 954 lezers gaven hier de voorkeur aan. Adyen volgt op grote afstand, met 6,4% van de lezers. De rest werd amper genoemd.

43,5% vindt veel techaandelen overgewaardeerd

Tot slot legde de redactie van IEX beleggers enkele stellingen voor:

1. 'Veel technologie-aandelen zijn overgewaardeerd'

Hierover zijn de meningen verdeeld:

43,5% is het ermee eens

27% twijfelt

30% vindt veel techaandelen níet ondergewaardeerd.



2. 'De Amsterdamse beurs is dé techbeurs van Europa'

Ook hier staan de neuzen niet één kant op:

38,5% is het ermee eens

38,9% twijfelt

22,6% is het hier niet mee eens



3. 'Nederland is een geweldig vestigingsland voor techbedrijven'

Hierover zijn beleggers een stuk positiever:

49,8% is het hiermee eens

36,8% is het eens noch oneens

13,4% is het oneens met de stelling



Een ondernemer als Elon Musk zou in ons land niet slagen

4. Een ondernemer als Elon Musk was in Nederland niet geslaagd

Tesla-topman Elon Musk roept veel emoties op bij beleggers. Either you love him or you hate him; meer smaken lijken er niet te zijn. IEX vroeg zich af of er volgens beleggers plaats is in Nederland voor zo'n flamboyante ondernemer, met visie en lef, die echter ook de randen van de wet opzoekt? De meesten denken van niet:

54,8% is het eens met de stelling

26,1% is het eens noch oneens

19,1% is het ermee oneens





Pensioenfondsen moeten meer investeren in veelbelovende techbedrijven

5. Nederlandse pensioenfondsen moeten meer investeren in veelbelovende techbedrijven

In een recent interview met IEX riep Constantijn van Oranje van Techleap.nl pensioenfondsen op om meer te investeren in veelbelovende technologiebedrijven.

Dit pleidooi wordt door een grote meerderheid van de beleggers ondersteund:

60,2% is het eens met de stelling

28,9% is het eens noch oneens

10,9% is het ermee oneens





71,8% vindt dat de overheid meer actie moet ondernemen tegen buitenlandse kapers op de kust

6. De overheid doet te weinig om te voorkomen dat Nederlandse technologische kennis en bedrijven in buitenlandse handen vallen

Succesvolle Nederlandse techbedrijven mogen zich verheugen in interesse van buitenlandse bedrijven. Dit kan er toe leiden dat Nederlandse bedrijven en technologische kennis in buitenlandse handen vallen. IEX wilde weten of de overheid daar voldoende actie tegen onderneemt. Hier is duidelijk werk aan de winkel voor het kabinet:

71,8% is het met de stelling eens

22,6% is het eens noch oneens

slechts 5,6% is het ermee oneens

7. China zal Europa en de VS voorbij streven als tech leader



Bijna de helft is bang dat China het Westen voorbij zal streven op techgebied:

48,9% is het met de stelling eens

26,5% is het eens noch oneens

24,6% is het ermee oneens





De meningen over blockchaintechnologie zijn verdeeld

8. Blockchaintechnologie zal de financiële sector de komende 10 jaar onherkenbaar veranderen

Tot slot was de redactie van IEX benieuwd naar de impact van blockchaintechnologie. Hierbij worden transacties cryptografisch versleuteld en vastgelegd op meerdere computers, die met elkaar zijn verbonden: de blockchain. Zal deze technologie de financiële sector volledig op zijn kop gaan zetten?

Op dit gebied waren beleggers zeer verdeeld:

40,1% is het ermee eens

32,8% is het eens noch oneens

27,1% is het oneens met de stelling

