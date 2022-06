Slotcall: Onverwachte rally

Ik ben blij dat ik geen handelaar ben, want op deze beurs valt werkelijk geen peil te trekken. Zonder duidelijk aanwijsbare reden wint de AEX liefst 3,8%.

Gisteren meldden diverse nieuwsmedia nog dat er een recessie werd ingeprijsd en vandaag worden de slingers alweer uit de kast getrokken. Het kan verkeren. De onvoorspelbaarheid van de financiële markten is de belangrijkste reden waarom ik vooral oog heb voor de lange termijn.

Wie belegt over een lange periode is in de regel immers altijd winnaar. Tenzij u uiteraard alleen maar bedrijven koopt die geld verbranden als water. Bijvoorbeeld een Air France-KLM (-1,3%). Als je het als cyclisch bedrijf voor elkaar krijgt om op een dag als deze te dalen dan ben je af.

Het zijn vooral de cyclische fondsen die de weg omhoog vinden, al doen defensieve havens zoals Unilever (+3,1%) en Wolters Kluwer (+3,0%) ook mee met het feestje. De absolute knaller is UMG (+9,3%). Het platenlabel maakte vanochtend bekend ruim €1 miljard op te willen halen middels een obligatie. Dit lijkt mij overigens niet de aanleiding voor deze koersstijging.

AMG

AMG (+3,1%) heeft de laatste weken de volledige koerswinst van dit jaar prijsgegeven. De markt vreest een nieuwe recessie en dan is deze cyclische metaalspecialist over het algemeen niet the place to be.

Toch is er een reële kans dat AMG deze keer iets minder last krijgt van een recessie. Volgens analist Paul Weeteling is de omslag van fossiele brandstoffen naar elektrische aandrijving dusdanig sterk dat de vraag naar metalen die dat faciliteren, zoals lithium en vanadium, ook in een recessiescenario blijft toenemen.

Momenteel noteert AMG tegen 25 keer de verwachte winst over 2022. Dat lijkt prijzig, maar de markt rekent volgend jaar op een forse winststijging, waardoor de waardering naar verwachting zakt naar een multiple van 7. Of u de aandelen op het huidige niveau kunt oppikken, leest u in het onderstaande artikel.

ASR

De koers van ASR (+2,9%) is sinds de piek in april met circa 20% gekelderd. Dit is opvallend omdat verzekeraars juist baat hebben bij een hogere rente.

Een hogere rente is positief voor een verzekeraar, omdat die dan een hogere opbrengst behaalt uit vastrentende beleggingen. Daarnaast hoeft ASR bij een hogere rente op lange termijn minder kapitaal aan te houden, aangezien het dan mag rekenen met een hogere rekenrente.

Hoe minder kapitaal een verzekeraar binnenboord hoeft te houden, hoe meer het in de vorm van een aandeleninkoopprogramma en dividend kan uitkeren aan zijn aandeelhouders.

Momenteel noteert ASR tegen een dividendrendement van 6,7% en koopt het circa 1,5% van het totaal uitstaande aandelen in. Wat ik van dit aandeel vind, leest u in het onderstaande artikel.

Ebusco

Goed nieuws voor Ebusco (+1,2%). Het concern zal 23 Ebusco 3.0-bussen leveren aan een Zweedse openbaarvervoersdienst. Financiële details werden - helaas een gewoonte - niet bekendgemaakt.

Wel een mooie stap: het is voor het eerst dat Ebusco de Zweedse markt betreedt. Daarmee komt het aantal landen waar het concern actief is inmiddels op acht.

De markt reageert relatief lauwtjes aangezien de markt vandaag aanzienlijk harder stijgt dan Ebusco. Deze opdracht is dus geen gamechanger. Wat u met de aandelen moet doen, leest u in de onderstaande analyse van analist Martin Crum.

Zweedse order Ebusco smaakt naar meer #EBUSCOHOLDING https://t.co/CxfyE885E0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 24, 2022

Rentes

De rentes gaan vandaag omhoog, maar de rest van de week was precies het omgekeerde het geval. Per saldo zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier dus juist gekelderd. Dit geldt met name voor Europa. Vorige week noteerde de Duitse yield bijvoorbeeld op 1,75%. Daar is nog maar 1,43% van over.

Nederland: -2 basispunten (+1,74%)

Duitsland: -1 basispunt (+1,43%)

Italië: +6 basispunten (+3,55%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+2,33%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+3,11%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +3,9%

AEX deze maand: -5,8%

AEX dit jaar: -17,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -16,1%

Donkerrood

De AEX (+3,9%) sluit de week met een stevige plus af en dat hebben we volledig te danken aan deze prachtige slotdag. De verschillen met het buitenland zijn groot, want de Duitsers moeten het doen met een marginaal minnetje van 0,01%. Opvallend is dat de AMX (-0,7%) zelfs in het rood sluit.

AEX

Het zijn de technologiebedrijven die er deze week als een speer vandoor gaan. Met name Adyen (+14,0%) en ASML (+8,0%) hebben er zin in. Groot nieuws over beide bedrijven is er overigens niet. Ik zie het vooral als een technisch herstel. ArcelorMittal (-9,0%) stelt daarentegen teleur. JPMorgan Cazenove haalde de staalgigant recent van de kooplijst.

AMX

Basic-Fit (+10,0%) gaat goed, al is de sportschoolketen de laatste weken fors in waarde gezakt. Kempen ziet kansen en zette het fonds gisteren op de kooplijst. Tevens werd het koersdoel verhoogd naar €53. Air France-KLM (-5,9%) lijkt daarentegen niet meer te kunnen stijgen. Door de recente emissie zijn er 300% meer aandelen bijgekomen en ik sluit niet uit dat sommige partijen deze in de verkoop doen.

ASCX

Vivoryon (+17,2%) meldde positieve resultaten van een fase-2 studie van het middel Varoglutamstat. Ook rondom Majorel (+12,0%) is er nieuws. Het bedrijf wil fuseren met Sitel. Deze combinatie zou wereldmarktleider moeten worden op het gebied van klantenservice-callcenters.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.