Hoe zeker is het dividend van KPN en ASR? Stel hier uw vragen

Vraag aan KPN: waarom als glasvezel zo goed rendeerde (ook 5 jaar terug toen KPN de kraan vrijwel uit had gezet), keerde men toch dividend uit? Daar aandeelhouders met cash zeker geen beter rendement halen dan op glasvezel. Momenteel is dat nog steeds zo, maar ik begrijp dat er nu fysieke limieten zitten op hoeveel je per jaar weg kunt zetten aan huishoudens, dit was in het verleden niet het geval.

Om de vraag breder te stellen: maakt u afwegingen om dividend te schrappen om meer interne investeringen te kunnen doen? Investeringen die wellicht meer renderen dan de cash voor de aandeelhouders (0% nog steeds op de spaarrekening).



Vraag aan ASR: Stel we krijgen rentebeleid dat deze keer naar boven toe uitslaat i.p.v. naar beneden toe (0% of negatief). Stel we gaan naar 10% rente. Denkt u dat uw solvency dan, ondanks dalende aandelen, net zo gezond blijft als nu of zelfs verbeterd? Gaat u bij een verbeterde solvency dan mee in dividendverhogingen om bij te blijven bij de rente?