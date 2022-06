Nederlandse beurs ontbeert vuurkracht

Het omzetprofiel op de Nederlandse beurs stagneert. Er is nog steeds geen instroom van vers kapitaal, ondanks het recente herstel van de AEX.

Aandelen zijn de laatste dagen opgeveerd en de AEX krult weer voorzichtig opwaarts. Maar op de Nederlandse beurs blijft het omzetverloop duidelijk achter bij de recente opleving. Dat geeft aan dat er geen vuurkracht in de markt zit.

Nog geen instroom van vers kapitaal richting aandelen

Dat het omzetprofiel stagneert geeft aan dat er nog geen instroom van vers kapitaal richting aandelen is. Dat duidt op gebrek aan enthousiasme onder beleggers. zij kopen wel, maar blijkbaar zonder overtuiging.

Achterblijvende geldstromen

Zolang de moneyflow nog steeds neerwaarts neigt, blijven de geldstromen achter. Daarom blijft de AEX kwetsbaar, want dat een teken kunnen zijn dat het actieve geld nog niet in de markt komt.

Technisch duidt het gebrek aan volume op de besluiteloosheid op de Nederlandse beurs. De AEX stuit bovendien op enkele tussenliggende barrières, die aanbod signaleren. Kortom, er zitten nog wat losse eindjes in de markt.

Nederlandse beurs veert op vanaf de steun van 632,12 punten

De AEX-index keert terug naar de voormalige bodemlijn. De onderkant van de voormalige driehoek fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020). De weerstand bevindt zich rond 719,10 punten (gevormd op 29 april).

Gezien de matige geldstroom, is een krachtige rally op korte termijn op drijfzand gebouwd.











Geldstroom blijft achter

De moneyflow-indicator van de AEX blijft zwak. Er is nog geen sprake van instroom van vers kapitaal.





Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de Moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Hieronder vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn. De moneyflow maakt nu geen hoogtepunten (=geldstromen blijven achter). Daarom houden we de AEX in de gaten, want dat zou erop duiden dat het slimme geld nog niet actief is.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.