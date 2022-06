Slotcall: Just Eat Takeaway wordt compleet afgeslacht

Het was een matige beursdag voor de meesten in de AEX (-0,4%), maar een dramatische beursdag voor Just Eat Takeaway (-16,5%). Beleggers lieten (bijna) niets heel van de maaltijdbezorger.

De reden dat het paradepaardje van Jitse Groen vandaag werd uitgekotst is Grubhub. Adam DeWitt, CEO van de Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, zei tegen The Wall Street Journal dat Grubhub vooral opzoek is naar een partner. Blinde paniek natuurlijk bij aandeelhouders, want een verkoop van Grubhub leek opeens niet meer het uitgangspunt.

Grubhub is zwaar verlieslatend en drukt de resultaten van het moederbedrijf gigantisch. Aandeelhouders zien Grubhub dan ook liever gisteren dan vandaag verkocht worden. Dat vindt Berenberg overigens ook, want de zakenbank gaf voorbeurs ook nog eens een verkoopadvies af.

JET....beleggers hebben er geen trek meer in...



Sloeg vorig jaar een bod af van €2,3 miljard op een belang in iFood en doet nu ALS GEHEEL minder dan een miljard meer! #yikes #AEX #Beleggen #Aandelen #JustEatTakeaway #TKWY — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) June 29, 2022

Om het grote geldlek te stoppen probeerde Just Eat de boel te sussen door te melden dat er in de communicatie niets veranderd is en dat er nog altijd gezocht wordt naar een partner óf koper. Veel heeft het niet geholpen, want er is vandaag ruim €642 miljoen aan beurswaarde in rook opgegaan.

Amerikaanse economie krimpt nog iets harder

In het eerste kwartaal van dit jaar is de economie in de Verenigde Staten nog iets harder gedaald dan gedacht, dat blijkt uit de definitieve cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. Het bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal niet met 1,5% op jaarbasis, maar met 1,6%. In het vierde kwartaal van 2021 groeide de Amerikaanse economie juist nog 6,9%.

Vertrouwen ernstig aangetast

Fagron (-3,8%) heeft een stevige tik op de vingers gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA. De medicijnbereider maakt fouten bij het herverpakken van farmaceutische ingrediënten, waardoor er een risico ontstaat op kruisbesmetting. Gisteren kelderde Fagron al bijna 10% en vandaag deed het aandeel dat nog eens dunnetjes over.

“Wat opvalt is dat de waarschuwingsbrief van de FDA al op 14 juni is verstuurd naar het management van Fagron. Pas gisteren - dus twee weken later - is deze brief openbaar geworden. Omdat het gaat om serieuze aantijgingen en koersgevoelige informatie, had deze brief naar onze mening veel eerder naar buiten moeten komen”, schrijft analist Niels Koerts. De brief en de lakse wijze van communiceren tast het vertrouwen van de IEX Beleggersdesk in het management ernstig aan. U leest er alles over in de nieuwste analyse van Fagron.

Geef nog niet op

Het is nog steeds niet duidelijk of het afbrokkelende schuim van de slaapapneu-apparaten van Philips (-0,1%) leidt tot het vrijkomen van giftige dan wel kankerverwekkende stoffen. Zolang deze onzekerheid er is, zal de markt een extreem negatief scenario inprijzen met een lage beurskoers als gevolg.

Toch moet u niet opgeven, stelt analist Niels Koerts. Er zit namelijk wel degelijk waarde in deze onderneming. Het bedrijf opereert in een markt die op lange termijn bovengemiddeld zal blijven groeien en daarnaast ligt er voldoende ruimte om de winstgevendheid te verhogen. Maar maakt dat Philips aantrekkelijk nu er een eventuele miljardenschikking op de loer ligt. Daar leest u in de analyse van Philips meer over.

Op een wat ongebruikelijk tijdstip met een update over Philips, maar met daarin een belangrijk nieuwtje. Het bedrijf raamt het aantal claimanten inzake de slaapapneu-apparaten op 50.000. Fors meer dan verwacht. Toch zijn er ook lichtpuntjes.https://t.co/aF1St7dmab pic.twitter.com/iOnLIajI1B — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 28, 2022

Rentes

Kleine rente-uitslagen lijken er tegenwoordig niet meer in te zitten. Ook vandaag weer gaat het met flinke stappen. In Nederland zakt de tienjaarsrente namelijk met acht basispunten tot 1,88%. Vergeleken met de landen om ons heen valt die daling dan nog mee.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteert minder slecht dan de Franse CAC 40 (-1%) en de Duitse DAX (-1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 28,8 punten.

Wall Street is wisselvallig: S&P 500 (-0,1%), Dow 30 (+0,2%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro daalt 0,5% en noteert 1,047 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,7%) dalen beide.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,3%) stijgen een beetje.

Bitcoin (-1%) koerst wat lager.

Het Damrak

Deutsche Bank heeft zijn koersdoel voor Philips (-0,1%) verlaagd van €30 naar €25. Daarbij blijft het houdadvies intact.

(-0,1%) verlaagd van €30 naar €25. Daarbij blijft het houdadvies intact. Bloomberg meldde vandaag dat Shell (+0,3%) op het punt staat om een belang te nemen in een LNG-project ter waarde van $29 miljard in Qatar.

(+0,3%) op het punt staat om een belang te nemen in een LNG-project ter waarde van $29 miljard in Qatar. Vergeleken met de horrorkoers van Just Eat Takeaway zien de andere aandelenkoersen er niet heel slecht uit vandaag, maar ook Signify (-3,4%) en Unibail (-4,1%) en AkzoNobel (-3,7%) beleefden geen leuke dag op de beurs. Op de maaltijdbezorger na zijn dit de grootste dalers uit de hoofdindex.

(-3,4%) en (-4,1%) en (-3,7%) beleefden geen leuke dag op de beurs. Op de maaltijdbezorger na zijn dit de grootste dalers uit de hoofdindex. Prosus (+3%) presteert juist opvallend goed, ondanks de forse koersdoelverlaging die Degroof Peter gisteren gisteren doorvoerde.

(+3%) presteert juist opvallend goed, ondanks de forse koersdoelverlaging die Degroof Peter gisteren gisteren doorvoerde. Unilever (+0,5%) heeft het zakelijke belang in de Israëlische tak van Ben & Jerry’s verkocht aan Avi Zinger.

