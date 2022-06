Slotcall: Midkapper krijgt het zwaar te verduren

Na een mooie start, heeft de AEX (-0,2%) het helaas toch niet droog weten te houden. De financials liggen er nog wel overwegend goed bij. Dit heeft vermoedelijk van doen met de stijgende rentes. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt vandaag namelijk met liefst elf basispunten.

De grootste daler van het Damrak is Fagron (-9,6%). Het aandeel gaat vandaag hard onderuit nadat vandaag is gebleken dat het een waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA heeft ontvangen. De FDA inspecteerde in november vorig jaar een herverpakkingsfaciliteit van het bedrijf en was allerminst te spreken over wat het daar aantrof.

Ondermeer het correct herverpakken van farmaceutische ingrediënten, waardoor bijvoorbeeld het risico ontstaat van kruisbesmetting, gebeurde volgens de FDA niet naar behoren.

Toch geen recessie?

Waar de markt de afgelopen tijd druk bezig is met het inprijzen van een recessie, is dat volgens Fed-bestuurder John Williams niet aan de orde. Oké, dat is wellicht wat kort door de bocht, maar de voorzitter van de New York Fed denkt wel dat een recessie vermeden kan worden. Hoewel hij aangaf dat een recessie niet zijn basisscenario is, is er volgens hem wel een noodzaak om de rentes te verhogen om grip te krijgen op de hoge inflatie.

ASMI krijgt het zwaar

“Chipmachinefabrikant ASMI (-2,4%) is onderweg om opnieuw een recordjaar in de boeken te zetten, zowel gemeten naar omzet als winst. Het orderboek is goed gevuld en de outlook voor de tweede jaarhelft wijst niet op een afzwakkende groei”, begint analist Paul Weeteling zijn analyse van ASMI veelbelovend.

Toch zijn er wat ontwikkelingen die een lagere groeiverwachting afdwingen na dit jaar, en ook een lagere waardering. “Het hoogste segment voor chipmachines groeit ook volgend jaar door, maar minder hard dan eerder gedacht”, volgens Weeteling reden om de kortetermijnverwachting te temperen. Wat de invloed hiervan is op het koersdoel en advies leest u hieronder.

D'Ieteren presteert top (op de lange termijn)

Ook D'Ieteren (-0,6%) ontspringt dit jaar de dans niet. De Belgische holding noteert year to date bijna 20% in het rood. De fors gestegen rente in combinatie met de licht teleurstellende jaarcijfers zijn de trigger. Over een iets langere termijn, valt de schade overigens nog wel mee. Met een winst van 250% over de afgelopen vijf jaar is D'Ieteren met afstand de best presterende investeringsmaatschappij van de Benelux. Benieuwd hoe het bedrijf dit voor elkaar gebokst heeft? Lees dan de analyse van D’Ieteren.

Het is bijna zover

Het aftellen kan beginnen, want komende vrijdag vindt in 't Spant in Bussum de IEX Beleggersdag plaats.

Meer informatie over hét beleggersevenement van 2022 en de mogelijkheid om u aan te melden voor de diverse sessies vindt u hier.

Rentes

Zie hier de stijgende rentes. De Nederlandse tienjaarsrente klimt weer richting de 2%.

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteert veel slechter dan de Franse CAC 40 (+0,7%) en de Duitse DAX (+0,1%) die wel stijgen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 27,4 punten.

Wall Street begon in het groen maar koerst inmiddels lager: S&P 500 (-1%), Dow 30 (-0,5%) en de Nasdaq (-1,8%).

De euro daalt 0,5% en noteert 1,053 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-1,2%) zijn niet in trek.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+1,6%) stijgen.

Bitcoin (-0,4%) daalt.

Het Damrak:

Philips (-1,9%) heeft een update gegeven over zijn slaapapneu-apparaten: nieuwe testen laten vooralsnog zien dat de kans op het afbrokkelen van het schuim dat wordt gebruikt in de eerste generatie DreamStations, lijkt mee te vallen.

(-1,9%) heeft een update gegeven over zijn slaapapneu-apparaten: nieuwe testen laten vooralsnog zien dat de kans op het afbrokkelen van het schuim dat wordt gebruikt in de eerste generatie DreamStations, lijkt mee te vallen. AkzoNobel (-2%) heeft met Gregoire Poux-Guillaume een nieuwe CEO, dat maakte het verfbedrijf vandaag bekend.

(-2%) heeft met Gregoire Poux-Guillaume een nieuwe CEO, dat maakte het verfbedrijf vandaag bekend. Morgan Stanley heeft ING (+0,6%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel voor de bank steeg van €13,50 naar €14 en nu dus met een koopadvies.

(+0,6%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel voor de bank steeg van €13,50 naar €14 en nu dus met een koopadvies. Tegelijkertijd kreeg Prosus (-1,6%) een flinke koersdoelverlaging om zijn oren. Het koersdoel werd van €119 teruggeschroefd naar €79.

(-1,6%) een flinke koersdoelverlaging om zijn oren. Het koersdoel werd van €119 teruggeschroefd naar €79. Nedap (+4%) heeft er met Hugo Boss een belangrijke klant bij. "Dit kan de groei verder versnellen", schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van Nedap.

Adviezen

Prosus: naar €79 van €119 en kopen - Degroof Petercam



Prosus: naar €67 van €50 en houden - Jefferies

KPN: naar €2,99 van €2,90 en houden - Jefferies

Prosus: naar €93 van €86 en kopen - Deutsche Bank

ING: naar €14 van €13,50 en verhoogd naar kopen - Morgan Stanley

Agenda woensdag 29 juni 2022

00:50 Detailhandelsverkopen - Mei (Jap)

06:30 Ondernemersvertrouwen - Juni (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Jap)

10:00 Geldhoeveelheid - Mei (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juni def. (eur)

11:30 Inflatie - Juni (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - Juni vlpg (Dld)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal def. (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)