Hoe zeker is het dividend van KPN en ASR? Stel hier uw vragen

In deze onzekere tijden zijn veel beleggers meer geïnteresseerd in dividend dan in koerswinst. Op de IEX Beleggersdag spreken de Chief Financial Officers van defensieve reuzen KPN (dividendrendement 4,4%) en ASR (dividendrendement 6,7%). Heeft u vragen voor een van hen? Stel ze nu vast! Chris Figee is als CFO verantwoordelijk voor het gehele financiële werkveld van KPN. Hieronder vallen de financiële rapportages, het financierings- en kapitaalmarktbeleid van het bedrijf en de financiële planning. Ewout Hollegien is lid van de Raad van Bestuur van ASR. Zijn portefeuille omvat Finance, Risk & Performance Management, Group Balance Sheet Management, Vermogensbeheer en Vastgoed. U kunt uw vragen aan de CFO's vooraf indienen; een aantal ervan zal door Figee en Hollegien worden behandeld tijdens de IEX Beleggersdag op 1 juli. Stel hier uw vragen Vrijdag 1 juli, 't Spant Bussum

10:40 Chris Figee (KPN) en Ewout Hollegien (ASR)

