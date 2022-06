Slotcall: Midkapper krijgt het zwaar te verduren

Laten we het maar niet over BESI hebben.

Komt van dik 80 plus euro af....

Doet weer even een dikke 4 % in de min.

Kreeg recent nog een koersdoel mee van 160 dollar...

Zit hier een addertje onder het gras? Staan de fabrieken mss in Ucraine donbass?

Wat is er aan de hand wat dit koersverloop rechtvaardigd?

Welke kundige analist kan dit uitleggen zonder " rente en risico bereidheid" te verkondigen.