Stijgende rente en oplopende inflatie: dit zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom ABN Amro

Stevenen we af op een recessie? Moeten we er rekening mee houden dat de inflatie zo hoog blijft als nu – of zelfs nog verder oploopt? Hoe hard gaan de kapitaalmarktrentes en de rente van de ECB omhoog? En zijn de milieudoelen nog wel haalbaar, in deze energiecrisis?



Komt er een recessie?

Wat ze precies gaat vertellen, kunnen we nog niet verklappen. Wel geeft Phlippen desgevraagd aan in Europa vooralsnog geen recessie te verwachten. Ze wijst op aanhoudend hoge groei, in combinatie met een grote bereidheid van consumenten om hun spaargeld aan te wenden. “Het doorsijpelen van de energiekosten in andere prijzen en het koopkrachtverlies dat daarmee gepaard gaat, zal er wel voor zorgen dat de risico’s op groeivertraging en een recessie snel toenemen”, aldus Phlippen.



Dat het broeit, is duidelijk. Een inflatie van 8,8% hebben we al een heel lange tijd niet gezien. Bij dat niveau is de €1000 die u op uw spaarrekening heeft staan na zeven jaar gehalveerd, om maar te zwijgen over de duurdere boodschappen, de brandstofprijzen, energierekening en kapitaalgoederen voor bedrijven.



De Fed is al begonnen met renteverhogingen om de inflatie te beteugelen. De ECB staat in de coulissen klaar om dat ook te doen. Maar de grote vraag is of dat niet too little too late is. En of landen en bedrijven met een hoge schuld hierdoor niet in problemen komen.

Zeker is dat Phlippen duidelijke uitspraken niet schuwt. We zetten er een aantal voor u op een rij.

1. Philippen over de ECB

“Een renteverhoging heeft een halfjaar nodig om door te werken. Daar zit ook het dilemma van Christine Lagarde. Met deze inflatie zou de ruimte moeten worden gepakt om de rente te verhogen. Maar de grote vraag is: gaat die hogere rente, samen met forse prijsstijgingen (die na de zomer ook echt voelbaar worden), ervoor zorgen dat de koopkracht zo hard achteruit holt dat we in een recessie komen? In dat geval is de renteverhoging precies verkeerd.



Met een renteverhoging in een economie die al krimpt zet je een rem op een al inkrimpende economie. Maar als je niks doet, ben je niet geloofwaardig.”



(Bron: Buitenhof, 22 mei)

2. Phlippen over inflatie

“Het gaat bij inflatiebestrijding over het managen van de verwachtingen. Als zich in de hoofden van burgers en bedrijven de verwachting nestelt dat alles steeds duurder wordt, halen ze hun aankopen naar voren. En dan wordt die prijsstijging een self fullfilling prophecy: je krijgt dan precies waar je bang voor bent.”



(Bron: Buitenhof, 22 mei)

3. Phlippen over decarbonisatie

“Radicaal stoppen met alles wat CO2 uitstoot, is een slecht idee. Zonder afbouwstrategie veroorzaak je als bank enorme financiële instabiliteit.

Ik ben afgestapt van het idee dat je mensen van bovenaf moet vertellen wat goed voor ze is en denk dat het effectiever is ze met kleine stapjes en concrete oplossingen vooruit te helpen."

(Bron: FD, 13 juni)

4. Phlippen over de sancties tegen Rusland

“Alle aankondigingen van minder afname van olie en gas op termijn creëren verwachtingen over toekomstige extra schaarste. En dat stuwt nu al de prijzen op. Die hogere prijs levert Poetin méér op dan de kosten van lagere volumes in de toekomst, waardoor hij uiteindelijk zijn oorlogskas blijft spekken en de Europese consument een hogere prijs betaalt. De sancties tegen Rusland zijn dus niet alleen ineffectief tot nu toe maar ook contraproductief.”



(Bron: FD, 12 juni)

5. … maar gelukkig is er een slimmere oplossing

“Maar economen hebben iets slimmers bedacht: importtarieven”



(Bron: FD, 12 juni)