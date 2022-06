Wat een luxe, het is weer groen voorbeurs en er is fantasie

Drie op een rij? De AEX indicatie is +0,4%.

Dat is nog geen slot, de neergaande trend is fier intact en de bear market is onverminderd van kracht. Drie dagen op rij stijgen is redelijk bijzonder voor een neergaande markt, maar begin deze maand waren het er zelfs vijf. Meer dan hoop is het dus nog niet.

Eensgezinde futures op dit uur, de Europese en Amerikaanse staan allemaal 0,3% à 0,5% hoger

In Azië heeft alles een nil voor de komma. China, Japan en Korea plussen en Hong Kong en Taiwan staat in de min. Tencent staat -4,5% in Hong Kong op het Prosus en Naspers verhaal

De volatiliteit (CBOE VIX Index) slot -1,0% op 27,0

De dollar stijgt 0,1% naar 1,057

Goud staat +0,2%, olie doet +1,1% à +1,3% en crypto miezert een paar tienden in de min. Bitcoin doet het weer met $20.000

Omdat de vastrentende markt zo wild is, geef ik de rentes maar allemaal. Stilte nog na weer een storm gisteren:



Twee mooie dagen op rij, maar de AEX heeft meer, meer, meer nodig om (technisch) voor beter beeld te zorgen. Er staat nog niet eens een hoger topje, de neergaande trend is onverminderd van kracht.



Zelfs Prosus heeft na die megarally gisteren nog veel werk aan de winkel in eigen grafiek. Het volume was trouwens gisteren significant hoger dan normaal, maar zeker niet extreem.



Nog even goed nieuws (toch?) en een uitstapje voor wie is gefixeerd op inflatie: tarwe (wheat) staat eenderde onder de top. Zo meer hierover, de voedselprijzen komen af. Typisch commodity plaatje. Boom & bust door een issue en dan weer jaren niks. Geen waardeschepping, want commodities kennen alleen een prijs.



Er is nieuws op het Damrak. Veon heeft niet al te geweldige cijfers. Bij deze, een Fransman met een chique naam en lange cv wordt de nieuwe chef de mission van AkzoNobel. Hier in het Nederlands. Hopelijk kan hij meer kunstjes dan alleen kosten besparen.

Pleased to announce that Gregoire Poux-Guillaume will join us as our new CEO as of November 1. He’ll succeed Thierry Vanlancker, whose term of office is coming to an end. Gregoire is an international business leader with 25 years of experience. Read more: https://t.co/biZEuVa1Bc pic.twitter.com/gaZOmmbtLc — AkzoNobel (@AkzoNobel) June 28, 2022

Heineken heeft ook een nieuwtje, ofwel het bedrijf investeert. En is niet bang voor de beer, mag u daar misschien achteraan denken. Het bedrijf heeft in zijn historie wel vaker iets meegemaakt en weet dat alles een keer overwaait.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Het aangeslagen en nog altijd dure Nike (dikke bear market tot maximaal -42,2%) sloot het Q1-cijferseizoen echt af met... -2,9%. Verwachtingen verslagen, maar China. FTX zou Robinhood (+14,0%) willen overnemen.

08:05 Duitse consumentenvertrouwen verder verslechterd

08:01 Nipt lagere opening AEX voorzien

07:50 Resultaten Veon onder druk

07:46 Jefferies verhoogt koersdoel Prosus stevig

07:36 AkzoNobel presenteert nieuwe CEO

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

27 jun Nike verslaat verwachtingen

27 jun Update: stijgende rentes zetten Wall Street lager

27 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

27 jun Aandeel Robinhood in de lift door overnamespeculatie

27 jun Olieprijs stijgt

27 jun Wall Street onder druk

27 jun Siemens neemt Brightly Software over

27 jun Europese beurzen sluiten hoger

Analistenadvies:

Prosus: naar €67 van €50 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

En dan nog even dit

Nee, Wall Street pakte niet door na die rally vrijdag:

The Dow finished down 0.20% on Monday and the S&P 500 ended down 0.30%, while the Nasdaq lost 0.72% https://t.co/XT6eOd8Gwe pic.twitter.com/oQWJCYrUCA — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2022

U ziet het al in de agenda staan:

#ECB’s pivot toward rate hikes feeds fears of new bond crisis: Officials including Lagarde gather at Portuguese resort Sintra. They meet amid record #inflation and debt-market jitters. #Italy's 10y risk spread over German bunds now hovers ~2ppts. https://t.co/xfoUrx1Hg7 pic.twitter.com/IcgqXlbqob — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 27, 2022

Citaat:

Goldman Sachs said on Monday it would hike its dividend by 25%, to $2.50 per share

Morgan Stanley said it plans an increase to 77.5 cents per share and a share buyback program of $20 billion

Bank of America raised its dividend by 5% to 22 cents per share

Wells Fargo said it expects to hike its dividend to 30 cents from 25 cents a share

JPMorgan Chase en Citigroup verhogen niet.

Four big U.S. banks raise dividends after stress tests https://t.co/6SpEdMnrzk pic.twitter.com/lSCPwDW7T7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2022

Het Chinese mammoet vastgoedfonds in de problemen, die hadden we ook nog:

China Evergrande Group, the world's most indebted property developer, said it will ‘vigorously’ oppose a winding-up lawsuit filed against it, and that the petition will not impact its restructuring plan https://t.co/vp5wAQICel pic.twitter.com/rv9MKTn1Rl — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2022

Robinhood sloot +14,0% en is op dik $8 nog $8 miljard waard.

BREAKING: Sam Bankman-Fried’s crypto exchange FTX is exploring whether it might be able to acquire online brokerage Robinhood https://t.co/KLkFBtwV5Y pic.twitter.com/gYEeIrgxmG — Bloomberg Crypto (@crypto) June 27, 2022

Auw!

From Breakingviews - Robinhood at $0 would start to look cheap https://t.co/7ih34WjyVG — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2022

We willen allemaal vliegen?

Lufthansa will return the Airbus A380 double-decker jet to service next summer, reversing its pandemic-era decision to retire the aircraft as travel demand soars https://t.co/6QHI2aIqpZ — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2022

Laten we het hopen:

Runaway inflation for bread, chicken and other staples may start easing as global supplies pick up and gas prices roll back. https://t.co/7GGV7W0eDi — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2022

Hier de plaatjes, ik spotte het gisteren ook:

Inflatiedruk neemt af, mede veroorzaakt door dalende grondstoffen. Iets met recessie...? Ayway, dit zijn Bloomberg Commodity Spot Index en opvallendste bewegers: #wheat (tarwe, alle voedselprijzen dalen) en #copper (koper, oh jee, geldt als economie indicator...) #AEX pic.twitter.com/OK5AIm0fso — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 27, 2022

Geen goede PR dit:

Donald Trump's effort to take his social media enterprise public was dealt a fresh setback after blank-check company Digital World Acquisition Corp revealed that all of its board directors had received subpoenas as part of a federal criminal investigation https://t.co/xLWVK4ekTq pic.twitter.com/gMM7GEo1Ho — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2022

De uitsmijter:

Interessant nieuws vanuit de muziekscéne: rapper 50 Cent past zijn naam aan naar 85 cent na doorrekening van inflatie ?? pic.twitter.com/1WB2bz4c7M — Tom Simonts (@TSimonts) June 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.