Nog geen structureel herstel halfgeleiders

Ik ontvang steeds meer vragen over herstel van de techsctor in het algemeen en van chippers in het bijzonder.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat er in de sector halfgeleiders technisch nog geen signalen te vinden zijn van bodemvorming. Omdat aan het begin van deze bearmarkt het de chippers waren die het eerst de weg naar beneden hadden gekozen, is het logisch dat we in deze groep aandelen ook zoeken naar de eerste serieuze signalen van herstel.

Nog geen bodem aangestampt

Door de bank genomen geven chippers nog geen duidelijke signalen van bodemvorming. Zowel op korte als op lange termijn ogen ASML, ASMI en Besi technisch kwetsbaar

Dit betekent dat koopjesjagers hun kruit droog houden.

Eind januari hebben wij ASML, ASMI en Besi verwijderd uit de langetermijn-defensieve Tostrams beleggingsportefeuille. Maar ook op korte termijn blijven we even weg van deze sector.

Kou nog niet uit de lucht

Technisch is het niet onbelangrijk het recente koersverloop van onze vaderlandse chippers tegen het licht te houden. Er zijn nog geen signalen die aangeven dat de kou bij de halfgeleiders uit de lucht is.

Zowel ASML als ASMI en Besi hebben recent meerdere negatieve kortetermijnsignalen gegeven:

Na het breken van de korte uptrends is zijn er weer lagere toppen achtergelaten

De korte 25 daags voortschrijdende gemiddelden (rode glooiende lijnen) zijn neerwaarts gedraaid

Ook noteren de halfgeleiders onder hun 25-dagenlijnen

Verder geven de neerwaarts krullende korte relatieve-sterktelijnen (blauwe glooiende lijnen) aan dat zowel ASML als ASMI en Besi veel slechter dan de brede markt presteren, dus achterblijven.

Korte termijn: dalende trendjes

Vooralsnog staan halfgeleiders ook op korte termijn naar beneden gericht. Er zijn nog geen signalen die op een draai in de markt wijzen. Nu chippers verder verzwakken, kan mogelijk ook de rest van de markt er onder lijden. Chippers zijn nu eenmaal een belangrijke sector. De brede markt kan pas structureel herstellen als eerst halfgeleiders bodemen.

In deze blog wil ik ASML, ASMI en Besi voor de korte termiin beoordelen. Vorige keer nam ik de lange termijn van dit trio onder de loep.

Korte termijn ASML: het technisch plaatje verpietert

Nadat een bodem van mei rond €495 is gebroken is ASML technisch verzwakt. Naar onderen is er ruimte tot steun €422,25 (bodem van 5 maart 2021). De weerstand ligt op €565,30 (top van 30 mei).

De zwakke relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat ASML slechter presteert dan de rest van de markt. De moneyflow (onderste helft van de grafiek) daalt. Dit geeft aan dat er geld uit de markt wordt gehaald. Het volume van de laatste beursdag ligt iets onder het gemiddelde volume van de afgelopen 30 dagen.

Lagere top ASMI bevestigt verkoopdruk

ASMI vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op €196,50 (bodem van 5 maart 2021). De weerstand ligt rond €303,30 (gevormd op 30 mei).

De relatieve-sterktelijn (blauwe lijn), die het koersverloop van ASMI vergelijkt met dat van de rest van de markt, oogt negatief. Dit geeft aan dat ASMI relatief gezien slechter presteert.De dalende moneyflow (onderste helft van de grafiek) wijst erop dat er geld uit ASMI weglekt.

Korte termijn Besi: zwakjes

Besi zakt onder de voormalige steun en mei-bodem. De lagere toppen wezen al op verkoopdruk. De recente doorbraak genereert een nieuwe verzwakking en verdere koersdruk mag niet meer worden uitgesloten richting €33,67 (bodem van 29 oktober 2020).

Weerstand ligt op €59,10 (top van 8 juni). De dalende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Besi minder presteert dan de brede markt. De moneyflow is negatief. Dit geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken.

Na een doorbraak onder de steun van €47,75 wordt €33,67 het volgende neerwaartse koersdoel.

Bij Besi laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De B.O.B.-indicator buigt naar onderen af en geeft aan dat Besi steeds meer achterop raakt bij de rest van de markt.