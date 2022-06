Wie houdt er van risico? Er zit misschien grote kans in VS technologie

Zet uw bril op. Pak een vergrootglas. Mobiliseer desnoods een microscoop. Als u goed kijkt, heel goed kijkt, dan ziet u dat Peloton aan een opgaand lijntje bezig. En meteen staat er +20%. Wat mist is hoog volume, ofwel overtuiging.

De grootste kansen en mogelijke koerswinsten liggen altijd om en nabij bodems, u weet het. Het afschuwelijk afgestrafte Peloton is daar een goed voorbeeld van. En daar zijn er veel van momenteel in New York. Hieronder Nio. Technisch is er denk ik nog net geen uitbraak, maar het kan? Ook hier overtuigt het volume echter niet.

Wacht even, er hangt een recessie in de lucht, de beurzen dalen, de rentes stijgen, de inflatie is niet te houden en dan met zulke gedecimeerde aandelen aan komen? Ja, want wie weet draaien ze en aan deze plaatjes ziet u hoeveel er dan in kort tijd valt te houden. Dit is dus voor gokkers, opportunisten, bodembellers en timers.

Nee, geen fundamenteel verhaal, alleen grafieken. Want het valt momenteel op dat de zwaarst afgestrafte technologie na een bear market van intussen al bijna een jaar, tot hier en daar zelfs ruim anderhalf jaar bear market, al anderhalve maand geen lagere bodem heeft neergezet. En de downtrends staan onder druk.

Dit is ook geen bodembel-, of u-moet-er-nú-in-verhaal. Er liggen in ieder geval kansen. Desnoods om in een bear market rally of dead cat bounce in korte tijd veel rendement te halen. Houd u strikt aan uw koersdoelen en stoplosses.

Peloton is misschien wel de ergste van allemaal, maar deze kan er ook wat van. Hier nog eentje, Zoom. Hier overtuigt het volume meer.

Nee, marktbreed lijkt er nog geen enkele noodzaak om technologie-aandelen te kopen. De trend in de door Big Tech gedomineerde Nasdaq 100 is nog gewoon omlaag.

U ziet als voorbeeld die drie verschrikkelijk afgestrafte aandelen, het is bijna spreekwoordelijk. Dat geldt ook voor Cathie Wood's Ark Innovation ETF, tjokvol vooral niet-winstgevende technologie. Dit zijn alle holdings. Zie de volumes en wat zo bijzonder is, is dat de instroom aan nieuw geld onverminderd door gaat.

Nog iets, sinds 12 mei heeft het fonds géén lagere bodem meer neergezet. Vergelijk dat eens met die Nasdaq 100 hierboven. Als Ark tot 12 juli boven 20% boven de bodem blijft noteren, is het formeel en officieel weer een... bull market. Ga er niet blind van uit dat de koers dan meteen weer gaat speren, maar toch.

Is dit weer een opgaande trend, of een opgaande trend: de Amerikaanse notering van Alibaba. Met de wijsheid achteraf was de op het laatste moment afgeblazen beursgang van dochter Ant Group eind oktober 2020 misschien wel peak-tech. Na bijna twintig maanden bear market kan het weer? Dit zegt onze desk.

Let wel, Alibaba is in tegenstelling tot de zeg maar FC Cathie Wood niet-winstgevende aandelen zeer lucratief. U weet intussen dat in China beleggen en markten anders werken dan in het westen, dat is een kans of een risico waar u zelf een weg in moet ziet te vinden.

Er zijn meer Chinese aandelen genoteerd in New York en die zijn verzameld in de Nasdaq China Golden Dragon Index. Ook hier een technische uitbraak?

Nog een dingetje, een weekje eerder dan Alibaba stond in Amsterdam een fonds op een koers die achteraf de top bleek. Het begint met Just Eat en eindigt op Takeaway. Nog niet echt een spoor van verbetering echter?

Tot slot de Nasdaq versus recessies, de Composite dan, niet de 100. Want die gaat langer terug en dat scheelt meteen drie recessies. Nee, hier is geen grote gemene deler aan af te lezen? Technologie kan voor, tijdens of na een recessie dalen. Alledrie kan ook. Ergo, timen en bodembellen blijft gokken.