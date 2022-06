Is water het volgende thema voor beleggers?

Duurzame thema’s bepalen vaker de headlines. In de eerste maanden van het jaar zorgde de stijging van de olieprijs voor een energiecrisis. Sinds een paar weken staat vooral de stikstofproblematiek in de schijnwerpers. Maar op de achtergrond begint de watervoorziening ook belangrijker te worden. Deze week werd bekend dat Vitens enkele bedrijven heeft geweigerd voor een wateraansluiting. Voor mij opzienbarend nieuws.

In dit blog leg ik kort uit waardoor de waterproblematiek ontstaat. Vervolgens leg ik uit hoe beleggers kunnen inspelen op het probleem en bijdragen aan een oplossing.

Wat is het waterprobleem?

De wereld bestaat voor meer dan 70% uit water. Het grootste deel daarvoor is zout water in de zeeën en oceanen. De waterproblematiek gaat vooral over zoet water.

De zoetwatervoorraad van de wereld lijdt onder vervuiling en de opwarming van de aarde. Vervuiling ontstaat onder andere door de industriële productie en het gebruik van pesticiden en kunstmest bij de landbouw. Die sector neemt ongeveer 70% van het totale watergebruik voor haar rekening.

De opwarming van de aarde leidt tot het smelten van gletsjers en sneeuw. Hierdoor verandert de ecologische balans met mogelijk grote gevolgen. Op dit moment hebben al ruim 1,1 miljard mensen geregeld te maken met waterschaarste. De verwachting is dat in 2025 meer dan 6 miljard mensen geregeld waterschaarste hebben.

Oplossingen zijn beschikbaar

Gelukkig zijn er ook oplossingen beschikbaar om het tij te keren. Omdat water altijd zo ruim voorradig was, is de waterinfrastructuur niet altijd efficiënt. Een deel van het water lekt weg.

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor landbouwers om minder water te gebruiken, bijvoorbeeld door gewassen te telen die beter bij het klimaat passen en minder water nodig hebben, of minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken.

Verder kunnen we bij onze consumptiekeuzes rekening houden met de water-footprint. Ten slotte worden veel maatregelen getroffen om de opwarming van de aarde af te remmen.

Wat kunnen beleggers doen?

Beleggers kunnen investeren in aandelen van bedrijven met een watercomponent. Een bedrijf als Aalberts levert pijpleidingen voor het transport van water. Het Franse Veolia is een groot nutsbedrijf met een grote watertak. De grote voedingsbedrijven Nestlé (Vittel en Perrier) en Danone (Evian) zijn ook belangrijke spelers. Voor sommige duurzaamheidsbeoordelaars is gebotteld water echter uit den boze. De meeste bedrijven in de watersector spannen zich in om de watertoestand te verbeteren.

Water-ETF of beleggingsfonds

Sinds een jaar of 20 zijn er verschillende ETF’s en beleggingsfondsen rondom het thema water. De bekendste zijn Ishares Global Water, Pictet Water Fund, RobecoSAM Sustainable Water Fund en het ASN Milieu & Waterfonds. Daarmee beleg je in een keer in een gespreid mandje wateraandelen.

De kosten van de waterfondsen zijn wel hoger dan die van breder gespreide fondsen. Daarnaast loop je ondanks de spreiding over enkele tientallen aandelen toch wat meer risico. De bedrijven in het fonds lijken immers op elkaar en de sectorspreiding is beperkt.

2 aandelen waarbij water een belangrijke rol speelt

Nestlé

Het moederbedrijf van onder andere Nespresso en KitKat is een van de grootste Europese bedrijven qua marktwaarde. Bij het bedrijf speelt water een belangrijke rol. Niet alleen bij de productie van zaken als koffie, maar ook omdat het bedrijf water verkoopt onder de merken Vittel, Perrier, San Pellegrino en Acqua Panna.

Het bedrijf streeft naar minder watergebruik in de eigen operatie, ook bij groei van het bedrijf. Volgens het jaarverslag van 2021 bedroeg de besparing 2,3 miljoen m3.

Daarnaast ondersteunt Nestlé boeren bij het verbeteren van hun watermanagement. Tenslotte draagt het bedrijf bij aan schoon en veilig water voor de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

Ondanks de duurzame agenda kwam Nestlé meermalen negatief in het nieuws over water. Het bedrijf ging onverantwoord om met de (schaarse) watervoorraad in Noord-Amerika (inmiddels is het bedrijfsonderdeel verkocht) en een leidinggevende deed de omstreden uitspraak dat schoon water geen vanzelfsprekend recht is.

Duurzaam en verantwoord ondernemen is een enorme uitdaging voor Nestlé. Het bedrijf is actief op markten waar veel verbetering mogelijk is en probeert zijn steentje bij te dragen. Aan de andere kant eist de aandeelhouder ook rendement op de korte termijn. Door de enorme omvang is de impact van het bedrijf groot en zal het in de schijnwerpers blijven staan.

Aalberts

Het Nederlandse industriële bedrijf Aalberts is onder andere actief op de watermarkt. Het levert jaarlijks meer dan 300 miljoen meter pijpleiding voor de distributie van water, zowel schoon als afvalwater.

Aalberts heeft ingezet op innovatie om zo systemen te kunnen leveren naar de hoogste hygiëne- en kwaliteitsstandaarden. Het bedrijf had in 2017 nog een underperformscore bij Sustainalytics die in 2021 was verbeterd naar een outperformscore. In 2021 is Aalberts ook in de FTSE4GOOD-index opgenomen.